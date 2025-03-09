Программное обеспечение для больших языковых моделей - Самые популярные приложения - Узбекистан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Большие языковые модели (LLM) — это передовые системы искусственного интеллекта, специально разработанные для понимания, интерпретации и генерации человеческого текста из широкого спектра входных данных. Используя современные методы машинного обучения, массивные наборы обучающих данных и глубокую архитектуру, эти модели могут решать широкий спектр задач на естественном языке, что делает их незаменимыми инструментами для бизнеса во всех секторах. Задачи варьируются от перевода, обобщения, ответов на вопросы и беседы до более тонких приложений, таких как анализ настроений, классификация текста и создание творческого контента. LLM в этой категории используются для революционного изменения обслуживания клиентов с помощью интеллектуальных чат-ботов, расширения создания контента с помощью возможностей автоматического написания, оптимизации исследований рынка с помощью анализа настроений и многого другого. Благодаря многоязычному владению многие из них могут адаптироваться к глобальным рынкам, преодолевая языковые барьеры и способствуя межкультурному общению. Достижения в технологии LLM также сигнализируют об эпохе автоматизации многих задач, связанных с языком, тем самым сокращая ручной труд и повышая эффективность. Они привносят революционные изменения в пользовательский опыт, добавляя уровень персонализации и интерактивности, который ранее был недостижим. Эта категория отличается от категории программного обеспечения для чат-ботов с искусственным интеллектом, которая фокусируется на автономных платформах, которые позволяют пользователям взаимодействовать и работать с большими языковыми моделями, а также от категории программного обеспечения для синтетических медиа, которая состоит из инструментов для бизнес-пользователей для создания медиа, генерируемых искусственным интеллектом. Вместо этого эти решения LLM разработаны как более универсальные, основополагающие инструменты, которые можно интегрировать в широкий спектр приложений, а не ограничиваться только чат-ботами или синтетическими медиа. Чтобы претендовать на включение в категорию «Модели большого языка» (LLM), продукт должен: * Предложить крупномасштабную языковую модель, способную понимать и генерировать человеческий текст из различных входных данных, доступную для коммерческого использования. * Предоставляйте надежные и безопасные API или инструменты интеграции, позволяющие предприятиям из различных секторов беспрепятственно включать модель в свои существующие системы или процессы. * Иметь комплексные механизмы для решения потенциальных проблем, связанных с конфиденциальностью данных, этическим использованием и модерацией контента, обеспечивая доверие пользователей и соответствие нормативным требованиям. * Обеспечить надежную поддержку клиентов и обширную документацию, а также последовательные обновления и улучшения, тем самым помогая пользователям в эффективной интеграции и использовании модели, а также обеспечивая ее постоянную актуальность и адаптируемость к меняющимся требованиям.
Отправить новое приложение
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предоставляет инструменты для улучшения поиска и анализа больших данных с помощью ИИ и машинного обучения для поддержки принятия решений.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — это бесплатный чат-бот на основе ИИ, предлагающий помощь в различных задачах, таких как обработка документов, кодирование и анализ изображений.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта для генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения, которые решают серьезные проблемы. Клиенты, сообщество и партнеры являются стратегическими инвесторами H2O.ai, формирующими долгосрочное видение использования ИИ во благо. Искусственный интеллект H2O.ai для распределенного машинного обучения H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch и Document AI преобразовал более 20 000 глобальных организаций и более половины компаний из списка Fortune 500 и домашних брендов, включая AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio и AES. Программа H2O.ai «ИИ во благо» регулярно поддерживает некоммерческие группы, фонды и сообщества в их усилиях по развитию образования, здравоохранения и охране окружающей среды, включая выявление районов, уязвимых для стихийных бедствий, и защиту исчезающих видов.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI Studio позволяет пользователям создавать ИИ-персонажей на основе личных интересов для взаимодействия и выполнения различных задач.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — приложение для доступа к рецензируемым научным статьям с открытым доступом, облегчая поиск и взаимодействие с академическими ресурсами.
Anode
codygon.com
Anode, инновационное цифровое решение, призванное произвести революцию в управлении качеством данных для бизнеса, здесь, чтобы помочь. Anode — это инструмент обнаружения аномалий данных, который анализирует ваши данные на наличие 6 классов ошибок, что позволяет вам быстрее и эффективнее получать представление о ваших данных.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI - платформа для обработки естественного языка с открытым исходным кодом, предлагающая мощные языковые модели для различных бизнес-применений.
Composable Prompts
composableprompts.com
Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts гарантирует, что каждый бизнес, независимо от его масштаба или сферы деятельности, может максимально эффективно использовать собственные возможности LLM по обработке данных. Composable Prompts был разработан как платформа для создания приложений AI/LLM. Комплексный набор инструментов Composable Prompts позволяет корпоративным командам разрабатывать, развертывать и выполнять задачи на основе LLM, которые дополняют и автоматизируют бизнес-процессы и приложения. Пакет Composable Prompts предлагает структурированный, ориентированный на предметную область подход, переходя от элементарных текстовых взаимодействий к миру структурированной, эффективной и интегрированной обработки контента. Основные предложения Composable Prompts: * Дизайнер взаимодействий: создание интуитивно понятных шаблонов подсказок и надежных схем данных. * Библиотека подсказок: использование LLM для улучшения дизайна подсказок и предложений по улучшению. * Служба API: плавная интеграция LLM в ваши приложения и бизнес-процессы. * Хранилище исполнений: обеспечение оптимальной производительности за счет разумного хранения и повторного использования результатов взаимодействия. * Инструменты для совместной работы и оптимизации: от совместного использования сегментов подсказок до мониторинга производительности — мы предоставляем разработчикам все необходимое.
Stability AI
stability.ai
Stability AI- это платформа, использующая генеративный ИИ для создания контента, включая изображения, видео и аудио, с поддержкой самохостинга.
Databricks
databricks.com
Databricks - это платформа для анализа данных, основанная на Apache Spark, которая объединяет разработку, аналитику и машинное обучение в одной среде.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
IBM
ibm.com
Analytics IBM Cognos действует как ваш доверенный совместный пилот для бизнеса с целью сделать вас умнее, быстрее и более уверенно в ваших решениях, основанных на данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю-будь то ученый, бизнес-аналитик или специалист по IT-больше возможностей для выполнения соответствующего анализа таким образом, чтобы связаться с организационными целями. Он сокращает путешествие каждого пользователя от простой до сложной аналитики, позволяя им использовать данные для изучения неизвестных, выявлять новые отношения, получить более глубокое понимание результатов и оспаривать статус -кво. Визуализируйте, анализируйте и делятся действенными пониманиями о ваших данных с кем угодно в вашей организации с IBM Cognos Analytics.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и развертывания моделей ИИ, особенно в области обработки естественного языка.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.