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Программное обеспечение для больших языковых моделей - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Большие языковые модели (LLM) — это передовые системы искусственного интеллекта, специально разработанные для понимания, интерпретации и генерации человеческого текста из широкого спектра входных данных. Используя современные методы машинного обучения, массивные наборы обучающих данных и глубокую архитектуру, эти модели могут решать широкий спектр задач на естественном языке, что делает их незаменимыми инструментами для бизнеса во всех секторах. Задачи варьируются от перевода, обобщения, ответов на вопросы и беседы до более тонких приложений, таких как анализ настроений, классификация текста и создание творческого контента. LLM в этой категории используются для революционного изменения обслуживания клиентов с помощью интеллектуальных чат-ботов, расширения создания контента с помощью возможностей автоматического написания, оптимизации исследований рынка с помощью анализа настроений и многого другого. Благодаря многоязычному владению многие из них могут адаптироваться к глобальным рынкам, преодолевая языковые барьеры и способствуя межкультурному общению. Достижения в технологии LLM также сигнализируют об эпохе автоматизации многих задач, связанных с языком, тем самым сокращая ручной труд и повышая эффективность. Они привносят революционные изменения в пользовательский опыт, добавляя уровень персонализации и интерактивности, который ранее был недостижим. Эта категория отличается от категории программного обеспечения для чат-ботов с искусственным интеллектом, которая фокусируется на автономных платформах, которые позволяют пользователям взаимодействовать и работать с большими языковыми моделями, а также от категории программного обеспечения для синтетических медиа, которая состоит из инструментов для бизнес-пользователей для создания медиа, генерируемых искусственным интеллектом. Вместо этого эти решения LLM разработаны как более универсальные, основополагающие инструменты, которые можно интегрировать в широкий спектр приложений, а не ограничиваться только чат-ботами или синтетическими медиа. Чтобы претендовать на включение в категорию «Модели большого языка» (LLM), продукт должен: * Предложить крупномасштабную языковую модель, способную понимать и генерировать человеческий текст из различных входных данных, доступную для коммерческого использования. * Предоставляйте надежные и безопасные API или инструменты интеграции, позволяющие предприятиям из различных секторов беспрепятственно включать модель в свои существующие системы или процессы. * Иметь комплексные механизмы для решения потенциальных проблем, связанных с конфиденциальностью данных, этическим использованием и модерацией контента, обеспечивая доверие пользователей и соответствие нормативным требованиям. * Обеспечить надежную поддержку клиентов и обширную документацию, а также последовательные обновления и улучшения, тем самым помогая пользователям в эффективной интеграции и использовании модели, а также обеспечивая ее постоянную актуальность и адаптируемость к меняющимся требованиям.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-платформу для работы со Spark, обеспечивающую автоматическое управление кластерами и блокноты в стиле IPython. Помимо создания платформы Databricks, компания участвует в организации массовых открытых онлайн-курсов по Spark и проводит крупнейшую конференцию по Spark — Spark Summit.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, — больше возможностей для выполнения соответствующего анализа, связанного с целями организации. Оно сокращает путь каждого пользователя от простой аналитики к сложной, позволяя использовать данные для изучения неизведанного, выявления новых взаимосвязей, более глубокого понимания результатов и бросания вызов статус-кво. Визуализируйте, анализируйте и делитесь полезной информацией о своих данных со всеми сотрудниками вашей организации с помощью IBM Cognos Analytics.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта для генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения, которые решают серьезные проблемы. Клиенты, сообщество и партнеры являются стратегическими инвесторами H2O.ai, формирующими долгосрочное видение использования ИИ во благо. Искусственный интеллект H2O.ai для распределенного машинного обучения H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch и Document AI преобразовал более 20 000 глобальных организаций и более половины компаний из списка Fortune 500 и домашних брендов, включая AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio и AES. Программа H2O.ai «ИИ во благо» регулярно поддерживает некоммерческие группы, фонды и сообщества в их усилиях по развитию образования, здравоохранения и охране окружающей среды, включая выявление районов, уязвимых для стихийных бедствий, и защиту исчезающих видов.
Stability AI
stability.ai
Stability AI — это универсальная платформа, которая использует генеративный искусственный интеллект для активации человеческого потенциала в различных областях. Он предоставляет открытые модели в различных модальностях, что делает их доступными для всех пользователей в разных местах. Stability AI включает набор моделей для различных приложений: «Stable Diffusion 3 Medium» для расширенных преобразований текста в изображения с упором на фотореализм и сложность; «Стабильная диффузия видео» как открытая генеративная видеомодель искусственного интеллекта; «Stable Audio 2.0» для создания высококачественной музыки и звуковых эффектов с использованием передовой технологии распространения звука; «Стабильное видео 3D» для создания качественных 3D-объектов из отдельных изображений; и «Stable LM 2 1.6B» для знакомства с новейшими языковыми моделями открытого доступа. Stability AI также предлагает варианты самостоятельного размещения своих современных моделей, обеспечивая большую гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей генеративного ИИ. Дополнительные функции включают Stable Assistant, Stable Artisan и API платформы для внедрения возможностей искусственного интеллекта в другие приложения. Для повышения безопасности и надежности Stability AI предоставляет локальные лицензии и поддерживает строгую политику приемлемого использования.
Composable Prompts
composableprompts.com
Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts гарантирует, что каждый бизнес, независимо от его масштаба или сферы деятельности, может максимально эффективно использовать собственные возможности LLM по обработке данных. Composable Prompts был разработан как платформа для создания приложений AI/LLM. Комплексный набор инструментов Composable Prompts позволяет корпоративным командам разрабатывать, развертывать и выполнять задачи на основе LLM, которые дополняют и автоматизируют бизнес-процессы и приложения. Пакет Composable Prompts предлагает структурированный, ориентированный на предметную область подход, переходя от элементарных текстовых взаимодействий к миру структурированной, эффективной и интегрированной обработки контента. Основные предложения Composable Prompts: * Дизайнер взаимодействий: создание интуитивно понятных шаблонов подсказок и надежных схем данных. * Библиотека подсказок: использование LLM для улучшения дизайна подсказок и предложений по улучшению. * Служба API: плавная интеграция LLM в ваши приложения и бизнес-процессы. * Хранилище исполнений: обеспечение оптимальной производительности за счет разумного хранения и повторного использования результатов взаимодействия. * Инструменты для совместной работы и оптимизации: от совместного использования сегментов подсказок до мониторинга производительности — мы предоставляем разработчикам все необходимое.
Anode
codygon.com
Anode, инновационное цифровое решение, призванное произвести революцию в управлении качеством данных для бизнеса, здесь, чтобы помочь. Anode — это инструмент обнаружения аномалий данных, который анализирует ваши данные на наличие 6 классов ошибок, что позволяет вам быстрее и эффективнее получать представление о ваших данных.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — это плагин, который позволяет пользователям получать доступ к научной литературе в открытом доступе из рецензируемых журналов. Для пользователей ScholarAI Premium доступен наш новый специализированный второй пилот для науки в эпоху искусственного интеллекта на базе GPT-4 Turbo.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
AI Studio в Meta создает ИИ-персонажей на основе вдохновения и личных интересов, что позволяет пользователям создавать уникальные ИИ.