Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для больших языковых моделей - Самые популярные приложения - Кот-д’Ивуар
Большие языковые модели (LLM) — это передовые системы искусственного интеллекта, специально разработанные для понимания, интерпретации и генерации человеческого текста из широкого спектра входных данных. Используя современные методы машинного обучения, массивные наборы обучающих данных и глубокую архитектуру, эти модели могут решать широкий спектр задач на естественном языке, что делает их незаменимыми инструментами для бизнеса во всех секторах. Задачи варьируются от перевода, обобщения, ответов на вопросы и беседы до более тонких приложений, таких как анализ настроений, классификация текста и создание творческого контента. LLM в этой категории используются для революционного изменения обслуживания клиентов с помощью интеллектуальных чат-ботов, расширения создания контента с помощью возможностей автоматического написания, оптимизации исследований рынка с помощью анализа настроений и многого другого. Благодаря многоязычному владению многие из них могут адаптироваться к глобальным рынкам, преодолевая языковые барьеры и способствуя межкультурному общению. Достижения в технологии LLM также сигнализируют об эпохе автоматизации многих задач, связанных с языком, тем самым сокращая ручной труд и повышая эффективность. Они привносят революционные изменения в пользовательский опыт, добавляя уровень персонализации и интерактивности, который ранее был недостижим. Эта категория отличается от категории программного обеспечения для чат-ботов с искусственным интеллектом, которая фокусируется на автономных платформах, которые позволяют пользователям взаимодействовать и работать с большими языковыми моделями, а также от категории программного обеспечения для синтетических медиа, которая состоит из инструментов для бизнес-пользователей для создания медиа, генерируемых искусственным интеллектом. Вместо этого эти решения LLM разработаны как более универсальные, основополагающие инструменты, которые можно интегрировать в широкий спектр приложений, а не ограничиваться только чат-ботами или синтетическими медиа. Чтобы претендовать на включение в категорию «Модели большого языка» (LLM), продукт должен: * Предложить крупномасштабную языковую модель, способную понимать и генерировать человеческий текст из различных входных данных, доступную для коммерческого использования. * Предоставляйте надежные и безопасные API или инструменты интеграции, позволяющие предприятиям из различных секторов беспрепятственно включать модель в свои существующие системы или процессы. * Иметь комплексные механизмы для решения потенциальных проблем, связанных с конфиденциальностью данных, этическим использованием и модерацией контента, обеспечивая доверие пользователей и соответствие нормативным требованиям. * Обеспечить надежную поддержку клиентов и обширную документацию, а также последовательные обновления и улучшения, тем самым помогая пользователям в эффективной интеграции и использовании модели, а также обеспечивая ее постоянную актуальность и адаптируемость к меняющимся требованиям.
Отправить новое приложение
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-пла...
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Stability AI
stability.ai
Stability AI — это универсальная платформа, которая использует генеративный искусственный интеллект для активации человеческого потенциала в различных областях. Он предоставляет открытые модели в различных модальностях, что делает их доступными для всех пользователей в разных местах. Stability AI в...
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — это плагин, который позволяет пользователям получать доступ к научной литературе в открытом доступе из рецензируемых журналов. Для пользователей ScholarAI Premium доступен наш новый специализированный второй пилот для науки в эпоху искусственного интеллекта на базе GPT-4 Turbo.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Composable Prompts
composableprompts.com
Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts ...
Anode
codygon.com
Anode, инновационное цифровое решение, призванное произвести революцию в управлении качеством данных для бизнеса, здесь, чтобы помочь. Anode — это инструмент обнаружения аномалий данных, который анализирует ваши данные на наличие 6 классов ошибок, что позволяет вам быстрее и эффективнее получать пр...