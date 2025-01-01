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Конструкторы целевых страниц
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Конструкторы целевых страниц - Самые популярные приложения

Разработчики целевых страниц дают возможность людям без технических знаний запускать веб-страницы, созданные для того, чтобы направить посетителей к определенной цели конверсии. Эти страницы, как правило, предназначены для того, чтобы побудить посетителей совершить какое-то одно действие, например подписаться на информационный бюллетень, выбрать бесплатную пробную версию или зарегистрироваться в службе подписки. Эти страницы облегчают тестирование прототипов лицами, не являющимися разработчиками. Поступая таким образом, организации могут оценить влияние и реакцию своей аудитории, включая покупателей и посетителей веб-сайтов. Конструкторы целевых страниц, имеющие решающее значение для маркетинговых стратегий организации, предоставляют маркетологам возможность самостоятельно проектировать, настраивать и публиковать веб-интерфейсы, не полагаясь на ИТ-специалистов или разработчиков. Эти конструкторы легко интегрируются в существующую инфраструктуру веб-разработки и системы управления веб-контентом, обеспечивая целостность веб-интерфейса. Кроме того, их можно гармонично связать с решениями цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей на целевых страницах.

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Wix

Wix

wix.com

Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Duda

Duda

duda.co

Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.

Framer

Framer

framer.com

Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Dorik

Dorik

dorik.com

Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.

Onepage

Onepage

onepage.io

Onepage — инструмент для создания сайтов, лендингов, Linktree и опросов с возможностью их соединения. Обеспечивает высокую производительность и удобство.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites позволяет создавать веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитки всего за 10 минут прямо с телефона.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — это редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создайте привлекательные страницы за считанные минуты с помощью готовых шаблонов и модулей.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

Emma

Emma

myemma.com

Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Brizy Cloud — облачный конструктор сайтов для создания целевых страниц с помощью инструмента перетаскивания и AI для генерации сайтов.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage — это платформа для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющая маркетологам быстро разрабатывать страницы без навыков программирования.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages - это конструктор лендингов, позволяющий быстро создавать целевые страницы без навыков программирования и оптимизировать их для получения лидов.

Woorise

Woorise

woorise.com

Woorise — платформа для создания вирусных раздач, конкурсов и опросов, помогающая предприятиям взаимодействовать с аудиторией и собирать данные.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic — это платформа без кода для автоматизации дизайна сайтов, маркетинговых материалов и управления брендом. Пользователи могут создавать качественные сайты без подключения агентств.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

LightFunnels — это облачный конструктор воронок, который помогает превращать клики в лиды и продажи, продавая цифровые и физические товары.

Yext

Yext

yext.com

Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo позволяет проводить розыгрыши, создавать страницы регистрации событий и демонстрировать конкурсы на мероприятиях.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.

Limey

Limey

limey.io

Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Подключайтесь к своей аудитории, собирайте заявки и экспортируйте их.

LanderLab

LanderLab

landerlab.io

LanderLab позволяет создавать и редактировать целевые страницы без кодирования, используя готовые шаблоны и визуальный редактор.

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

GreatPages - это строитель страниц, позволяющий создавать целевые и продающие страницы без знаний программирования с поддержкой мобильного оформления.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok — это веб-маркетинговая платформа для агентств, предпринимателей и консультантов с инструментами для создания сайтов, воронок и интеграцией CRM.

Localo

Localo

localo.com

Localo — это инструмент для оптимизации локальной поисковой видимости, управления профилями Google и анализа конкуренции для бизнеса.

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo — это платформа управления бизнесом, объединяющая функции CRM, управления проектами и финансов в одном решении для малых и средних предприятий.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz — это всеобъемлющее решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать число подписчиков и создавать персонализированные покупки.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

Heyflow

Heyflow

heyflow.com

Heyflow помогает превращать посетителей сайтов в лиды и продажи, создавая интерактивные формы и воронки с помощью конструктора без кода.

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop — это строитель веб-страниц без кода, который позволяет создавать адаптивные целевые страницы и сайты с высоким уровнем настройки.

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites — это конструктор целевых страниц, который помогает взаимодействовать с аудиторией и собирать контакты для увеличения продаж.

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