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Разработчики целевых страниц дают возможность людям без технических знаний запускать веб-страницы, созданные для того, чтобы направить посетителей к определенной цели конверсии. Эти страницы, как правило, предназначены для того, чтобы побудить посетителей совершить какое-то одно действие, например подписаться на информационный бюллетень, выбрать бесплатную пробную версию или зарегистрироваться в службе подписки. Эти страницы облегчают тестирование прототипов лицами, не являющимися разработчиками. Поступая таким образом, организации могут оценить влияние и реакцию своей аудитории, включая покупателей и посетителей веб-сайтов. Конструкторы целевых страниц, имеющие решающее значение для маркетинговых стратегий организации, предоставляют маркетологам возможность самостоятельно проектировать, настраивать и публиковать веб-интерфейсы, не полагаясь на ИТ-специалистов или разработчиков. Эти конструкторы легко интегрируются в существующую инфраструктуру веб-разработки и системы управления веб-контентом, обеспечивая целостность веб-интерфейса. Кроме того, их можно гармонично связать с решениями цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей на целевых страницах.
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Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
Builder.io
builder.io
Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Dorik
dorik.com
Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.
Taplink
taplink.at
Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.
Onepage
onepage.io
Onepage — инструмент для создания сайтов, лендингов, Linktree и опросов с возможностью их соединения. Обеспечивает высокую производительность и удобство.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites позволяет создавать веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитки всего за 10 минут прямо с телефона.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — это редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создайте привлекательные страницы за считанные минуты с помощью готовых шаблонов и модулей.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud — облачный конструктор сайтов для создания целевых страниц с помощью инструмента перетаскивания и AI для генерации сайтов.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Instapage
instapage.com
Instapage — это платформа для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющая маркетологам быстро разрабатывать страницы без навыков программирования.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages - это конструктор лендингов, позволяющий быстро создавать целевые страницы без навыков программирования и оптимизировать их для получения лидов.
Woorise
woorise.com
Woorise — платформа для создания вирусных раздач, конкурсов и опросов, помогающая предприятиям взаимодействовать с аудиторией и собирать данные.
Morphic
getmorphic.com
Morphic — это платформа без кода для автоматизации дизайна сайтов, маркетинговых материалов и управления брендом. Пользователи могут создавать качественные сайты без подключения агентств.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels — это облачный конструктор воронок, который помогает превращать клики в лиды и продажи, продавая цифровые и физические товары.
Knak Templates
knak.com
Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo позволяет проводить розыгрыши, создавать страницы регистрации событий и демонстрировать конкурсы на мероприятиях.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.
LanderLab
landerlab.io
LanderLab позволяет создавать и редактировать целевые страницы без кодирования, используя готовые шаблоны и визуальный редактор.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Подключайтесь к своей аудитории, собирайте заявки и экспортируйте их.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages - это строитель страниц, позволяющий создавать целевые и продающие страницы без знаний программирования с поддержкой мобильного оформления.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok — это веб-маркетинговая платформа для агентств, предпринимателей и консультантов с инструментами для создания сайтов, воронок и интеграцией CRM.
Localo
localo.com
Localo — это инструмент для оптимизации локальной поисковой видимости, управления профилями Google и анализа конкуренции для бизнеса.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — это платформа управления бизнесом, объединяющая функции CRM, управления проектами и финансов в одном решении для малых и средних предприятий.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — это всеобъемлющее решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать число подписчиков и создавать персонализированные покупки.
EQUP
equp.com
EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает превращать посетителей сайтов в лиды и продажи, создавая интерактивные формы и воронки с помощью конструктора без кода.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это строитель веб-страниц без кода, который позволяет создавать адаптивные целевые страницы и сайты с высоким уровнем настройки.
RevSites
revsites.com
RevSites — это конструктор целевых страниц, который помогает взаимодействовать с аудиторией и собирать контакты для увеличения продаж.
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