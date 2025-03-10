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Конструкторы целевых страниц
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Конструкторы целевых страниц - Самые популярные приложения - Ватикан

Разработчики целевых страниц дают возможность людям без технических знаний запускать веб-страницы, созданные для того, чтобы направить посетителей к определенной цели конверсии. Эти страницы, как правило, предназначены для того, чтобы побудить посетителей совершить какое-то одно действие, например подписаться на информационный бюллетень, выбрать бесплатную пробную версию или зарегистрироваться в службе подписки. Эти страницы облегчают тестирование прототипов лицами, не являющимися разработчиками. Поступая таким образом, организации могут оценить влияние и реакцию своей аудитории, включая покупателей и посетителей веб-сайтов. Конструкторы целевых страниц, имеющие решающее значение для маркетинговых стратегий организации, предоставляют маркетологам возможность самостоятельно проектировать, настраивать и публиковать веб-интерфейсы, не полагаясь на ИТ-специалистов или разработчиков. Эти конструкторы легко интегрируются в существующую инфраструктуру веб-разработки и системы управления веб-контентом, обеспечивая целостность веб-интерфейса. Кроме того, их можно гармонично связать с решениями цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей на целевых страницах.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo — это платформа управления бизнесом, объединяющая функции CRM, управления проектами и финансов в одном решении для малых и средних предприятий.

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Brizy Cloud — облачный конструктор сайтов для создания целевых страниц с помощью инструмента перетаскивания и AI для генерации сайтов.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Dorik

Dorik

dorik.com

Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Duda

Duda

duda.co

Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.

Emma

Emma

myemma.com

Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.

Framer

Framer

framer.com

Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage — это платформа для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющая маркетологам быстро разрабатывать страницы без навыков программирования.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages - это конструктор лендингов, позволяющий быстро создавать целевые страницы без навыков программирования и оптимизировать их для получения лидов.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

LightFunnels — это облачный конструктор воронок, который помогает превращать клики в лиды и продажи, продавая цифровые и физические товары.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond — платформа для генерации лидов и автоматизации маркетинга, предлагающая создание целевых страниц, управление конкурсами и email-рассылками.

Wix

Wix

wix.com

Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.

Yext

Yext

yext.com

Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites позволяет создавать веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитки всего за 10 минут прямо с телефона.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — это редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создайте привлекательные страницы за считанные минуты с помощью готовых шаблонов и модулей.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

ShortStack — это наиболее настраиваемое универсальное программное обеспечение для проведения конкурсов, содержащее все инструменты, необходимые для успеха в онлайн-маркетинге. Используйте ShortStack для создания конкурсов целевых страниц; розыгрыши и викторины; запускайте хэштеги и оставляйте комментарии, чтобы участвовать в конкурсах в социальных сетях; и отправлять электронные письма. Мощные функции стилизации и настройки ShortStack позволяют вам использовать собственный брендинг. Вы сами контролируете, где публиковать свои целевые страницы. Вставьте их на свой веб-сайт или используйте свои собственные домены. Никаких навыков программирования не требуется, а значит, не нужно привлекать ИТ-специалистов.

Limey

Limey

limey.io

Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Подключайтесь к своей аудитории, собирайте заявки и экспортируйте их.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Knak Enterprise — платформа для простого создания электронных писем и целевых страниц без программирования, обеспечивающая эффективное сотрудничество в командах.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.

Marketplan

Marketplan

marketplan.io

MarketPlan - это платформа для планирования и оптимизации маркетинговых стратегий, включая инструменты для создания и анализа контента.

Unicorn Platform

Unicorn Platform

unicornplatform.com

Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для стартапов, позволяющий создавать сайты без навыков программирования.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz — это всеобъемлющее решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать число подписчиков и создавать персонализированные покупки.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

GreatPages - это строитель страниц, позволяющий создавать целевые и продающие страницы без знаний программирования с поддержкой мобильного оформления.

Heyflow

Heyflow

heyflow.com

Heyflow помогает превращать посетителей сайтов в лиды и продажи, создавая интерактивные формы и воронки с помощью конструктора без кода.

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop — это строитель веб-страниц без кода, который позволяет создавать адаптивные целевые страницы и сайты с высоким уровнем настройки.

OptimizePress

OptimizePress

optimizepress.com

OptimizePress — это набор инструментов для создания целевых страниц и маркетинговых кампаний на WordPress с функциями генерации лидов и обработки платежей.

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi - платформа для создания целевых страниц с интуитивно понятным редактором, шаблонами и инструментами для оптимизации и интеграции.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.

BOWWE

BOWWE

bowwe.com

BOWWE создан для того, чтобы поддерживать вас на каждом этапе создания веб-сайта — от идеи, дизайна и разработки до обслуживания и устойчивого роста вашего бизнеса. Платформа NoCode & LowCode, которая с использованием оригинальных технологий позволяет создавать мощные проекты и достигать полной автономности в Интернете. Создание веб-сайтов, лендингов и микространиц, портфолио, резюме или блога проще и быстрее, чем вы думаете. Вы можете создавать с нуля или использовать более 500+ полностью настраиваемых шаблонов и более 570 готовых виджетов, разделов и блоков. Уникальное сочетание конструктора, приложений, маркетинговых инструментов и искусственного интеллекта сделает ваши сайты не только красивыми, но и автоматически реагирующими, быстро загружающимися и ориентированными на важные результаты поисковых систем. Вы можете создавать, анализировать и оптимизировать свой контент. Создайте потрясающий и мощный веб-проект менее чем за 1 день, независимо от того, имеете ли вы предварительный опыт программирования.

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