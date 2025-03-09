Конструкторы целевых страниц - Самые популярные приложения - Узбекистан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Разработчики целевых страниц дают возможность людям без технических знаний запускать веб-страницы, созданные для того, чтобы направить посетителей к определенной цели конверсии. Эти страницы, как правило, предназначены для того, чтобы побудить посетителей совершить какое-то одно действие, например подписаться на информационный бюллетень, выбрать бесплатную пробную версию или зарегистрироваться в службе подписки. Эти страницы облегчают тестирование прототипов лицами, не являющимися разработчиками. Поступая таким образом, организации могут оценить влияние и реакцию своей аудитории, включая покупателей и посетителей веб-сайтов. Конструкторы целевых страниц, имеющие решающее значение для маркетинговых стратегий организации, предоставляют маркетологам возможность самостоятельно проектировать, настраивать и публиковать веб-интерфейсы, не полагаясь на ИТ-специалистов или разработчиков. Эти конструкторы легко интегрируются в существующую инфраструктуру веб-разработки и системы управления веб-контентом, обеспечивая целостность веб-интерфейса. Кроме того, их можно гармонично связать с решениями цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей на целевых страницах.
Отправить новое приложение
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Taplink
taplink.at
Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
Builder.io
builder.io
Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — это SaaS-платформа управления бизнесом, которая объединяет множество важных услуг для компаний в одном, легко внедряемом и доступном решении. Разработанная специально для предприятий малого и среднего бизнеса, она предлагает им возможности и подход ко всему бизнесу систем более крупного уровня предприятия, но при этом предоставляется гораздо более управляемым образом. Такой полностью интегрированный подход делает работу более эффективной, чем кластер объединенных одноцелевых приложений, обеспечивает лучшую безопасность данных, его легче изучать, внедрять, использовать, управлять и он дешевле. Компании малого и среднего бизнеса получают полнофункциональное бизнес-решение (CRM, продажи и маркетинг, проекты, поддержка, автоматизация рабочих процессов и многое другое…), которое было разработано для роста в унисон с их потребностями путем постепенного внедрения в различные внутренние бизнес-подразделения, устраняя при этом необходимость в пакет одноцелевых приложений. Все начинается с бесплатной CRM.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud — облачный конструктор сайтов для создания целевых страниц с помощью инструмента перетаскивания и AI для генерации сайтов.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Dorik
dorik.com
Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Instapage
instapage.com
Instapage дает маркетологам возможность создавать персонализированные и оптимизированные целевые страницы в большом масштабе, что приводит к улучшению результатов кампании и рентабельности инвестиций. Без необходимости разработки и с удобным интерфейсом вы можете быстро создавать релевантные объявления на целевых страницах, которые поддерживают несколько целевых аудиторий и целей кампании. Являясь самым передовым решением для целевых страниц на рынке, Instapage предоставляет единую среду для отображения рекламы, контента и экспериментов на основе искусственного интеллекта, а также встроенную аналитику.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, предназначенный для того, чтобы помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабировать и развивать свой онлайн-бизнес. Независимо от того, являетесь ли вы технически подкованным маркетологом или новичком в веб-дизайне, Leadpages поможет вам создать присутствие в Интернете, которое понравится вам и вашей аудитории. Компания Leadpages, пользующаяся доверием с 2013 года, опирается на команду лидеров конверсионного маркетинга, а также на самую дружелюбную команду технической поддержки на планете. Почему стоит выбрать Leadpages для построения своего онлайн-бизнеса? Потому что вам нужен веб-сайт, который будет работать на ваш бизнес и работать так же усердно, как и вы. С Leadpages каждая публикуемая вами страница тщательно оптимизируется для сбора потенциальных клиентов и закрытия продаж. Никаких сложностей и технических навыков не требуется. Просто выберите шаблон профессионального дизайна, используйте Drag & Drop Builder, чтобы сделать его своим, нажмите «Опубликовать», а затем поделитесь им со всем миром.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels — это облачный веб-сайт для создания воронок, который помогает конвертировать клики в потенциальных клиентов и продажи. В Lightfunnels вы можете продавать цифровые и физические продукты, настраивать дополнительные и дополнительные продажи, проводить раздельное тестирование различных целевых страниц, создавать список адресов электронной почты, подписываться на вебинары и онлайн-курсы. Lightfunnels имеет простой в использовании конструктор страниц и множество функций, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода, которое позволяет предприятиям сферы услуг систематизировать и масштабировать свою деятельность. Ontraport управляет и автоматизирует весь цикл закупок, что приводит к более быстрому росту и освобождает владельцев бизнеса и команды для предоставления большей ценности клиентам. Полный набор функций Ontraport для маркетинга, продаж и бизнес-операций включает CRM, автоматизацию, платежи, конвейер продаж, веб-приложения, отслеживание, электронную почту и SMS, целевые страницы и сайты членства. Поставщики услуг всех видов, включая консультантов и агентства, тренеров и консультантов, а также поставщиков личных и профессиональных услуг, доверяют Ontraport возможность достижения большего роста с меньшими усилиями. Для получения дополнительной информации посетите www.ontraport.com.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — это платформа простых инструментов для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации маркетинга, используемая более чем 5000 компаниями: Целевые страницы: создавайте, публикуйте и разделяйте A/B-тестирование мобильных целевых страниц за считанные минуты. Всплывающие окна на веб-сайте: превращайте больше посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов с помощью всплывающих форм. Формы: встраивайте формы для привлечения потенциальных клиентов на свой веб-сайт и в блог. Конкурсы и рекламные акции: проводите лотереи Facebook, фотоконкурсы, конкурсы хэштегов Instagram и многое другое. Автоматизация маркетинга: отправляйте персонализированные электронные письма вашим потенциальным клиентам на основе их активности и личных данных. Маркетинг по электронной почте: персонализируйте свои электронные письма каждому лиду на основе его активности или личных данных. Управление потенциальными клиентами: создавайте списки на основе активности потенциальных клиентов на вашем сайте и в кампаниях. Оценка потенциальных клиентов: оценивайте своих потенциальных клиентов на основе их активности и личных данных, чтобы увидеть, какие из них готовы купить. Профили потенциальных клиентов: получите представление о своих потенциальных клиентах. Просматривайте активность их веб-сайтов, открытые ими электронные письма и многое другое.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодействовать с клиентами в любой точке цифрового мира. Технология искусственного интеллекта и машинного обучения Yext обеспечивает знания, лежащие в основе каждого взаимодействия с клиентами, автоматизирует рабочие процессы в масштабе и предоставляет действенную межканальную информацию, которая позволяет принимать решения на основе данных. От SEO и веб-сайтов до социальных сетей и управления репутацией, Yext позволяет брендам превратить свое цифровое присутствие в отличительную черту.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Phonesites
phonesites.com
Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — это наиболее настраиваемое универсальное программное обеспечение для проведения конкурсов, содержащее все инструменты, необходимые для успеха в онлайн-маркетинге. Используйте ShortStack для создания конкурсов целевых страниц; розыгрыши и викторины; запускайте хэштеги и оставляйте комментарии, чтобы участвовать в конкурсах в социальных сетях; и отправлять электронные письма. Мощные функции стилизации и настройки ShortStack позволяют вам использовать собственный брендинг. Вы сами контролируете, где публиковать свои целевые страницы. Вставьте их на свой веб-сайт или используйте свои собственные домены. Никаких навыков программирования не требуется, а значит, не нужно привлекать ИТ-специалистов.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Knak Enterprise
knak.com
Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать красивые электронные письма и целевые страницы за считанные минуты без необходимости программирования.
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к более чем 50 бесплатным шаблонам для электронных информационных бюллетеней, маркетинговых кампаний по электронной почте, рекламных писем и многого другого. Просто укажите свой адрес электронной почты, чтобы получить более 50 бесплатных шаблонов электронной почты и целевых страниц без необходимости кодирования.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Marketplan
marketplan.io
Маркетинговая платформа «Все в одном». Планируйте, выполняйте, проектируйте и оптимизируйте всю свою маркетинговую стратегию — все из одного мощного места.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для технологических стартапов. Более 5000 талантливых основателей и маркетологов SaaS, мобильных приложений, настольных приложений и технологических продуктов используют нашу магию для создания веб-сайтов для своего проекта.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — это комплексное решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать количество подписчиков и предоставлять персонализированный опыт покупок 1:1 в масштабе. Воспользуйтесь преимуществами персонализированных текстовых сообщений с картинками и страниц продаж, чтобы получить самые высокие показатели открытий и конверсий. Используйте расширенную аналитику кампаний, чтобы привлечь больше людей и сегментировать подписчиков на основе данных о намерениях на странице продаж, которые с большей вероятностью купят определенные товары, а не другие. Наши специалисты по текстовым сообщениям всегда готовы помочь.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
GreatPages
greatpages.com.br
Создавайте невероятно быстрые и оптимизированные страницы, конвертируйте посетителей и развивайте свой бизнес с помощью самого мощного создателя целевых страниц на рынке.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает вам конвертировать посетителей сайта в потенциальных клиентов, регистраций и продаж. Используя его конструктор с возможностью перетаскивания, вы можете создавать воронки регистрации, потоки привлечения потенциальных клиентов и интерактивные многошаговые формы для создания привлекательного веб-сайта. Анализируйте эффективность своих потоков путем естественной интеграции с маркетинговыми инструментами, необходимыми маркетологам для роста. ** Сборка: выбирайте из более чем 25 строительных блоков, чтобы в кратчайшие сроки создать универсальный процесс — просто перетащите! Определите маршруты и логику «если это, то то», чтобы действовать умнее, человечнее и просто лучше. Встройте свой поток на любой веб-сайт или просто используйте его как отдельную целевую страницу. Ваш поток оптимизирован для мобильных устройств, на 100% отзывчив и загружается невероятно быстро, даже если у ваших пользователей медленное подключение к Интернету. ** Дизайн: полностью настройте свой поток так, чтобы он идеально соответствовал вашему бренду и передал ваши ценности. Используйте возможности переменных стиля и безупречный интерфейс. Более 30 000 значков в трех согласованных весах, 53 категориях и 720 подкатегориях готовы помочь вам ускорить ваш рабочий процесс. ** Анализируйте: анализируйте поведение своих пользователей с помощью аналитической панели Heyflow. Измеряйте эффективность вашего потока, интегрировав Google Tag Manager, Google Analytics или Facebook Pixel. Автоматически передавайте параметры URL-адреса с целевой страницы в поток. ** Интеграция: получайте ответы по электронной почте, через GSheets, Pipedrive, Slack, Asana и через более чем 2000 других сервисов через Zapier.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это мощный конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, позволяющий создавать веб-проекты с высокой конверсией с помощью простого в использовании конструктора. Отлично подходит для привлечения потенциальных клиентов, продажи продуктов, портфолио, мероприятий и многого другого.
OptimizePress
optimizepress.com
Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов, чтобы создать сайт, который будет привлекать больше потенциальных клиентов и продавать больше.
Landingi
landingi.com
Платформа предлагает множество решений для поддержки маркетологов на каждом этапе создания маркетинговой кампании с использованием целевых страниц: от дизайна до запуска кампании, интеграции, оптимизации и конверсии. Платформа Landingi имеет невероятно интуитивно понятный, с точностью до пикселя редактор перетаскивания, с помощью которого вы можете легко создавать красивые целевые страницы, мобильные страницы и воронки продаж. Благодаря более чем 400 готовым к использованию шаблонам, адаптированным для различных отраслей и целям маркетинговых кампаний, процесс создания целевой страницы с высокой конверсией становится простым и экономящим время. Landingi предлагает более 150 интеграций для автоматизации рабочих процессов клиентов, повышения эффективности маркетинга и, в конечном итоге, более быстрого достижения целей.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE создан для того, чтобы поддерживать вас на каждом этапе создания веб-сайта — от идеи, дизайна и разработки до обслуживания и устойчивого роста вашего бизнеса. Платформа NoCode & LowCode, которая с использованием оригинальных технологий позволяет создавать мощные проекты и достигать полной автономности в Интернете. Создание веб-сайтов, лендингов и микространиц, портфолио, резюме или блога проще и быстрее, чем вы думаете. Вы можете создавать с нуля или использовать более 500+ полностью настраиваемых шаблонов и более 570 готовых виджетов, разделов и блоков. Уникальное сочетание конструктора, приложений, маркетинговых инструментов и искусственного интеллекта сделает ваши сайты не только красивыми, но и автоматически реагирующими, быстро загружающимися и ориентированными на важные результаты поисковых систем. Вы можете создавать, анализировать и оптимизировать свой контент. Создайте потрясающий и мощный веб-проект менее чем за 1 день, независимо от того, имеете ли вы предварительный опыт программирования.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.