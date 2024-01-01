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Конструкторы целевых страниц - Самые популярные приложения - Бутан

Разработчики целевых страниц дают возможность людям без технических знаний запускать веб-страницы, созданные для того, чтобы направить посетителей к определенной цели конверсии. Эти страницы, как правило, предназначены для того, чтобы побудить посетителей совершить какое-то одно действие, например подписаться на информационный бюллетень, выбрать бесплатную пробную версию или зарегистрироваться в службе подписки. Эти страницы облегчают тестирование прототипов лицами, не являющимися разработчиками. Поступая таким образом, организации могут оценить влияние и реакцию своей аудитории, включая покупателей и посетителей веб-сайтов. Конструкторы целевых страниц, имеющие решающее значение для маркетинговых стратегий организации, предоставляют маркетологам возможность самостоятельно проектировать, настраивать и публиковать веб-интерфейсы, не полагаясь на ИТ-специалистов или разработчиков. Эти конструкторы легко интегрируются в существующую инфраструктуру веб-разработки и системы управления веб-контентом, обеспечивая целостность веб-интерфейса. Кроме того, их можно гармонично связать с решениями цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей на целевых страницах.

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Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (ивр. וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Израи...

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

Framer

Framer

framer.com

Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.

Duda

Duda

duda.co

Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования ...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Keap

Keap

keap.com

Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать и развивать веб-посетителей, превращать их в счастливых клиентов и развивать...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящи...

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям опт...

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты, не имея опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для создания веб...

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.

involve.me

involve.me

involve.me

Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. С помощью Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.

Emma

Emma

myemma.com

Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, призванный помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабировать и развивать сво...

Instapage

Instapage

instapage.com

Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода, которое позволяет предприятиям сферы услуг систематизировать и масштабировать свою деятельность. Ontraport управляет и автоматизирует весь цикл закупок, что приводит к более быстрому росту и освобождает владельцев бизнеса и команды для предост...

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Моб...

Onepage

Onepage

onepage.io

Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строк...

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к б...

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

Lightfunnels — это облачный веб-сайт для создания воронок, который помогает конвертировать клики в потенциальных клиентов и продажи. В Lightfunnels вы можете продавать цифровые и физические продукты, настраивать дополнительные и дополнительные продажи, проводить раздельное тестирование различных цел...

Yext

Yext

yext.com

Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

Создавайте невероятно быстрые и оптимизированные страницы, конвертируйте посетителей и развивайте свой бизнес с помощью самого мощного создателя целевых страниц на рынке.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra — это универсальная бизнес-платформа, позволяющая опытным авторам, тренерам и экспертам монетизировать свои знания и услуги в Интернете. Платформа включает в себя все, что вам нужно для продвижения и продажи цифровых продуктов, например маркетинг по электронной почте, сайты членства, страницы...

Limey

Limey

limey.io

Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые прин...

LanderLab

LanderLab

landerlab.io

Никакого программирования, никаких навыков работы с сервером! С помощью LanderLab вы можете создавать, редактировать и публиковать красивые и адаптивные целевые страницы, которые приносят больше конверсий всего за несколько кликов. Выбирайте из богатой коллекции готовых к использованию шаблонов или ...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop — это мощный конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, позволяющий создавать веб-проекты с высокой конверсией с помощью простого в использовании конструктора. Отлично подходит для привлечения потенциальных клиентов, продажи продуктов, портфолио, мероприятий и многого другого.

Unicorn Platform

Unicorn Platform

unicornplatform.com

Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для технологических стартапов. Более 5000 талантливых основателей и маркетологов SaaS, мобильных приложений, настольных приложений и технологических продуктов используют нашу магию для создания веб-сайтов для своего проекта.

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo — это SaaS-платформа управления бизнесом, которая объединяет множество важных услуг для компаний в одном, легко внедряемом и доступном решении. Разработанная специально для предприятий малого и среднего бизнеса, она предлагает им возможности и подход ко всему бизнесу систем более крупного...

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites — это конструктор целевых страниц, который позволяет легко делать то, что не может сделать традиционный веб-сайт. Взаимодействуйте со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов, превращайте браузеров в покупателей и увеличивайте свой доход.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic — это SaaS-платформа без кода, которая автоматизирует услуги по дизайну и разработке веб-сайтов агентств, дизайн маркетинговых материалов, руководство по стилю бренда и рекомендации для конкретной компании. Наши пользователи экономят время и деньги, предоставляя возможность любому, кто приде...

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond — это платформа простых инструментов для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации маркетинга, используемая более чем 5000 компаниями: Целевые страницы: создавайте, публикуйте и разделяйте A/B-тестирование мобильных целевых страниц за считанные минуты. Всплывающие окна на веб-сайте...

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo позволяет легко выбирать победителей конкурсов, розыгрышей подарков или розыгрышей, создавать красивую целевую страницу, создавать страницу регистрации на мероприятие, демонстрировать конкурс во время мероприятия, выбирать победителя из социальной сети.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать кра...

Ahoyo

Ahoyo

ahoyo.to

Концентрация внимания людей снижается. Перейдите к делу с помощью одностраничного присутствия в Интернете, обеспечивающего высокую конверсию. Мы — инструмент без веб-сайта .os. Не тратьте время на создание и продвижение специального веб-сайта. Направляйте социальный трафик на свою страницу Ahoyo и и...

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