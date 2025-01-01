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Программное обеспечение для печати этикеток
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Программное обеспечение для печати этикеток - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для печати этикеток необходимо для разработки и печати этикеток для различных бизнес-задач, включая управление запасами и доставку. Это позволяет компаниям создавать индивидуальные этикетки, соответствующие спецификациям клиентов и нормативным стандартам. Это программное обеспечение широко используется в складских, инвентарных и логистических операциях. Программное обеспечение для печати этикеток может предлагаться производителями оборудования или поставщиками программного обеспечения. Если он приобретается отдельно, он должен быть совместим с популярными принтерами этикеток. Кроме того, поскольку большинство этикеток содержат штрих-коды, эти решения обычно интегрируются с программным обеспечением для работы со штрих-кодами для обеспечения бесперебойной работы.

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Avery

Avery

avery.com

Приложение Avery помогает создавать и печатать метки, включая QR и штрих-коды, с возможностью настройки и экспорта в PDF.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks - это платформа для управления запасами и заказами, позволяющая розничным продавцам эффективно работать на нескольких каналах продаж.

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