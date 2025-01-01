Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Сайты поиска работы
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Сайты поиска работы - Самые популярные приложения

Сайты поиска работы, также называемые системами поиска работы, представляют собой онлайн-платформы, предназначенные для облегчения связей между работодателями и соискателями работы. Работодатели используют эти платформы для рекламы вакансий, которые они стремятся заполнить, в то время как соискатели заходят на соответствующие веб-сайты или мобильные приложения, чтобы изучить доступные возможности трудоустройства. На этих сайтах обычно размещаются списки вакансий, публикуемые непосредственно работодателями, агрегируются публикации со страниц вакансий компаний или используется комбинация обоих подходов. Компании и кадровые агентства используют сайты поиска работы, чтобы расширить видимость своих вакансий и привлечь более широкий круг квалифицированных кандидатов. Управлением и покупкой объявлений о вакансиях на этих сайтах часто занимаются рекрутеры или специалисты по персоналу. Веб-сайты поиска работы содержат разнообразный набор объявлений о вакансиях в различных отраслях, регионах и уровнях опыта. Пользователи могут уточнить поиск работы, используя ключевые слова, фильтры по отрасли или должностям, а также географические предпочтения, чтобы найти должности, соответствующие их навыкам и карьерным целям. Эти платформы также служат ценными ресурсами для рекрутеров, позволяя им быть в курсе тенденций отрасли, исследовательских компаний и расширять свои профессиональные сети.

Отправить новое приложение


Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

Monster

Monster

monster.com

Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today — сервис поиска работы, позволяющий пользователям подавать заявки на вакансии и общаться с работодателями в удобном интерфейсе.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Otta

Otta

otta.com

Otta — платформа для поиска работы, которая соединяет соискателей с работодателями, предлагая вакансии, информацию о компаниях и карьерные ресурсы.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Dice

Dice

dice.com

Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob - это приложение для поиска и подачи заявок на почасовые и временные работы, позволяющее работникам выбирать смены в соответствии с их графиком.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs - приложение для поиска работы, которое соединяет соискателей с работодателями и предлагает широкий выбор вакансий.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia - платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для исследования карьерных путей, создания резюме и получения информации о рынке труда.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.

JOIN

JOIN

join.com

Join.com - бесплатное ПО для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, помогающее малому и среднему бизнесу оптимизировать процесс найма.

Built In

Built In

builtin.com

Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.

Idealist

Idealist

idealist.org

Idealist связывает людей с возможностями работы и волонтерства в некоммерческом секторе, предлагая ресурсы и информацию для карьерного роста.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

Ladders - платформа для поиска высокооплачиваемых вакансий для профессионалов, предлагающая функции фильтрации и внимание к конфиденциальности.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job — это портал для поиска работы и фриланса, объединяющий работодателей и соискателей, предлагая услуги для обоих.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

LoopCV помогает автоматизировать процесс подачи заявок на вакансии, позволяя загружать резюме и ежедневно отправлять заявки от имени пользователя.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

Приложение Crypto Jobs List помогает пользователям находить и размещать вакансии в сфере криптовалют и блокчейна, обновляя списки ежедневно.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora — приложение для поиска работы, агрегирующее вакансии из различных источников и доступное в более чем 35 странах.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.

Underdog.io

Underdog.io

underdog.io

Underdog.io помогает соискателям находить работу в technology-компаниях, соединяя их с работодателями через отбор резюме и информацию о кандидатах.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.

Tapflow

Tapflow

tapflow.app

Tapflow - это инструмент для рекрутеров, быстро находящий подходящие профили кандидатов на LinkedIn с помощью интеллектуальных алгоритмов.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte — это приложение для оценки технических навыков кандидатов на работу, основанное на стандартизированных тестах и данных из более чем 200,000 интервью.

VanHack

VanHack

vanhack.com

Приложение VanHack помогает быстро найти опытных технических специалистов из глобального сообщества, готовых к переезду или удаленной работе.

Vuejobs

Vuejobs

vuejobs.com

Vuejobs - платформа для поиска и предложения работы разработчиков Vue.js, соединяющая соискателей и работодателей.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.

Jobicy

Jobicy

jobicy.com

Jobicy — онлайн-платформа для поиска удаленной работы, связывающая талантливых кандидатов и инновационные компании.

Techintern.io

Techintern.io

techintern.io

Techintern.io - платформа для найма студентов и выпускников технических специальностей на контракты, стажировки и постоянную работу.

hackajob

hackajob

hackajob.com

Hackajob - это платформа для поиска технологий, связывающая работодателей и соискателей через частный рынок талантов и модули для найма и брендинга.

DirectApply

DirectApply

directlyapply.com

Приложение DirectApply автоматически размещает вакансии на сотнях сайтов и социальных платформах, позволяя платить только за полученные заявки.

HireBeen

HireBeen

hirebeen.com

HireBeen — платформа, которая связывает кандидатов с вакансиями, обеспечивая лучшее соответствие профилей и требований к работам.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical — это программа для управления иммиграцией и переездом, позволяющая HR-командам эффективно обрабатывать международный найм.

cord

cord

cord.co

Cord — это приложение для прямого обмена сообщениями, помогающее пользователям находить рабочие возможности и связываться с работодателями.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.

Comparably

Comparably

comparably.com

Сравнимо — платформа для оценки культуры компании и компенсации на основе анонимных отзывов сотрудников, помогая соискателям и работодателям.

Outdefine

Outdefine

outdefine.com

Outdefine — децентрализованная платформа, соединяющая специалистов web3 с удаленной работой и фриланс-возможностями, обучением и нетворкингом.

JOBITT

JOBITT

jobitt.com

JOBITT помогает пользователям анонимно искать вакансии в сфере технологий по всему миру, позволяя контролировать обмен контактной информацией.

Enjoy Mondays

Enjoy Mondays

enjoymondays.com

Enjoy Mondays — инновационная платформа для поиска талантов, цель которой изменить традиционный процесс найма и упростить трудоустройство.

CareerOne

CareerOne

careerone.com.au

CareerOne — это приложение для поиска работы в Австралии, предоставляющее инструменты для поиска вакансий и составления резюме.

Journalism Jobs

Journalism Jobs

journalismjobs.com

Приложение Journalism Jobs помогает искать рабочие места и предоставляет карьерные советы и новости в сфере журналистики.

Salesfolks

Salesfolks

salesfolks.com

Salesfolks - это платформа для поиска и найма специалистов по продажам. Доступ к данным более 5 миллионов кандидатов и технологии для размещения вакансий.

WorkHQ

WorkHQ

workhq.com

WorkHQ - платформа для быстрого поиска и управления персоналом, предлагающая доступ к базе данных специалистов, инструменты для связи и отслеживания заявок.

Talentvine

Talentvine

talentvine.co.uk

Talentvine — онлайн-платформа для рекрутинга, позволяющая публиковать вакансии, управлять наймом и анализировать результаты подбора персонала.

ReadySetHire

ReadySetHire

readysethire.com

ReadySetHire - платформа, соединяющая соискателей с предприятиями, используя ИИ для упрощения процесса найма и поиска вакансий.

Jobs Lah

Jobs Lah

jobslah.com

Jobs Lah - приложение для поиска работы в Сингапуре и Малайзии, соединяющее соискателей с работодателями и предлагающее удобный поиск вакансий и размещение резюме.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.