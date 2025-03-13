Сайты поиска работы - Самые популярные приложения

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Сайты поиска работы, также называемые системами поиска работы, представляют собой онлайн-платформы, предназначенные для облегчения связей между работодателями и соискателями работы. Работодатели используют эти платформы для рекламы вакансий, которые они стремятся заполнить, в то время как соискатели заходят на соответствующие веб-сайты или мобильные приложения, чтобы изучить доступные возможности трудоустройства. На этих сайтах обычно размещаются списки вакансий, публикуемые непосредственно работодателями, агрегируются публикации со страниц вакансий компаний или используется комбинация обоих подходов. Компании и кадровые агентства используют сайты поиска работы, чтобы расширить видимость своих вакансий и привлечь более широкий круг квалифицированных кандидатов. Управлением и покупкой объявлений о вакансиях на этих сайтах часто занимаются рекрутеры или специалисты по персоналу. Веб-сайты поиска работы содержат разнообразный набор объявлений о вакансиях в различных отраслях, регионах и уровнях опыта. Пользователи могут уточнить поиск работы, используя ключевые слова, фильтры по отрасли или должностям, а также географические предпочтения, чтобы найти должности, соответствующие их навыкам и карьерным целям. Эти платформы также служат ценными ресурсами для рекрутеров, позволяя им быть в курсе тенденций отрасли, исследовательских компаний и расширять свои профессиональные сети.
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Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
Glassdoor
glassdoor.com
Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.
Naukiri
naukri.com
Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
Monster
monster.com
Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис поиска работы, позволяющий пользователям подавать заявки на вакансии и общаться с работодателями в удобном интерфейсе.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Otta
otta.com
Otta — платформа для поиска работы, которая соединяет соискателей с работодателями, предлагая вакансии, информацию о компаниях и карьерные ресурсы.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Dice
dice.com
Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.
Talent.com
talent.com
Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob - это приложение для поиска и подачи заявок на почасовые и временные работы, позволяющее работникам выбирать смены в соответствии с их графиком.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs - приложение для поиска работы, которое соединяет соискателей с работодателями и предлагает широкий выбор вакансий.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
talent.io
talent.io
Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.
Zippia
zippia.com
Zippia - платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для исследования карьерных путей, создания резюме и получения информации о рынке труда.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.
JOIN
join.com
Join.com - бесплатное ПО для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, помогающее малому и среднему бизнесу оптимизировать процесс найма.
Built In
builtin.com
Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.
Idealist
idealist.org
Idealist связывает людей с возможностями работы и волонтерства в некоммерческом секторе, предлагая ресурсы и информацию для карьерного роста.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
The Ladders
theladders.com
Ladders - платформа для поиска высокооплачиваемых вакансий для профессионалов, предлагающая функции фильтрации и внимание к конфиденциальности.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job — это портал для поиска работы и фриланса, объединяющий работодателей и соискателей, предлагая услуги для обоих.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
Loopcv
loopcv.pro
LoopCV помогает автоматизировать процесс подачи заявок на вакансии, позволяя загружать резюме и ежедневно отправлять заявки от имени пользователя.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Приложение Crypto Jobs List помогает пользователям находить и размещать вакансии в сфере криптовалют и блокчейна, обновляя списки ежедневно.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora — приложение для поиска работы, агрегирующее вакансии из различных источников и доступное в более чем 35 странах.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io помогает соискателям находить работу в technology-компаниях, соединяя их с работодателями через отбор резюме и информацию о кандидатах.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow - это инструмент для рекрутеров, быстро находящий подходящие профили кандидатов на LinkedIn с помощью интеллектуальных алгоритмов.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte — это приложение для оценки технических навыков кандидатов на работу, основанное на стандартизированных тестах и данных из более чем 200,000 интервью.
VanHack
vanhack.com
Приложение VanHack помогает быстро найти опытных технических специалистов из глобального сообщества, готовых к переезду или удаленной работе.
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs - платформа для поиска и предложения работы разработчиков Vue.js, соединяющая соискателей и работодателей.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — онлайн-платформа для поиска удаленной работы, связывающая талантливых кандидатов и инновационные компании.
Techintern.io
techintern.io
Techintern.io - платформа для найма студентов и выпускников технических специальностей на контракты, стажировки и постоянную работу.
hackajob
hackajob.com
Hackajob - это платформа для поиска технологий, связывающая работодателей и соискателей через частный рынок талантов и модули для найма и брендинга.
DirectApply
directlyapply.com
Приложение DirectApply автоматически размещает вакансии на сотнях сайтов и социальных платформах, позволяя платить только за полученные заявки.
HireBeen
hirebeen.com
HireBeen — платформа, которая связывает кандидатов с вакансиями, обеспечивая лучшее соответствие профилей и требований к работам.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — это программа для управления иммиграцией и переездом, позволяющая HR-командам эффективно обрабатывать международный найм.
cord
cord.co
Cord — это приложение для прямого обмена сообщениями, помогающее пользователям находить рабочие возможности и связываться с работодателями.
WayUp
wayup.com
WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
Comparably
comparably.com
Сравнимо — платформа для оценки культуры компании и компенсации на основе анонимных отзывов сотрудников, помогая соискателям и работодателям.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine — децентрализованная платформа, соединяющая специалистов web3 с удаленной работой и фриланс-возможностями, обучением и нетворкингом.
JOBITT
jobitt.com
JOBITT помогает пользователям анонимно искать вакансии в сфере технологий по всему миру, позволяя контролировать обмен контактной информацией.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays — инновационная платформа для поиска талантов, цель которой изменить традиционный процесс найма и упростить трудоустройство.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne — это приложение для поиска работы в Австралии, предоставляющее инструменты для поиска вакансий и составления резюме.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Приложение Journalism Jobs помогает искать рабочие места и предоставляет карьерные советы и новости в сфере журналистики.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks - это платформа для поиска и найма специалистов по продажам. Доступ к данным более 5 миллионов кандидатов и технологии для размещения вакансий.
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ - платформа для быстрого поиска и управления персоналом, предлагающая доступ к базе данных специалистов, инструменты для связи и отслеживания заявок.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine — онлайн-платформа для рекрутинга, позволяющая публиковать вакансии, управлять наймом и анализировать результаты подбора персонала.
ReadySetHire
readysethire.com
ReadySetHire - платформа, соединяющая соискателей с предприятиями, используя ИИ для упрощения процесса найма и поиска вакансий.
Jobs Lah
jobslah.com
Jobs Lah - приложение для поиска работы в Сингапуре и Малайзии, соединяющее соискателей с работодателями и предлагающее удобный поиск вакансий и размещение резюме.
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