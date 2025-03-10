Сайты поиска работы - Самые популярные приложения - Ватикан

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Сайты поиска работы, также называемые системами поиска работы, представляют собой онлайн-платформы, предназначенные для облегчения связей между работодателями и соискателями работы. Работодатели используют эти платформы для рекламы вакансий, которые они стремятся заполнить, в то время как соискатели заходят на соответствующие веб-сайты или мобильные приложения, чтобы изучить доступные возможности трудоустройства. На этих сайтах обычно размещаются списки вакансий, публикуемые непосредственно работодателями, агрегируются публикации со страниц вакансий компаний или используется комбинация обоих подходов. Компании и кадровые агентства используют сайты поиска работы, чтобы расширить видимость своих вакансий и привлечь более широкий круг квалифицированных кандидатов. Управлением и покупкой объявлений о вакансиях на этих сайтах часто занимаются рекрутеры или специалисты по персоналу. Веб-сайты поиска работы содержат разнообразный набор объявлений о вакансиях в различных отраслях, регионах и уровнях опыта. Пользователи могут уточнить поиск работы, используя ключевые слова, фильтры по отрасли или должностям, а также географические предпочтения, чтобы найти должности, соответствующие их навыкам и карьерным целям. Эти платформы также служат ценными ресурсами для рекрутеров, позволяя им быть в курсе тенденций отрасли, исследовательских компаний и расширять свои профессиональные сети.
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RepVue
repvue.com
RepVue — это крупнейшая в мире краудсорсинговая рейтинговая платформа торговых организаций, где специалисты по продажам могут находить, исследовать и подавать заявки на вакансии в лучших торговых организациях на планете. Создано профессионалами продаж для профессионалов продаж. По состоянию на октябрь 2021 года мы собрали данные о более чем 6000 торговых организациях и опубликовали профили торговых организаций почти 600 торговых организаций.
Dice
dice.com
Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
Loopcv
loopcv.pro
LoopCV помогает автоматизировать процесс подачи заявок на вакансии, позволяя загружать резюме и ежедневно отправлять заявки от имени пользователя.
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs - платформа для поиска и предложения работы разработчиков Vue.js, соединяющая соискателей и работодателей.
DirectApply
directlyapply.com
Мы программно размещаем ваши вакансии на сотнях досок объявлений, специализированных веб-сайтах и социальных платформах, чтобы найти подходящих кандидатов на вашу работу. Просто установите свой бюджет и платите только за полученные заявки.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
Idealist
idealist.org
Idealist связывает людей с возможностями работы и волонтерства в некоммерческом секторе, предлагая ресурсы и информацию для карьерного роста.
The Ladders
theladders.com
Ladders - платформа для поиска высокооплачиваемых вакансий для профессионалов, предлагающая функции фильтрации и внимание к конфиденциальности.
WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
cord
cord.co
Cord — это инструмент прямого обмена сообщениями, призванный помочь людям найти возможности работы. Он позволяет пользователям связываться с потенциальными работодателями или возможностями трудоустройства через простой и интуитивно понятный интерфейс обмена сообщениями. Некоторые ключевые особенности Cord включают в себя: * Обмен прямыми сообщениями: Cord позволяет пользователям напрямую отправлять сообщения и общаться с компаниями или отдельными лицами о вакансиях без необходимости подачи традиционных заявлений о приеме на работу или резюме. * Персонализированный охват: пользователи могут создавать индивидуальные сообщения для конкретных работодателей, подчеркивая их соответствующие навыки и опыт. * Простое отслеживание: Cord предоставляет централизованную платформу для отслеживания разговоров, отслеживания потенциальных клиентов и управления процессом поиска работы. * Анонимные профили: пользователи могут создавать профили на Cord, не раскрывая свою полную личность, что позволяет им незаметно исследовать возможности. Платформа призвана сделать процесс поиска работы более эффективным и персонализированным, облегчая прямые связи между соискателями и работодателями. Используя возможности прямого обмена сообщениями, Cord стремится предоставить людям более привлекательный и эффективный способ найти следующую работу или карьерную возможность.
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различных команд. Именно здесь они преобразуют свой творческий потенциал, инновации и рост. И где они превращают цели в действия, чтобы добиться изменений, которых требует общество. Почему? Потому что разнообразие не может и не будет ждать. Будущее похоже на вас.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow - это инструмент для рекрутеров, быстро находящий подходящие профили кандидатов на LinkedIn с помощью интеллектуальных алгоритмов.
hackajob
hackajob.com
hackajob — это рынок технических талантов, который позволяет корпоративным организациям в США, Великобритании и Индии более эффективно нанимать квалифицированных специалистов. Компании подбирают целеустремленных соискателей на основе навыков и предпочтений, в то время как кандидаты изучают предложения работы в частном порядке, принимая или отклоняя запросы на собеседование — 85% отвечают в течение 48 часов. С помощью hackajob ведущие технологические работодатели реинвестируют сэкономленное время в поиске поставщиков, чтобы реализовать свою стратегию найма технических специалистов с помощью индивидуального брендинга работодателя, а также мощного разнообразия и понимания рынка. hackajob состоит из пяти основных модулей: Источник: быстрый и масштабный поиск высококачественных технических талантов на нашем частном рынке талантов. По требованию: быстрый, гибкий и соответствующий требованиям набор сотрудников по контракту. Бренд: тактический контент о бренде работодателя, который поможет повысить вашу привлекательность для более широкой технологической аудитории. DE&I: комплексное встроенное решение, которое поможет вам достичь целей DE&I. Аналитика: уникальные рыночные данные и идеи для формирования вашей стратегии подбора технических специалистов.
WorkHQ
workhq.com
Ускорьте процесс набора персонала с помощью пула WorkHQ, насчитывающего более 100 миллионов специалистов, поиска по электронной почте и телефону, массового охвата и системы отслеживания кандидатов. Быстро находите лучшие таланты.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora — приложение для поиска работы, агрегирующее вакансии из различных источников и доступное в более чем 35 странах.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks — ведущее место для поиска и найма специалистов по продажам. Развивайте свою команду продаж уже сегодня, используя наши данные о более чем 5 миллионах специалистов по продажам. Заполните свой канал продаж, приглашайте кандидатов на продажи и рекламируйте свои открытые позиции продаж, используя современную технологию цифрового синдикации. Проще говоря, «Продавцы» — лучший способ расширить вашу команду продаж.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job — это портал для поиска работы и фриланса, объединяющий работодателей и соискателей, предлагая услуги для обоих.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — это полностью настраиваемое программное обеспечение для управления иммиграцией и переездом, которое позволяет специалистам по глобальной мобильности, экспертам по иммиграции и HR-командам беспрепятственно управлять делами о международном найме, автоматизируя задачи и обеспечивая лучший пользовательский опыт для всех сторон, участвующих в процессе.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Журналистские вакансии — это списки вакансий, советы по карьере и платформа последних новостей журналистики.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne позволяет вам искать тысячи вакансий в Австралии, чтобы найти работу своей мечты. CareerOne поможет вам найти работу благодаря инструментам для поиска работы, написанию резюме и многому другому!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Приложение Crypto Jobs List помогает пользователям находить и размещать вакансии в сфере криптовалют и блокчейна, обновляя списки ежедневно.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays, инновационная платформа для рынка талантов, ставит перед собой задачу переопределить традиционный процесс найма. Компания Enjoy Mondays стремится произвести революцию в рекрутинге, и ее основатель намерен сделать поиск и найм работы более эффективным, прозрачным и справедливым.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel — это спортивная сеть, в которой тренеры и спортсмены соединяются, чтобы открывать, создавать и реализовывать возможности на новом уровне.
HireBeen
hirebeen.com
Наша платформа с поддержкой искусственного интеллекта связывает наиболее подходящих кандидатов с вакансиями, в результате чего получается лучший доступный пул кандидатов на общую вакансию. Это помогает рекрутерам в процессе найма, поскольку они получают профили проверенных кандидатов.
JobExpress
jobexpress.vn
Быстрее находите информацию о наборе персонала и вакансиях на крупнейшем сайте вакансий во Вьетнаме. Обновляйте новые вакансии каждый день. Узнайте прямо сейчас на JobExpress
JOBITT
jobitt.com
JOBITT помогает сотрудникам находить лучшие предложения работы в сфере технологий по всему миру. Кандидаты могут создать анонимный профиль, чтобы их работодатель не мог узнать, что они ищут работу, и поделиться своей контактной информацией только в том случае, если они заинтересованы в предложении о работе.
Jobs Lah
jobslah.com
Выдвиньте свой поиск работы на сайте Сингапура № 1 AI. Исследуйте новые возможности трудоустройства, добавленные ежедневно! Jobslah - это недавно разработанная поисковая система и центр работы в Сингапуре. Jobslah стремится стать сайтом для поиска рабочих мест для соискателей, позволяя им исследовать компании, выбрать их зарплату, искать работу и публиковать свои резюме. Мы стараемся каждый день связывать миллионы людей с новыми возможностями. В Jobslah мы усердно работаем, чтобы связывать соискателей со своими работодателями и стремиться к их снов. Мы делаем значительные инвестиции в обучение и развитие, чтобы вы могли создать свое будущее вместе с нашим, установив важную карьеру, которая является уникальной для вас.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine — это децентрализованное сообщество талантов, которое объединяет профессионалов Web3 с удаленной работой и возможностями фриланса по всему миру. Outdefine использует токены для стимулирования и вознаграждения своих участников за их вклад и достижения. Outdefine также предоставляет платформу для изучения новых технологий и общения с другими энтузиастами технологий. Web3 — это термин, который относится к следующему поколению Интернета, где приложения создаются на основе децентрализованных протоколов и платформ, таких как блокчейн, смарт-контракты и одноранговые сети. Web3 стремится создать более открытую, прозрачную и демократичную сеть, в которой пользователи имеют больший контроль над своими данными, личностью и цифровыми активами. Если вы заинтересованы в присоединении к Outdefine, вы можете зарегистрироваться бесплатно и создать свой профиль. Затем вы сможете просматривать вакансии и подавать заявки, участвовать в общественных мероприятиях, зарабатывать токены DEFN и получать доступ к эксклюзивным преимуществам и ресурсам. Outdefine — отличный способ продвинуться по карьерной лестнице и связаться с глобальным сообществом талантливых специалистов в области Web3.
ReadySetHire
readysethire.com
Объедините соискателей работы с растущим бизнесом, избавив от необходимости гадать при найме и приеме на работу. Инструменты ReadySetHire с поддержкой искусственного интеллекта созданы, чтобы улучшить ваш опыт.
Talentvine
talentvine.co.uk
Публикуйте, управляйте, нанимайте и отчитывайтесь с помощью технологии онлайн-рекрутинга Talentvine. Специально разработанные решения для предприятий любого размера Talentvine могут помочь повысить эффективность подбора персонала, скорость найма и снизить общие затраты на подбор персонала.
Monster
monster.com
Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.
Glassdoor
glassdoor.com
Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
Comparably
comparably.com
Сравнимо — платформа для оценки культуры компании и компенсации на основе анонимных отзывов сотрудников, помогая соискателям и работодателям.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs - приложение для поиска работы, которое соединяет соискателей с работодателями и предлагает широкий выбор вакансий.
JOIN
join.com
Join.com - бесплатное ПО для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, помогающее малому и среднему бизнесу оптимизировать процесс найма.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob - это приложение для поиска и подачи заявок на почасовые и временные работы, позволяющее работникам выбирать смены в соответствии с их графиком.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.
Talent.com
talent.com
Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.
talent.io
talent.io
Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.
Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
Techintern.io
techintern.io
Нанимайте лучших студентов-программистов из лучших колледжей. Подряд: аренда под конкретные задачи | Стажировка: трудоустройство на определенный срок | Полный рабочий день: нанимайте выпускников. Работайте с разработчиками, дизайнерами, менеджерами проектов, техническими писателями, менеджерами сообщества и многими другими.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte — это приложение для оценки технических навыков кандидатов на работу, основанное на стандартизированных тестах и данных из более чем 200,000 интервью.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io создает программное обеспечение, которое помогает соискателям найти значимую работу в технологических компаниях. С момента запуска в апреле 2014 года мы связали тысячи кандидатов с сотнями растущих организаций в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Кандидаты присылают на Underdog.io свои резюме и другую базовую информацию. Используя сочетание человеческого интеллекта и технологий, Underdog.io проверяет и ранжирует кандидатов и каждую неделю отправляет тщательно отобранную партию в нашу сеть найма. Учредители и менеджеры по найму напрямую связываются с кандидатами и проводят их через обычный внутренний процесс найма.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.
Zippia
zippia.com
Zippia - платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для исследования карьерных путей, создания резюме и получения информации о рынке труда.
Naukiri
naukri.com
Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис поиска работы, позволяющий пользователям подавать заявки на вакансии и общаться с работодателями в удобном интерфейсе.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — это карьерная онлайн-платформа, призванная объединить талантливых людей, ищущих удаленную карьеру, с инновационными, дальновидными компаниями, предлагающими эти должности. Если вы нанимаете сотрудников на удаленную работу и хотели бы стать нашим клиентом, мы будем рады видеть вас. Мы также здесь, чтобы помочь, если вы хотите создать профиль компании или связаться с глобальным сообществом удаленной работы. Наша миссия — помогать выдающимся людям общаться с выдающимися компаниями. Найдите идеального человека для той нишевой роли, которую вам было трудно заполнить. Знайте, что каждый кандидат, к которому вы обращаетесь, квалифицирован и заинтересован в типе возможностей, которые вы предлагаете. Будьте спокойны, зная, что ваше объявление о вакансиях видят квалифицированные кандидаты со всего мира. Развивайте свой бренд, чтобы нанимать лучших.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.
VanHack
vanhack.com
VanHack помогает вам быстро найти старших технических специалистов из нашего глобального сообщества, насчитывающего более 400 000 кандидатов, которые готовы переехать или работать удаленно.
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