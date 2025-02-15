Сайты поиска работы - Самые популярные приложения - Сальвадор

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Сайты поиска работы, также называемые системами поиска работы, представляют собой онлайн-платформы, предназначенные для облегчения связей между работодателями и соискателями работы. Работодатели используют эти платформы для рекламы вакансий, которые они стремятся заполнить, в то время как соискатели заходят на соответствующие веб-сайты или мобильные приложения, чтобы изучить доступные возможности трудоустройства. На этих сайтах обычно размещаются списки вакансий, публикуемые непосредственно работодателями, агрегируются публикации со страниц вакансий компаний или используется комбинация обоих подходов. Компании и кадровые агентства используют сайты поиска работы, чтобы расширить видимость своих вакансий и привлечь более широкий круг квалифицированных кандидатов. Управлением и покупкой объявлений о вакансиях на этих сайтах часто занимаются рекрутеры или специалисты по персоналу. Веб-сайты поиска работы содержат разнообразный набор объявлений о вакансиях в различных отраслях, регионах и уровнях опыта. Пользователи могут уточнить поиск работы, используя ключевые слова, фильтры по отрасли или должностям, а также географические предпочтения, чтобы найти должности, соответствующие их навыкам и карьерным целям. Эти платформы также служат ценными ресурсами для рекрутеров, позволяя им быть в курсе тенденций отрасли, исследовательских компаний и расширять свои профессиональные сети.
Отправить новое приложение
RepVue
repvue.com
RepVue — это крупнейшая в мире краудсорсинговая рейтинговая платформа торговых организаций, где специалисты по продажам могут находить, исследовать и подавать заявки на вакансии в лучших торговых организациях на планете. Создано профессионалами продаж для профессионалов продаж. По состоянию на октябрь 2021 года мы собрали данные о более чем 6000 торговых организациях и опубликовали профили торговых организаций почти 600 торговых организаций.
Dice
dice.com
Создание сопроводительного письма AI уже здесь! Улучшите свои приложения и подчеркните свои навыки наиболее эффективным способом. Приложение Dice Tech Careers: найдите возможности своей мечты в сфере технологий, быстро получите работу и развивайте свою карьеру в сфере технологий... и все это на ходу!
Queros
app.qureos.com
Наш генератор описаний вакансий позволяет создавать хорошо составленные описания вакансий, которые точно отражают обязанности и требования должности. С помощью нашего инструмента вы можете настроить описания должностей в соответствии с тоном вашей компании, что поможет вам привлечь подходящих кандидатов, которые подходят вашей организации. Сэкономьте время и силы, используя наш генератор описаний вакансий, чтобы создавать профессиональные, подробные объявления о вакансиях, которые привлекут внимание соискателей на конкурентном рынке труда.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv поможет вам провести в 3 раза больше собеседований с помощью автоматизации. Загрузите свое резюме, выберите тип вакансии, которую вы хотите, и нажмите «Старт»! Loopcv будет массово подавать заявки от вашего имени каждый день.
Vuejobs
vuejobs.com
Вакансии Vue.js — лучшее место, где можно нанять или получить работу в качестве разработчика Vue.js. Найдите таланты Vue.js и обратитесь к тысячам разработчиков.
DirectApply
directlyapply.com
Мы программно размещаем ваши вакансии на сотнях досок объявлений, специализированных веб-сайтах и социальных платформах, чтобы найти подходящих кандидатов на вашу работу. Просто установите свой бюджет и платите только за полученные заявки.
GrabJobs
grabjobs.co
Приложение №1 по рейтингу для работы с частичной и полной занятостью Найдите работу рядом с вами: в сфере розничной торговли, продаж, маркетинга, BPO, общественного питания, гостиничного бизнеса, проведения мероприятий, логистики, бухгалтерского учета, здравоохранения, технологий, проектирования, складирования и т. д. GrabJobs в настоящее время доступен в СИНГАПУРЕ, ИНДОНЕЗИИ, АВСТРАЛИИ, МАЛАЙЗИИ, ФИЛИППИНАХ и ТАИЛАНДЕ.
PowerToFly
powertofly.com
Найдите принадлежность на работе и за ее пределами. Подавайте заявки на открытые вакансии, общайтесь с менеджерами по найму, общайтесь с разными профессионалами, повышайте квалификацию и многое другое — и все это, не выходя из собственного дома (или где бы вы ни находились!)
Idealist
idealist.org
Идеалист: работа в некоммерческих организациях, волонтерство и многое другое Idealist объединяет миллионы идеалистов – людей, которые хотят творить добро – с возможностями для действий и сотрудничества по всему миру.
The Ladders
theladders.com
Найдите самую высокооплачиваемую работу с помощью поиска работы Ladders и зарабатывайте до 3 раз больше, чем на других сайтах вакансий. Развивайте свою профессиональную карьеру в клубе Ladders $100K+ уже сегодня.
WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
cord
cord.co
Cord — это инструмент прямого обмена сообщениями, призванный помочь людям найти возможности работы. Он позволяет пользователям связываться с потенциальными работодателями или возможностями трудоустройства через простой и интуитивно понятный интерфейс обмена сообщениями. Некоторые ключевые особенности Cord включают в себя: * Обмен прямыми сообщениями: Cord позволяет пользователям напрямую отправлять сообщения и общаться с компаниями или отдельными лицами о вакансиях без необходимости подачи традиционных заявлений о приеме на работу или резюме. * Персонализированный охват: пользователи могут создавать индивидуальные сообщения для конкретных работодателей, подчеркивая их соответствующие навыки и опыт. * Простое отслеживание: Cord предоставляет централизованную платформу для отслеживания разговоров, отслеживания потенциальных клиентов и управления процессом поиска работы. * Анонимные профили: пользователи могут создавать профили на Cord, не раскрывая свою полную личность, что позволяет им незаметно исследовать возможности. Платформа призвана сделать процесс поиска работы более эффективным и персонализированным, облегчая прямые связи между соискателями и работодателями. Используя возможности прямого обмена сообщениями, Cord стремится предоставить людям более привлекательный и эффективный способ найти следующую работу или карьерную возможность.
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различных команд. Именно здесь они преобразуют свой творческий потенциал, инновации и рост. И где они превращают цели в действия, чтобы добиться изменений, которых требует общество. Почему? Потому что разнообразие не может и не будет ждать. Будущее похоже на вас.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow помогает рекрутерам находить исключительные таланты в LinkedIn за несколько минут. Вместо того, чтобы вручную выполнять фильтрацию в LinkedIn и оценивать профили по отдельности, интеллектуальные алгоритмы Tapflow могут мгновенно определить самые популярные профили для любой роли.
hackajob
hackajob.com
hackajob — это рынок технических талантов, который позволяет корпоративным организациям в США, Великобритании и Индии более эффективно нанимать квалифицированных специалистов. Компании подбирают целеустремленных соискателей на основе навыков и предпочтений, в то время как кандидаты изучают предложения работы в частном порядке, принимая или отклоняя запросы на собеседование — 85% отвечают в течение 48 часов. С помощью hackajob ведущие технологические работодатели реинвестируют сэкономленное время в поиске поставщиков, чтобы реализовать свою стратегию найма технических специалистов с помощью индивидуального брендинга работодателя, а также мощного разнообразия и понимания рынка. hackajob состоит из пяти основных модулей: Источник: быстрый и масштабный поиск высококачественных технических талантов на нашем частном рынке талантов. По требованию: быстрый, гибкий и соответствующий требованиям набор сотрудников по контракту. Бренд: тактический контент о бренде работодателя, который поможет повысить вашу привлекательность для более широкой технологической аудитории. DE&I: комплексное встроенное решение, которое поможет вам достичь целей DE&I. Аналитика: уникальные рыночные данные и идеи для формирования вашей стратегии подбора технических специалистов.
WorkHQ
workhq.com
Ускорьте процесс набора персонала с помощью пула WorkHQ, насчитывающего более 100 миллионов специалистов, поиска по электронной почте и телефону, массового охвата и системы отслеживания кандидатов. Быстро находите лучшие таланты.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora – сайт, главная и единственная цель которого – помочь с поиском хорошей работы. На Jobsora вы найдете актуальные вакансии по всей стране. Каждый день мы получаем новые вакансии от более чем 250 сайтов по трудоустройству и прямых работодателей.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks — ведущее место для поиска и найма специалистов по продажам. Развивайте свою команду продаж уже сегодня, используя наши данные о более чем 5 миллионах специалистов по продажам. Заполните свой канал продаж, приглашайте кандидатов на продажи и рекламируйте свои открытые позиции продаж, используя современную технологию цифрового синдикации. Проще говоря, «Продавцы» — лучший способ расширить вашу команду продаж.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job — первый в своем роде высокотехнологичный портал, предоставляющий возможности трудоустройства как соискателям, так и фрилансерам. Работодатели, владельцы проектов, штатные сотрудники и фрилансеры — все собраны под одной крышей, чтобы создать новый опыт работы, отвечающий сегодняшним потребностям бизнеса. Портал предоставляет соискателям различные услуги, в том числе простой процесс регистрации, бесплатно загружаемый двуязычный файл резюме, простой инструмент для создания видео-резюме, работу премиум-класса, индикатор эффективности профиля и ресурсы для карьеры. Он также предлагает работодателям различные услуги, такие как неограниченный доступ к миллионам резюме, бесплатные объявления о вакансиях, наборы инструментов для управления персоналом и интегрированный ATS.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — это полностью настраиваемое программное обеспечение для управления иммиграцией и переездом, которое позволяет специалистам по глобальной мобильности, экспертам по иммиграции и HR-командам беспрепятственно управлять делами о международном найме, автоматизируя задачи и обеспечивая лучший пользовательский опыт для всех сторон, участвующих в процессе.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Журналистские вакансии — это списки вакансий, советы по карьере и платформа последних новостей журналистики.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne позволяет вам искать тысячи вакансий в Австралии, чтобы найти работу своей мечты. CareerOne поможет вам найти работу благодаря инструментам для поиска работы, написанию резюме и многому другому!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Новые вакансии в сфере криптовалют, работы в Web3 и вакансии в сфере блокчейна на CryptoJobsList — ведущем сайте по поиску и размещению вакансий. Свяжитесь с компаниями, нанимающими сотрудников, в несколько кликов и начните свой следующий опыт в отрасли. Обновляется ежедневно!
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays, инновационная платформа для рынка талантов, ставит перед собой задачу переопределить традиционный процесс найма. Компания Enjoy Mondays стремится произвести революцию в рекрутинге, и ее основатель намерен сделать поиск и найм работы более эффективным, прозрачным и справедливым.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel — это спортивная сеть, в которой тренеры и спортсмены соединяются, чтобы открывать, создавать и реализовывать возможности на новом уровне.
HireBeen
hirebeen.com
Наша платформа с поддержкой искусственного интеллекта связывает наиболее подходящих кандидатов с вакансиями, в результате чего получается лучший доступный пул кандидатов на общую вакансию. Это помогает рекрутерам в процессе найма, поскольку они получают профили проверенных кандидатов.
JobExpress
jobexpress.vn
Быстрее находите информацию о наборе персонала и вакансиях на крупнейшем сайте вакансий во Вьетнаме. Обновляйте новые вакансии каждый день. Узнайте прямо сейчас на JobExpress
JOBITT
jobitt.com
JOBITT помогает сотрудникам находить лучшие предложения работы в сфере технологий по всему миру. Кандидаты могут создать анонимный профиль, чтобы их работодатель не мог узнать, что они ищут работу, и поделиться своей контактной информацией только в том случае, если они заинтересованы в предложении о работе.
Jobs Lah
jobslah.com
Ускорьте поиск работы на сайте вакансий №1 в Сингапуре, работающем на базе искусственного интеллекта. Исследуйте новые возможности трудоустройства, добавляемые ежедневно! JobsLah — это недавно разработанная поисковая система и центр поиска вакансий в Сингапуре. JobsLah стремится стать сайтом номер один по поиску работы для соискателей, позволяя им исследовать компании, выбирать зарплату, искать работу и публиковать свои резюме. Мы стараемся каждый день предоставлять миллионам людей новые возможности. В JobsLah мы прилагаем все усилия, чтобы связать соискателей работы с их работодателями и стремиться работать в отраслях своей мечты. Мы вкладываем значительные средства в обучение и развитие, чтобы вы могли создавать свое будущее вместе с нашим, создавая важную карьеру, которая является уникальной для вас.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine — это децентрализованное сообщество талантов, которое объединяет профессионалов Web3 с удаленной работой и возможностями фриланса по всему миру. Outdefine использует токены для стимулирования и вознаграждения своих участников за их вклад и достижения. Outdefine также предоставляет платформу для изучения новых технологий и общения с другими энтузиастами технологий. Web3 — это термин, который относится к следующему поколению Интернета, где приложения создаются на основе децентрализованных протоколов и платформ, таких как блокчейн, смарт-контракты и одноранговые сети. Web3 стремится создать более открытую, прозрачную и демократичную сеть, в которой пользователи имеют больший контроль над своими данными, личностью и цифровыми активами. Если вы заинтересованы в присоединении к Outdefine, вы можете зарегистрироваться бесплатно и создать свой профиль. Затем вы сможете просматривать вакансии и подавать заявки, участвовать в общественных мероприятиях, зарабатывать токены DEFN и получать доступ к эксклюзивным преимуществам и ресурсам. Outdefine — отличный способ продвинуться по карьерной лестнице и связаться с глобальным сообществом талантливых специалистов в области Web3.
ReadySetHire
readysethire.com
Объедините соискателей работы с растущим бизнесом, избавив от необходимости гадать при найме и приеме на работу. Инструменты ReadySetHire с поддержкой искусственного интеллекта созданы, чтобы улучшить ваш опыт.
Talentvine
talentvine.co.uk
Публикуйте, управляйте, нанимайте и отчитывайтесь с помощью технологии онлайн-рекрутинга Talentvine. Специально разработанные решения для предприятий любого размера Talentvine могут помочь повысить эффективность подбора персонала, скорость найма и снизить общие затраты на подбор персонала.
Monster
monster.com
Monster — ваш источник работы и возможностей карьерного роста. Ищите работу, читайте советы по карьере от экспертов по трудоустройству Monster и находите советы по найму и подбору персонала.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японской фирмой Recruit Holdings за 1,2 миллиарда долларов США. Штаб-квартира компании находится в Милл-Вэлли, штат Калифорния, а дополнительные офисы расположены в городах по всему миру, включая Чикаго, Лондон и Сан-Паулу.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору средств и талантов. Все началось с онлайн-доски объявлений для технологических стартапов, которым требовалось начальное финансирование. С 2015 года площадка позволяет стартапам бесплатно привлекать деньги от инвесторов-ангелов.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
Comparably
comparably.com
Мониторинг рынка труда в поисках лучших вакансий, компенсаций и компаний
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения), когда студенты ищут значимую работу, которая соответствует их интересам и набору навыков, они начинают это путешествие с Handshake. Встречайте своего следующего замечательного сотрудника на Handshake. Запросить демо-версию: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
БЕСПЛАТНЫЙ способ найти лучшие в мире удаленные таланты. Hubstaff Talent — это 100% бесплатный ресурс для компаний, которые ищут удаленные таланты по всему миру. Никаких комиссий, никаких наценок, никаких посредников.
InfoJobs
infojobs.net
Приходите и найдите идеальную работу для себя. Посетите ведущий портал вакансий в Испании. InfoJobs, всегда лучше.
JOIN
join.com
Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации процесса найма рекрутеров по всей Европе и за ее пределами. С помощью Join рекрутеры могут создавать красивые и эффективные объявления о вакансиях, продвигать их на ведущих досках объявлений одним щелчком мыши и централизованно управлять процессом найма. Все это в мгновение ока и бесплатно!
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — это бесплатное и простое приложение №1 для поиска работы, позволяющее найти работу с частичной или полной занятостью, упростить подачу заявлений о приеме на работу, получить отличные советы по карьере и многое другое. Отлично подходит для студентов, подростков или тех, кому нужен гибкий график. Кроме того, Snagajob лучше, чем Indeed, Monster или ZipRecruiter, потому что у нас есть только почасовая работа, что облегчает ваш поиск работы.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует передовые инструменты и решения для определения следующего сотрудника и управления процессом найма. Просто определите свой идеальный профиль кандидата, расслабьтесь и позвольте Snaphunt сделать тяжелую работу. Квалифицированным специалистам предлагается автоматически подать заявку на вашу должность, и вы также можете взаимодействовать с соответствующими специалистами посредством персонализированных электронных писем, чтобы увеличить количество заявок. Создано для распределенных команд. Сократите расходы на найм до 80 % и беспрепятственно сотрудничайте при найме с помощью собственных инструментов, разработанных для сокращения времени найма на 72 %. С помощью Snaphunt вы можете быстро нанять сотрудников на локальные, гибридные или удаленные должности из более чем 4 миллионов соискателей и более 300 миллионов специалистов. Платформа автоматически генерирует индивидуальные описания вакансий, управление ответами кандидатов в один клик, предварительно записанные видеоинтервью, планирование собеседований, генератор вопросов для собеседований, автоматический сбор отзывов, автоматическую проверку рекомендаций и многое другое. Информация о найме на каждом этапе: соответствует ли найм корпоративной культуре? Собственная оценка Snaphunt «Snapsych» основана на признанных психометрических моделях, адаптированных для современного рабочего места. Платформа также делится информацией о зарплатах и сроках уведомления, чтобы вы могли с самого начала найти лучших специалистов. Чтобы узнать, как Snaphunt может помочь вам в достижении ваших целей по найму, посетите: https://snaphunt.com/employers.
Talent.com
talent.com
Найдите подходящего таланта быстрее с Talent.com. Решения по подбору персонала для вашего бизнеса. Ожидайте большего от своей платформы поиска кандидатов. Индивидуальные стратегии поиска квалифицированных кандидатов и многое другое у вас под рукой. Удовлетворите свои потребности в найме с помощью нашего подхода к цифровому набору персонала на основе кампаний. Нанимайте сотрудников умнее с Talent.com.
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как постоянную, так и внештатную работу, как на месте, так и удаленно, и уже помогли более чем 6000 кандидатам найти работу, которую они заслуживают.
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру. Как однотематическая поисковая система, она также является примером вертикального поиска. В настоящее время Indeed доступен более чем в 60 странах и на 28 языках. В октябре 2010 года Indeed.com обогнал Monster.com и стал веб-сайтом вакансий с самым высоким трафиком в Соединенных Штатах. Сайт объединяет списки вакансий с тысяч веб-сайтов, включая доски объявлений, кадровые агентства, ассоциации и страницы вакансий компаний. Они получают доход, продавая премиальные объявления о вакансиях и функции резюме работодателям и компаниям, нанимающим сотрудников. В 2011 году Indeed начала разрешать соискателям подавать заявки непосредственно на вакансии на сайте Indeed и предлагать размещение и хранение резюме.
Techintern.io
techintern.io
Нанимайте лучших студентов-программистов из лучших колледжей. Подряд: аренда под конкретные задачи | Стажировка: трудоустройство на определенный срок | Полный рабочий день: нанимайте выпускников. Работайте с разработчиками, дизайнерами, менеджерами проектов, техническими писателями, менеджерами сообщества и многими другими.
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, для измерения фактических технических навыков кандидатов. Это может помочь сократить количество бесполезных интервью и найти скрытые сокровища в недостаточно представленных кругах. Мы построили оценку, используя данные более 200 000 интервью в более чем 1000 компаниях, и обучили ее с использованием передовых методов ML. Поскольку эта оценка стандартизирована и рассчитана на реальные результаты найма, она позволяет с высокой точностью предсказать, какие кандидаты преуспеют в вашем процессе. Тесты не вызывают стресса, адаптивны (как и GRE) и занимают всего 30 минут. Вот почему более 80% кандидатов сдают тест, что в 2–3 раза лучше, чем обычные задачи по программированию. Тестируемые получают подробную техническую обратную связь, которая поможет им улучшить свою работу. Triplebyte Screen полностью бесплатен и навсегда (никаких подвохов). Чем больше инженеров проходят наши оценки, тем лучше они становятся, поэтому мы бы хотели, чтобы все компании нас использовали!
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io создает программное обеспечение, которое помогает соискателям найти значимую работу в технологических компаниях. С момента запуска в апреле 2014 года мы связали тысячи кандидатов с сотнями растущих организаций в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Кандидаты присылают на Underdog.io свои резюме и другую базовую информацию. Используя сочетание человеческого интеллекта и технологий, Underdog.io проверяет и ранжирует кандидатов и каждую неделю отправляет тщательно отобранную партию в нашу сеть найма. Учредители и менеджеры по найму напрямую связываются с кандидатами и проводят их через обычный внутренний процесс найма.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собственную систему отслеживания кандидатов, чтобы ваша команда могла использовать известные им системы для беспрепятственного размещения вакансий. *На основе рейтинга сайтов по подбору персонала Trustpilot с более чем 1000 отзывов.
Zippia
zippia.com
Zippia — это инновационная карьерная платформа, которая помогает соискателям найти новые пути карьерного роста, изучить возможности трудоустройства и получить ценную информацию о рынке труда. Используя передовые технологии, инструменты, основанные на данных, и персонализированные рекомендации, Zippia дает пользователям возможность принимать обоснованные решения относительно своей карьеры и поиска работы. Платформа предлагает различные функции, такие как комплексная система поиска вакансий, индивидуальные рекомендации по работе, инструменты сравнения зарплат и подробные профили компаний. С помощью Zippia пользователи могут улучшить свой опыт поиска работы, связаться с потенциальными работодателями и, в конечном итоге, найти идеальную работу, соответствующую их навыкам, опыту и карьерным целям.
Naukiri
naukri.com
Общайтесь с более чем 20 000 работодателями. Подайте заявку на миллионы вакансий в ведущих компаниях, отраслях и местах на сайте № 1 в Индии. Подайте заявку онлайн. Опубликуйте резюме сегодня.
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис по подбору персонала и поиску работы. Подайте заявку на 10 вакансий во Вьетнаме. Новые вакансии добавляются ежедневно. Настройте за секунды и начните общаться с работодателями за считанные минуты!
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — это карьерная онлайн-платформа, призванная объединить талантливых людей, ищущих удаленную карьеру, с инновационными, дальновидными компаниями, предлагающими эти должности. Если вы нанимаете сотрудников на удаленную работу и хотели бы стать нашим клиентом, мы будем рады видеть вас. Мы также здесь, чтобы помочь, если вы хотите создать профиль компании или связаться с глобальным сообществом удаленной работы. Наша миссия — помогать выдающимся людям общаться с выдающимися компаниями. Найдите идеального человека для той нишевой роли, которую вам было трудно заполнить. Знайте, что каждый кандидат, к которому вы обращаетесь, квалифицирован и заинтересован в типе возможностей, которые вы предлагаете. Будьте спокойны, зная, что ваше объявление о вакансиях видят квалифицированные кандидаты со всего мира. Развивайте свой бренд, чтобы нанимать лучших.
Jobcase
jobcase.com
Присоединяйтесь к Jobcase, онлайн-сообществу, к которому присоединяются миллионы работников, чтобы вместе искать возможности. Общайтесь с другими работниками, чтобы найти работу, получить помощь и советы по каждому аспекту вашей трудовой жизни.
VanHack
vanhack.com
VanHack помогает вам быстро найти старших технических специалистов из нашего глобального сообщества, насчитывающего более 400 000 кандидатов, которые готовы переехать или работать удаленно.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.