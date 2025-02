Сайты поиска работы - Самые популярные приложения - Сомали

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру. Как однотематическая поисковая система, она также является примером вертикального поиска. В настоящее время Indeed доступен более чем в 60 странах и на 28 языках. В октябре 2010 года Indeed.com обогнал Monster.com и стал веб-сайтом вакансий с самым высоким трафиком в Соединенных Штатах. Сайт объединяет списки вакансий с тысяч веб-сайтов, включая доски объявлений, кадровые агентства, ассоциации и страницы вакансий компаний. Они получают доход, продавая премиальные объявления о вакансиях и функции резюме работодателям и компаниям, нанимающим сотрудников. В 2011 году Indeed начала разрешать соискателям подавать заявки непосредственно на вакансии на сайте Indeed и предлагать размещение и хранение резюме.