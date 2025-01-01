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Описание вакансии Программное обеспечение для управления
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Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления должностными инструкциями облегчает создание, организацию и хранение подробностей описаний должностей в организациях. Он помогает сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму создавать описания должностей, предлагая такие функции, как анализ текста, оптимизация ключевых слов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты обеспечивают ясность для сотрудников и менеджеров относительно ролей и ожиданий, служа основой для проведения обзоров производительности. Решения для управления должностными инструкциями, которые обычно используются в отделах кадров, могут быть интегрированы в платформы по подбору персонала или использоваться независимо. Они часто легко взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), программным обеспечением для автоматизации рекрутинга и основными системами управления персоналом.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com - это платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и инструменты для обеспечения справедливой оплаты сотрудников.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista — это платформа для поддержки разнообразия в найме, оптимизирующая вакансии, редактирующая резюме и структурирующая собеседования для объективной оценки кандидатов.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude — платформа для оптимизации набора персонала с учетом разнообразия, улучшая качество кандидатур и сокращая затраты времени и денег.

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic - приложение для автоматического анализа собеседований с использованием ИИ, создающее заметки и предоставляющее объективную информацию для HR и рекрутеров.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Приложение Datapeople улучшает процесс набора сотрудников, позволяя привлекать квалифицированных и разнообразных кандидатов, делая его более прозрачным и эффективным.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire - это платформа для найма, оптимизирующая процессы подбора, управления кандидатами и командного сотрудничества с помощью различных инструментов.

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