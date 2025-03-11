Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления должностными инструкциями облегчает создание, организацию и хранение подробностей описаний должностей в организациях. Он помогает сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму создавать описания должностей, предлагая такие функции, как анализ текста, оптимизация ключевых слов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты обеспечивают ясность для сотрудников и менеджеров относительно ролей и ожиданий, служа основой для проведения обзоров производительности. Решения для управления должностными инструкциями, которые обычно используются в отделах кадров, могут быть интегрированы в платформы по подбору персонала или использоваться независимо. Они часто легко взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), программным обеспечением для автоматизации рекрутинга и основными системами управления персоналом.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
Salary.com
salary.com
Salary.com - это платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и инструменты для обеспечения справедливой оплаты сотрудников.
HigherMe
higherme.com
HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
TalVista
talvista.com
TalVista — это платформа для поддержки разнообразия в найме, оптимизирующая вакансии, редактирующая резюме и структурирующая собеседования для объективной оценки кандидатов.
UInclude
uinclude.com
UInclude — это платформа, которая обеспечивает наиболее справедливый и эффективный процесс найма для работодателей. Наши технологические решения, основанные на данных и исследованиях в области поведенческой психологии, помогают организациям повысить качество и разнообразие своих кандидатов, экономя при этом время и деньги. Инклюзивный инструмент для письма UInclude оптимизирует материалы по набору персонала для более высокого уровня привлекательности и количества заявок. Он выявляет каждый случай использования гендерно-предвзятых и расово-исключающих высказываний и помогает интегрировать инклюзивные темы в должностные инструкции.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic — лидер в области анализа интервью с помощью искусственного интеллекта для кадровых и HR-организаций. Получайте автоматические заметки и ценную информацию, просто пригласив HireLogic AI для прослушивания видео, телефонных или личных интервью. Работает для организации любого размера.
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
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