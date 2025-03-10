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Описание вакансии Программное обеспечение для управления
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Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение для управления должностными инструкциями облегчает создание, организацию и хранение подробностей описаний должностей в организациях. Он помогает сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму создавать описания должностей, предлагая такие функции, как анализ текста, оптимизация ключевых слов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты обеспечивают ясность для сотрудников и менеджеров относительно ролей и ожиданий, служа основой для проведения обзоров производительности. Решения для управления должностными инструкциями, которые обычно используются в отделах кадров, могут быть интегрированы в платформы по подбору персонала или использоваться независимо. Они часто легко взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), программным обеспечением для автоматизации рекрутинга и основными системами управления персоналом.

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Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude — это платформа, которая обеспечивает наиболее справедливый и эффективный процесс найма для работодателей. Наши технологические решения, основанные на данных и исследованиях в области поведенческой психологии, помогают организациям повысить качество и разнообразие своих кандидатов, экономя при этом время и деньги. Инклюзивный инструмент для письма UInclude оптимизирует материалы по набору персонала для более высокого уровня привлекательности и количества заявок. Он выявляет каждый случай использования гендерно-предвзятых и расово-исключающих высказываний и помогает интегрировать инклюзивные темы в должностные инструкции.

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista — это SaaS-платформа поддержки принятия решений при подборе персонала на основе разнообразия. TalVista имеет уникальные возможности, чтобы помочь компаниям увеличить количество разнообразных кандидатов и повысить вероятность того, что разные кандидаты пройдут процесс найма на основе своего опыта, навыков и квалификации, а не будут отклонены из-за их пола, расы, этнической принадлежности, ориентации, вероисповедание или физические способности. Благодаря технологиям обучение разнообразию усиливается и позволяет модифицировать поведение, а не полагаться на теорию или память участника. TalVista улучшает набор разнообразного персонала тремя способами. Оптимизация описания вакансии. С помощью нашей оптимизации описания вакансии мы анализируем описание вакансии и выявляем проблемные слова на основе исследований, которые, как было показано, отвлекают недостаточно представленных кандидатов от подачи заявления о приеме на работу. Мы являемся единственной платформой, которая выходит за рамки гендерного паритета по сравнению с другими на рынке и обеспечивает привлечение к работе самого широкого и разнообразного круга кандидатов. Проверка отредактированного резюме. Мы оцифровали процесс проверки резюме кандидата. Мы обрабатываем документы PDF и MSWord и указываем личную информацию в резюме. Затем мы редактируем и «заблокируем» имя кандидата, персональный URL-адрес и адрес электронной почты. Можно включить дополнительное редактирование, чтобы «заблокировать» фотографии, названия школ/университетов и компаний. Менеджер по найму проверяет навыки и опыт, а не зацикливается на имени, которое может обозначать пол, расу или этническую принадлежность. Ни одна другая платформа не редактирует исходное резюме. Структурированные интервью. Наши структурированные интервью фокусируют интервьюера на самом важном — основных критериях работы. Интервьюерам могут быть заданы вопросы в зависимости от их опыта. Интервьюеры имеют право сосредоточиться на каждом ответе и собирать важные записи во время каждого ответа, а затем обращаться к этим записям в процессе оценки после того, как кандидат будет оправдан.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic — лидер в области анализа интервью с помощью искусственного интеллекта для кадровых и HR-организаций. Получайте автоматические заметки и ценную информацию, просто пригласив HireLogic AI для прослушивания видео, телефонных или личных интервью. Работает для организации любого размера.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com - это платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и инструменты для обеспечения справедливой оплаты сотрудников.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

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Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog