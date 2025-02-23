Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения - Таджикистан

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Программное обеспечение для управления должностными инструкциями облегчает создание, организацию и хранение подробностей описаний должностей в организациях. Он помогает сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму создавать описания должностей, предлагая такие функции, как анализ текста, оптимизация ключевых слов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты обеспечивают ясность для сотрудников и менеджеров относительно ролей и ожиданий, служа основой для проведения обзоров производительности. Решения для управления должностными инструкциями, которые обычно используются в отделах кадров, могут быть интегрированы в платформы по подбору персонала или использоваться независимо. Они часто легко взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), программным обеспечением для автоматизации рекрутинга и основными системами управления персоналом.
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Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
UInclude
uinclude.com
UInclude — это платформа, которая обеспечивает наиболее справедливый и эффективный процесс найма для работодателей. Наши технологические решения, основанные на данных и исследованиях в области поведенческой психологии, помогают организациям повысить качество и разнообразие своих кандидатов, экономя при этом время и деньги. Инклюзивный инструмент для письма UInclude оптимизирует материалы по набору персонала для более высокого уровня привлекательности и количества заявок. Он выявляет каждый случай использования гендерно-предвзятых и расово-исключающих высказываний и помогает интегрировать инклюзивные темы в должностные инструкции.
TalVista
talvista.com
TalVista — это SaaS-платформа поддержки принятия решений при подборе персонала на основе разнообразия. TalVista имеет уникальные возможности, чтобы помочь компаниям увеличить количество разнообразных кандидатов и повысить вероятность того, что разные кандидаты пройдут процесс найма на основе своего опыта, навыков и квалификации, а не будут отклонены из-за их пола, расы, этнической принадлежности, ориентации, вероисповедание или физические способности. Благодаря технологиям обучение разнообразию усиливается и позволяет модифицировать поведение, а не полагаться на теорию или память участника. TalVista улучшает набор разнообразного персонала тремя способами. Оптимизация описания вакансии. С помощью нашей оптимизации описания вакансии мы анализируем описание вакансии и выявляем проблемные слова на основе исследований, которые, как было показано, отвлекают недостаточно представленных кандидатов от подачи заявления о приеме на работу. Мы являемся единственной платформой, которая выходит за рамки гендерного паритета по сравнению с другими на рынке и обеспечивает привлечение к работе самого широкого и разнообразного круга кандидатов. Проверка отредактированного резюме. Мы оцифровали процесс проверки резюме кандидата. Мы обрабатываем документы PDF и MSWord и указываем личную информацию в резюме. Затем мы редактируем и «заблокируем» имя кандидата, персональный URL-адрес и адрес электронной почты. Можно включить дополнительное редактирование, чтобы «заблокировать» фотографии, названия школ/университетов и компаний. Менеджер по найму проверяет навыки и опыт, а не зацикливается на имени, которое может обозначать пол, расу или этническую принадлежность. Ни одна другая платформа не редактирует исходное резюме. Структурированные интервью. Наши структурированные интервью фокусируют интервьюера на самом важном — основных критериях работы. Интервьюерам могут быть заданы вопросы в зависимости от их опыта. Интервьюеры имеют право сосредоточиться на каждом ответе и собирать важные записи во время каждого ответа, а затем обращаться к этим записям в процессе оценки после того, как кандидат будет оправдан.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic — лидер в области анализа интервью с помощью искусственного интеллекта для кадровых и HR-организаций. Получайте автоматические заметки и ценную информацию, просто пригласив HireLogic AI для прослушивания видео, телефонных или личных интервью. Работает для организации любого размера.
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Salary.com
salary.com
Salary.com — это ведущий ресурс, где можно найти надежную информацию, предоставленную работодателями, об уровнях оплаты труда сотрудников, а также передовых методах, тенденциях и политике, связанных с компенсациями. Наше облачное программное обеспечение и непревзойденные знания предметной области помогают компаниям любого размера упростить связи между людьми и платить за победу в войне за таланты, одновременно предоставляя людям инструменты, советы и данные, необходимые для понимания и полной реализации своего потенциала заработка.
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: анализатор резюме, импорт csv, детектор дубликатов. Отправляйте массовые рассылки по электронной почте. Назначайте и проводите собеседования, напоминайте об обратной связи для интервьюеров. Канбан-доска для визуализации вашего процесса рекрутинга. Расширение Chrome для импорта кандидатов из Linkedin, Github и т. д.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
HigherMe
higherme.com
HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять всеми публикациями на доске объявлений о приеме на работу и заполнять новые документы для сотрудников. HigherMe создан для предприятий, которые нанимают почасовых работников, таких как рестораны и розничная торговля. Нанимайте сотрудников на ходу с помощью автоматического повторного размещения на доске вакансий, системы отслеживания кандидатов с мобильных устройств, технологии Text-To-Apply, планирования собеседований в один клик, видеосопроводительных писем, фирменной страницы вакансий, пользовательских приложений и облачной обработки документов. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить шесть часов на каждого сотрудника, сократить количество неявок на собеседования на 67 % и сэкономить до 3600 долларов США в год.
Factorial
factorialhr.com
Фактор-это программное обеспечение «Все в одном», которое помогает вам управлять временем, талантом и документами в одной централизованной системе, которая экономит время, устраняя ошибки и приведет к успеху. Факторное облачное программное обеспечение HR предназначено для малых и средних предприятий (SMB), вы забудете электронные таблицы, решая проблемы с простым и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет оптимизировать и цифровать все ваши ручные процессы. Полное решение HR, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и понимание, чтобы помочь компаниям улучшить свое управление и снизить затраты. - Часы в: Бесполезно отслеживайте вашу посещаемость с несколькими кранами, с легкостью назначают расписание различных проектов и мест работы. - Управление отсутствием: без особых усилий запрашивать праздники, медицинские и личные листья, получение оперативных уведомлений при одобрении менеджера. Кроме того, менеджеры команд могут одобрить или отклонить запросы из мобильного приложения. - Сдвиги: поддерживать организацию, просмотрев свои предстоящие смены работы или смены вашей команды. - Социальный: доступ к ценной информации компании, включая новости, события, новые столяры, дни рождения и многое другое. - Документы: надежно просмотреть, загружать и подписать важные документы через приложение. - Расходы: быстро отправьте свои расходы, сняв фотографию вашей квитанции и отслеживайте процесс утверждения непосредственно в приложении. - Задачи: оставайтесь на вершине своих обязанностей, эффективно просмотрев и управляя ожидающими задачами. - Календарь: Посмотреть доступность ваших товарищей по команде в удобном формате календаря для эффективного планирования. - Справочник и профиль сотрудника: изучите роли ваших коллег и контактные данные при обновлении собственной соответствующей информации. Обеспечить точность детали, например, ваш адрес или изменения банковского счета, которые могут повлиять на вашу заработную плату.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогая почти 3000 организациям набирать, рампы, распознавать и удерживать сотрудников, платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний с 2004 года максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе путешествия сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики, управляемые данными, экспертные контенты и адаптированные программные инструменты для набора, рампы, распознавания и удержания сотрудников, объединения людей и процессов для достижения успеха в бизнесе. Максимизация таланта достигается, когда HR имеет инструменты, необходимые для точного планирования, безупречно выполнения людей и намеренно создавать культуру - эти основные столбы максимизации талантов являются основой его платформы управления талантами. ClearCompany-это платформа управления талантами полного спектра, которая помогает организациям выполнять свои миссии, объединяя людей, платформы и процессы, чтобы максимизировать талант сотрудников. Его уникальный подход ставит миссию компании в центр процессов талантов каждого клиента. Как единственный поставщик программного обеспечения для кадров, объединяющий рекрутинг, адаптирование, управление эффективностью и вовлечение сотрудников, платформа ClearCompany поддерживает организации на протяжении всего жизненного цикла сотрудников.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
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