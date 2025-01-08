Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

TalVista

talvista.com

TalVista — это SaaS-платформа поддержки принятия решений при подборе персонала на основе разнообразия. TalVista имеет уникальные возможности, чтобы помочь компаниям увеличить количество разнообразных кандидатов и повысить вероятность того, что разные кандидаты пройдут процесс найма на основе своего опыта, навыков и квалификации, а не будут отклонены из-за их пола, расы, этнической принадлежности, ориентации, вероисповедание или физические способности. Благодаря технологиям обучение разнообразию усиливается и позволяет модифицировать поведение, а не полагаться на теорию или память участника. TalVista улучшает набор разнообразного персонала тремя способами. Оптимизация описания вакансии. С помощью нашей оптимизации описания вакансии мы анализируем описание вакансии и выявляем проблемные слова на основе исследований, которые, как было показано, отвлекают недостаточно представленных кандидатов от подачи заявления о приеме на работу. Мы являемся единственной платформой, которая выходит за рамки гендерного паритета по сравнению с другими на рынке и обеспечивает привлечение к работе самого широкого и разнообразного круга кандидатов. Проверка отредактированного резюме. Мы оцифровали процесс проверки резюме кандидата. Мы обрабатываем документы PDF и MSWord и указываем личную информацию в резюме. Затем мы редактируем и «заблокируем» имя кандидата, персональный URL-адрес и адрес электронной почты. Можно включить дополнительное редактирование, чтобы «заблокировать» фотографии, названия школ/университетов и компаний. Менеджер по найму проверяет навыки и опыт, а не зацикливается на имени, которое может обозначать пол, расу или этническую принадлежность. Ни одна другая платформа не редактирует исходное резюме. Структурированные интервью. Наши структурированные интервью фокусируют интервьюера на самом важном — основных критериях работы. Интервьюерам могут быть заданы вопросы в зависимости от их опыта. Интервьюеры имеют право сосредоточиться на каждом ответе и собирать важные записи во время каждого ответа, а затем обращаться к этим записям в процессе оценки после того, как кандидат будет оправдан.