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Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения - Нигерия

Программное обеспечение для управления должностными инструкциями облегчает создание, организацию и хранение подробностей описаний должностей в организациях. Он помогает сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму создавать описания должностей, предлагая такие функции, как анализ текста, оптимизация ключевых слов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты обеспечивают ясность для сотрудников и менеджеров относительно ролей и ожиданий, служа основой для проведения обзоров производительности. Решения для управления должностными инструкциями, которые обычно используются в отделах кадров, могут быть интегрированы в платформы по подбору персонала или использоваться независимо. Они часто легко взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), программным обеспечением для автоматизации рекрутинга и основными системами управления персоналом.

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Personio

Personio

personio.de

Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...

Workable

Workable

workable.com

И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...

100Hires

100Hires

100hires.com

Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: ана...

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com — это ведущий ресурс, где можно найти надежную информацию, предоставленную работодателями, об уровнях оплаты труда сотрудников, а также передовых методах, тенденциях и политике, связанных с компенсациями. Наше облачное программное обеспечение и непревзойденные знания предметной области по...

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять...

Hireology

Hireology

hireology.com

ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista — это SaaS-платформа поддержки принятия решений при подборе персонала на основе разнообразия. TalVista имеет уникальные возможности, чтобы помочь компаниям увеличить количество разнообразных кандидатов и повысить вероятность того, что разные кандидаты пройдут процесс найма на основе своего ...

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude — это платформа, которая обеспечивает наиболее справедливый и эффективный процесс найма для работодателей. Наши технологические решения, основанные на данных и исследованиях в области поведенческой психологии, помогают организациям повысить качество и разнообразие своих кандидатов, экономя ...

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих про...

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic — лидер в области анализа интервью с помощью искусственного интеллекта для кадровых и HR-организаций. Получайте автоматические заметки и ценную информацию, просто пригласив HireLogic AI для прослушивания видео, телефонных или личных интервью. Работает для организации любого размера.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие по...

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.

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