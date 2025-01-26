Описание вакансии Программное обеспечение для управления - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда

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Программное обеспечение для управления должностными инструкциями облегчает создание, организацию и хранение подробностей описаний должностей в организациях. Он помогает сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму создавать описания должностей, предлагая такие функции, как анализ текста, оптимизация ключевых слов и соблюдение нормативных требований. Эти инструменты обеспечивают ясность для сотрудников и менеджеров относительно ролей и ожиданий, служа основой для проведения обзоров производительности. Решения для управления должностными инструкциями, которые обычно используются в отделах кадров, могут быть интегрированы в платформы по подбору персонала или использоваться независимо. Они часто легко взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), программным обеспечением для автоматизации рекрутинга и основными системами управления персоналом.
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Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
UInclude
uinclude.com
UInclude — это платформа, которая обеспечивает наиболее справедливый и эффективный процесс найма для работодателей. Наши технологические решения, основанные на данных и исследованиях в области поведенческой психологии, помогают организациям повысить качество и разнообразие своих кандидатов, экономя при этом время и деньги. Инклюзивный инструмент для письма UInclude оптимизирует материалы по набору персонала для более высокого уровня привлекательности и количества заявок. Он выявляет каждый случай использования гендерно-предвзятых и расово-исключающих высказываний и помогает интегрировать инклюзивные темы в должностные инструкции.
TalVista
talvista.com
TalVista — это SaaS-платформа поддержки принятия решений при подборе персонала на основе разнообразия. TalVista имеет уникальные возможности, чтобы помочь компаниям увеличить количество разнообразных кандидатов и повысить вероятность того, что разные кандидаты пройдут процесс найма на основе своего опыта, навыков и квалификации, а не будут отклонены из-за их пола, расы, этнической принадлежности, ориентации, вероисповедание или физические способности. Благодаря технологиям обучение разнообразию усиливается и позволяет модифицировать поведение, а не полагаться на теорию или память участника. TalVista улучшает набор разнообразного персонала тремя способами. Оптимизация описания вакансии. С помощью нашей оптимизации описания вакансии мы анализируем описание вакансии и выявляем проблемные слова на основе исследований, которые, как было показано, отвлекают недостаточно представленных кандидатов от подачи заявления о приеме на работу. Мы являемся единственной платформой, которая выходит за рамки гендерного паритета по сравнению с другими на рынке и обеспечивает привлечение к работе самого широкого и разнообразного круга кандидатов. Проверка отредактированного резюме. Мы оцифровали процесс проверки резюме кандидата. Мы обрабатываем документы PDF и MSWord и указываем личную информацию в резюме. Затем мы редактируем и «заблокируем» имя кандидата, персональный URL-адрес и адрес электронной почты. Можно включить дополнительное редактирование, чтобы «заблокировать» фотографии, названия школ/университетов и компаний. Менеджер по найму проверяет навыки и опыт, а не зацикливается на имени, которое может обозначать пол, расу или этническую принадлежность. Ни одна другая платформа не редактирует исходное резюме. Структурированные интервью. Наши структурированные интервью фокусируют интервьюера на самом важном — основных критериях работы. Интервьюерам могут быть заданы вопросы в зависимости от их опыта. Интервьюеры имеют право сосредоточиться на каждом ответе и собирать важные записи во время каждого ответа, а затем обращаться к этим записям в процессе оценки после того, как кандидат будет оправдан.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic — лидер в области анализа интервью с помощью искусственного интеллекта для кадровых и HR-организаций. Получайте автоматические заметки и ценную информацию, просто пригласив HireLogic AI для прослушивания видео, телефонных или личных интервью. Работает для организации любого размера.
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Salary.com
salary.com
Salary.com — это ведущий ресурс, где можно найти надежную информацию, предоставленную работодателями, об уровнях оплаты труда сотрудников, а также передовых методах, тенденциях и политике, связанных с компенсациями. Наше облачное программное обеспечение и непревзойденные знания предметной области помогают компаниям любого размера упростить связи между людьми и платить за победу в войне за таланты, одновременно предоставляя людям инструменты, советы и данные, необходимые для понимания и полной реализации своего потенциала заработка.
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: анализатор резюме, импорт csv, детектор дубликатов. Отправляйте массовые рассылки по электронной почте. Назначайте и проводите собеседования, напоминайте об обратной связи для интервьюеров. Канбан-доска для визуализации вашего процесса рекрутинга. Расширение Chrome для импорта кандидатов из Linkedin, Github и т. д.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
HigherMe
higherme.com
HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять всеми публикациями на доске объявлений о приеме на работу и заполнять новые документы для сотрудников. HigherMe создан для предприятий, которые нанимают почасовых работников, таких как рестораны и розничная торговля. Нанимайте сотрудников на ходу с помощью автоматического повторного размещения на доске вакансий, системы отслеживания кандидатов с мобильных устройств, технологии Text-To-Apply, планирования собеседований в один клик, видеосопроводительных писем, фирменной страницы вакансий, пользовательских приложений и облачной обработки документов. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить шесть часов на каждого сотрудника, сократить количество неявок на собеседования на 67 % и сэкономить до 3600 долларов США в год.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для малого и среднего бизнеса (SMB). Вы забудете о электронных таблицах, решая проблемы с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет оптимизировать и оцифровать все ваши ручные процессы. Комплексное HR-решение, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и аналитические данные, которые помогают компаниям улучшить управление и сократить расходы.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
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