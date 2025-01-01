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Программное обеспечение для доски объявлений
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Программное обеспечение для доски объявлений - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Job Board позволяет пользователям создавать онлайн-платформы, которые связывают работодателей с соискателями работы, и управлять ими. Предприниматели часто используют это программное обеспечение для создания сайтов по поиску работы, которые они монетизируют, продавая объявления о вакансиях компаниям, желающим заполнить вакансии. Профессиональные ассоциации используют программное обеспечение для досок объявлений, чтобы создавать центры карьеры для своих членов и получать доход от платы за размещение вакансий. Рекрутеры и владельцы бизнеса публикуют объявления о вакансиях и общаются с потенциальными кандидатами, используя эти сайты вакансий. Хотя эти специализированные рабочие места часто ориентированы на конкретные отрасли или места, они также могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить широкий спектр вакансий.

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Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre – платформа для поиска работы и найма, предлагающая вакансии в различных сферах, включая IT, продажи и финансы.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple - платформа для поиска работы и стажировок, соединяющая студентов с работодателями и предоставляющая информацию о карьерных возможностях.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.

Getro

Getro

getro.com

Getro — это автоматизированная платформа для поиска работы и частная сеть талантов, упрощающая процесс соединения людей и компаний в вашей сети.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

Job Boardly позволяет быстро создать и управлять досками вакансий с функциями SEO и интеграцией с платежными системами.

JBoard

JBoard

jboard.io

JBoard - платформа без код, позволяющая создавать и управлять досками вакансий без технических навыков. Поддерживает настройки, мобильный доступ и интеграцию с ATS.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos Team Management - приложение для управления командами с простым планированием, заданиями и чатом для работников, волонтеров и фрилансеров.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute анализирует эффективность рекламы в вещании, сопоставляя данные рекламных кампаний с аналитикой веб-сайтов рекламодателей в реальном времени.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom — это приложение для поиска работы в Квебеке, предлагающее доступ к вакансиям, инструментам для управления резюме и карьерными ресурсами.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

Applyflow объединяет ваш сайт по найму, доску объявлений, автоматизацию и системы отслеживания кандидатов в единое решение для рекрутеров.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh — платформа для оценки навыков разработчиков, соединяющая их с рынком труда, начиная с 2020 года и расширяющаяся на другие источники кандидатов.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

Business Draft — это доступное и простое в использовании приложение для набора персонала, которое упрощает весь процесс найма для растущих компаний.

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