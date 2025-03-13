Программное обеспечение для доски объявлений - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение Job Board позволяет пользователям создавать онлайн-платформы, которые связывают работодателей с соискателями работы, и управлять ими. Предприниматели часто используют это программное обеспечение для создания сайтов по поиску работы, которые они монетизируют, продавая объявления о вакансиях компаниям, желающим заполнить вакансии. Профессиональные ассоциации используют программное обеспечение для досок объявлений, чтобы создавать центры карьеры для своих членов и получать доход от платы за размещение вакансий. Рекрутеры и владельцы бизнеса публикуют объявления о вакансиях и общаются с потенциальными кандидатами, используя эти сайты вакансий. Хотя эти специализированные рабочие места часто ориентированы на конкретные отрасли или места, они также могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить широкий спектр вакансий.
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Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre – платформа для поиска работы и найма, предлагающая вакансии в различных сферах, включая IT, продажи и финансы.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.
Prosple
prosple.com
Prosple - платформа для поиска работы и стажировок, соединяющая студентов с работодателями и предоставляющая информацию о карьерных возможностях.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.
Getro
getro.com
Getro — это автоматизированная платформа для поиска работы и частная сеть талантов, упрощающая процесс соединения людей и компаний в вашей сети.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly позволяет быстро создать и управлять досками вакансий с функциями SEO и интеграцией с платежными системами.
JBoard
jboard.io
JBoard - платформа без код, позволяющая создавать и управлять досками вакансий без технических навыков. Поддерживает настройки, мобильный доступ и интеграцию с ATS.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos Team Management - приложение для управления командами с простым планированием, заданиями и чатом для работников, волонтеров и фрилансеров.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute анализирует эффективность рекламы в вещании, сопоставляя данные рекламных кампаний с аналитикой веб-сайтов рекламодателей в реальном времени.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — это приложение для поиска работы в Квебеке, предлагающее доступ к вакансиям, инструментам для управления резюме и карьерными ресурсами.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow объединяет ваш сайт по найму, доску объявлений, автоматизацию и системы отслеживания кандидатов в единое решение для рекрутеров.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — платформа для оценки навыков разработчиков, соединяющая их с рынком труда, начиная с 2020 года и расширяющаяся на другие источники кандидатов.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft — это доступное и простое в использовании приложение для набора персонала, которое упрощает весь процесс найма для растущих компаний.
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