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Программное обеспечение для доски объявлений
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Программное обеспечение для доски объявлений - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение Job Board позволяет пользователям создавать онлайн-платформы, которые связывают работодателей с соискателями работы, и управлять ими. Предприниматели часто используют это программное обеспечение для создания сайтов по поиску работы, которые они монетизируют, продавая объявления о вакансиях компаниям, желающим заполнить вакансии. Профессиональные ассоциации используют программное обеспечение для досок объявлений, чтобы создавать центры карьеры для своих членов и получать доход от платы за размещение вакансий. Рекрутеры и владельцы бизнеса публикуют объявления о вакансиях и общаются с потенциальными кандидатами, используя эти сайты вакансий. Хотя эти специализированные рабочие места часто ориентированы на конкретные отрасли или места, они также могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить широкий спектр вакансий.

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Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple - платформа для поиска работы и стажировок, соединяющая студентов с работодателями и предоставляющая информацию о карьерных возможностях.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom — крупнейший сайт по поиску работы в Квебеке. Найдите работу своей мечты с помощью Jobboom. Тысячи вакансий в 16 отраслях деятельности.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

Applyflow объединяет ваш веб-сайт по подбору персонала, доску вакансий, автоматизацию и отслеживание кандидатов в единый интерфейс, предназначенный для рекрутеров.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

Job Boardly позволяет вам запустить полнофункциональную, оптимизированную для SEO доску объявлений за считанные минуты. Легко запускайте и настраивайте свою доску объявлений с помощью нашего простого и удобного в использовании программного обеспечения для доски объявлений без кода. Настройте свою доску в соответствии с потребностями вашей ниши или отрасли.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh — это SaaS-платформа для оценки навыков B2B2C, которая помогает выявить реальные навыки кодирования разработчиков и связать их с рынком труда. В 2020 году мы начали с модели, помогающей компаниям нанимать удаленных разработчиков с помощью нашего инструмента оценки, и в настоящее время мы расширяем возможности тестирования специалистов из других источников кандидатов (школ, образовательных технологий, высших учебных заведений), следуя за эволюцией повышения квалификации разработчиков после приема на работу.

JBoard

JBoard

jboard.io

JBoard — это комплексное решение для создания и запуска доски объявлений без каких-либо технических навыков. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня!

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

Business Draft предлагает доступное, удобное и универсальное решение для подбора персонала, адаптированное для удовлетворения потребностей растущих компаний. Наше комплексное программное обеспечение оптимизирует весь процесс найма, заменяя трудоемкие ручные задачи интуитивно понятными функциями, которые позволяют рекрутерам и менеджерам по найму быстрее эффективно находить, оценивать и нанимать лучших специалистов.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельной запланированной рабочей силы, волонтеров или фрилансеров без рабочих мест - на рабочем столе и мобильных устройствах! - Простые расписания - отправка и отслеживание задач - живой чат - внутренний вики - Gamification Zelos очень прост для участников, все еще мощный для администраторов.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre – платформа для поиска работы и найма, предлагающая вакансии в различных сферах, включая IT, продажи и финансы.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

Getro

Getro

getro.com

Помогите своей сети нанимать сотрудников быстрее. Автоматизированная доска объявлений Getro и частная сеть талантов избавляют от ручной работы по объединению людей и компаний в вашу сеть.

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