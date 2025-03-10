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Программное обеспечение Job Board позволяет пользователям создавать онлайн-платформы, которые связывают работодателей с соискателями работы, и управлять ими. Предприниматели часто используют это программное обеспечение для создания сайтов по поиску работы, которые они монетизируют, продавая объявления о вакансиях компаниям, желающим заполнить вакансии. Профессиональные ассоциации используют программное обеспечение для досок объявлений, чтобы создавать центры карьеры для своих членов и получать доход от платы за размещение вакансий. Рекрутеры и владельцы бизнеса публикуют объявления о вакансиях и общаются с потенциальными кандидатами, используя эти сайты вакансий. Хотя эти специализированные рабочие места часто ориентированы на конкретные отрасли или места, они также могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить широкий спектр вакансий.
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Prosple
prosple.com
Prosple - платформа для поиска работы и стажировок, соединяющая студентов с работодателями и предоставляющая информацию о карьерных возможностях.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — крупнейший сайт по поиску работы в Квебеке. Найдите работу своей мечты с помощью Jobboom. Тысячи вакансий в 16 отраслях деятельности.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow объединяет ваш веб-сайт по подбору персонала, доску вакансий, автоматизацию и отслеживание кандидатов в единый интерфейс, предназначенный для рекрутеров.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly позволяет вам запустить полнофункциональную, оптимизированную для SEO доску объявлений за считанные минуты. Легко запускайте и настраивайте свою доску объявлений с помощью нашего простого и удобного в использовании программного обеспечения для доски объявлений без кода. Настройте свою доску в соответствии с потребностями вашей ниши или отрасли.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — это SaaS-платформа для оценки навыков B2B2C, которая помогает выявить реальные навыки кодирования разработчиков и связать их с рынком труда. В 2020 году мы начали с модели, помогающей компаниям нанимать удаленных разработчиков с помощью нашего инструмента оценки, и в настоящее время мы расширяем возможности тестирования специалистов из других источников кандидатов (школ, образовательных технологий, высших учебных заведений), следуя за эволюцией повышения квалификации разработчиков после приема на работу.
JBoard
jboard.io
JBoard — это комплексное решение для создания и запуска доски объявлений без каких-либо технических навыков. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft предлагает доступное, удобное и универсальное решение для подбора персонала, адаптированное для удовлетворения потребностей растущих компаний. Наше комплексное программное обеспечение оптимизирует весь процесс найма, заменяя трудоемкие ручные задачи интуитивно понятными функциями, которые позволяют рекрутерам и менеджерам по найму быстрее эффективно находить, оценивать и нанимать лучших специалистов.
Zelos Team Management
getzelos.com
Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельной запланированной рабочей силы, волонтеров или фрилансеров без рабочих мест - на рабочем столе и мобильных устройствах! - Простые расписания - отправка и отслеживание задач - живой чат - внутренний вики - Gamification Zelos очень прост для участников, все еще мощный для администраторов.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre – платформа для поиска работы и найма, предлагающая вакансии в различных сферах, включая IT, продажи и финансы.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.
Getro
getro.com
Помогите своей сети нанимать сотрудников быстрее. Автоматизированная доска объявлений Getro и частная сеть талантов избавляют от ручной работы по объединению людей и компаний в вашу сеть.
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