Программное обеспечение для доски объявлений - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда

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Программное обеспечение Job Board позволяет пользователям создавать онлайн-платформы, которые связывают работодателей с соискателями работы, и управлять ими. Предприниматели часто используют это программное обеспечение для создания сайтов по поиску работы, которые они монетизируют, продавая объявления о вакансиях компаниям, желающим заполнить вакансии. Профессиональные ассоциации используют программное обеспечение для досок объявлений, чтобы создавать центры карьеры для своих членов и получать доход от платы за размещение вакансий. Рекрутеры и владельцы бизнеса публикуют объявления о вакансиях и общаются с потенциальными кандидатами, используя эти сайты вакансий. Хотя эти специализированные рабочие места часто ориентированы на конкретные отрасли или места, они также могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить широкий спектр вакансий.
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Prosple
prosple.com
Prosple’s помогает более чем 4 миллионам студентов и недавних выпускников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы работаем с более чем 180 командами по вопросам карьеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы предоставить их студентам тысячи местных и международных возможностей и помочь предоставить высококачественные материалы по подготовке к карьере, которые помогут студентам найти свою первую работу.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — крупнейший сайт по поиску работы в Квебеке. Найдите работу своей мечты с помощью Jobboom. Тысячи вакансий в 16 отраслях деятельности.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow объединяет ваш веб-сайт по подбору персонала, доску вакансий, автоматизацию и отслеживание кандидатов в единый интерфейс, предназначенный для рекрутеров.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly позволяет вам запустить полнофункциональную, оптимизированную для SEO доску объявлений за считанные минуты. Легко запускайте и настраивайте свою доску объявлений с помощью нашего простого и удобного в использовании программного обеспечения для доски объявлений без кода. Настройте свою доску в соответствии с потребностями вашей ниши или отрасли.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — это SaaS-платформа для оценки навыков B2B2C, которая помогает выявить реальные навыки кодирования разработчиков и связать их с рынком труда. В 2020 году мы начали с модели, помогающей компаниям нанимать удаленных разработчиков с помощью нашего инструмента оценки, и в настоящее время мы расширяем возможности тестирования специалистов из других источников кандидатов (школ, образовательных технологий, высших учебных заведений), следуя за эволюцией повышения квалификации разработчиков после приема на работу.
JBoard
jboard.io
JBoard — это комплексное решение для создания и запуска доски объявлений без каких-либо технических навыков. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft предлагает доступное, удобное и универсальное решение для подбора персонала, адаптированное для удовлетворения потребностей растущих компаний. Наше комплексное программное обеспечение оптимизирует весь процесс найма, заменяя трудоемкие ручные задачи интуитивно понятными функциями, которые позволяют рекрутерам и менеджерам по найму быстрее эффективно находить, оценивать и нанимать лучших специалистов.
Zelos Team Management
getzelos.com
Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельного планирования работы без рабочего стола, волонтеров или фрилансеров — на настольных компьютерах и мобильных устройствах! - Простые расписания - Отправка и отслеживание задач - Живой чат - Внутренняя вики - Геймификация Zelos очень прост в использовании для участников, но по-прежнему полезен для администраторов.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
Queros
app.qureos.com
Наш генератор описаний вакансий позволяет создавать хорошо составленные описания вакансий, которые точно отражают обязанности и требования должности. С помощью нашего инструмента вы можете настроить описания должностей в соответствии с тоном вашей компании, что поможет вам привлечь подходящих кандидатов, которые подходят вашей организации. Сэкономьте время и силы, используя наш генератор описаний вакансий, чтобы создавать профессиональные, подробные объявления о вакансиях, которые привлекут внимание соискателей на конкурентном рынке труда.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — это современная и простая в использовании программа для создания досок объявлений. Niceboard экономически эффективен, имеет красивую настраиваемую тему и мощный интерфейс администратора, позволяющий за считанные минуты настроить собственную доску вакансий. Подпишитесь на нашу 7-дневную бесплатную пробную версию и попробуйте волшебство!
Jobcase
jobcase.com
Присоединяйтесь к Jobcase, онлайн-сообществу, к которому присоединяются миллионы работников, чтобы вместе искать возможности. Общайтесь с другими работниками, чтобы найти работу, получить помощь и советы по каждому аспекту вашей трудовой жизни.
Instahyre
instahyre.com
Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа карьерного роста для современных специалистов. Он объединяет более 3 миллионов профессионалов премиум-класса и передовой искусственный интеллект, которые помогают 20 тысячам рекрутеров нанимать или направлять нужных специалистов, находить возможности карьерного роста и делиться знаниями без обычных хлопот.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует передовые инструменты и решения для определения следующего сотрудника и управления процессом найма. Просто определите свой идеальный профиль кандидата, расслабьтесь и позвольте Snaphunt сделать тяжелую работу. Квалифицированным специалистам предлагается автоматически подать заявку на вашу должность, и вы также можете взаимодействовать с соответствующими специалистами посредством персонализированных электронных писем, чтобы увеличить количество заявок. Создано для распределенных команд. Сократите расходы на найм до 80 % и беспрепятственно сотрудничайте при найме с помощью собственных инструментов, разработанных для сокращения времени найма на 72 %. С помощью Snaphunt вы можете быстро нанять сотрудников на локальные, гибридные или удаленные должности из более чем 4 миллионов соискателей и более 300 миллионов специалистов. Платформа автоматически генерирует индивидуальные описания вакансий, управление ответами кандидатов в один клик, предварительно записанные видеоинтервью, планирование собеседований, генератор вопросов для собеседований, автоматический сбор отзывов, автоматическую проверку рекомендаций и многое другое. Информация о найме на каждом этапе: соответствует ли найм корпоративной культуре? Собственная оценка Snaphunt «Snapsych» основана на признанных психометрических моделях, адаптированных для современного рабочего места. Платформа также делится информацией о зарплатах и сроках уведомления, чтобы вы могли с самого начала найти лучших специалистов. Чтобы узнать, как Snaphunt может помочь вам в достижении ваших целей по найму, посетите: https://snaphunt.com/employers.
Getro
getro.com
Помогите своей сети нанимать сотрудников быстрее. Автоматизированная доска объявлений Getro и частная сеть талантов избавляют от ручной работы по объединению людей и компаний в вашу сеть.
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