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Платформы IoT-аналитики
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Платформы IoT-аналитики - Самые популярные приложения

Аналитические платформы Интернета вещей позволяют предприятиям анализировать и визуализировать данные с подключенных к Интернету устройств. Эти платформы помогают интерпретировать непрерывный поток структурированных, неструктурированных данных и данных временных рядов, генерируемых этими устройствами, что позволяет предприятиям понимать исторические тенденции и прогнозировать будущие результаты. Компании могут использовать аналитические решения Интернета вещей для мониторинга производительности оборудования, предоставления рекомендаций по профилактическому техническому обслуживанию и получения информации о конкретных данных, таких как температура, движение и звук. Аналитики данных могут использовать аналитические платформы Интернета вещей для подготовки, фильтрации, преобразования и изучения данных датчиков аналогично тому, как они анализируют структурированные данные с помощью платформы бизнес-аналитики.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Airthings

Airthings

airthings.com

Приложение Airthings позволяет отслеживать качество воздуха, предоставляя данные о радоне, углекислом газе, ЛОС, температуре и влажности в режиме реального времени.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica - это база данных для обработки больших объемов данных в реальном времени, поддерживающая анализ с использованием временных и пространственных соединений.

Tractian

Tractian

tractian.com

Приложение Tractian оптимизирует техническое обслуживание оборудования через удаленный мониторинг и анализ данных в реальном времени.

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi - платформа бизнес-аналитики для интеграции и визуализации данных из различных источников, включая неструктурированные данные.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.

Initial State

Initial State

initialstate.com

Приложение Initial State позволяет собирать и визуализировать данные с устройств в реальном времени, упрощая анализ и управление сложными наборами данных.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus — платформа для управления данными рабочих мест, обеспечивающая анализ и визуализацию информации об использовании пространства и условиях окружения.

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