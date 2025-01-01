Платформы IoT-аналитики - Самые популярные приложения

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Аналитические платформы Интернета вещей позволяют предприятиям анализировать и визуализировать данные с подключенных к Интернету устройств. Эти платформы помогают интерпретировать непрерывный поток структурированных, неструктурированных данных и данных временных рядов, генерируемых этими устройствами, что позволяет предприятиям понимать исторические тенденции и прогнозировать будущие результаты. Компании могут использовать аналитические решения Интернета вещей для мониторинга производительности оборудования, предоставления рекомендаций по профилактическому техническому обслуживанию и получения информации о конкретных данных, таких как температура, движение и звук. Аналитики данных могут использовать аналитические платформы Интернета вещей для подготовки, фильтрации, преобразования и изучения данных датчиков аналогично тому, как они анализируют структурированные данные с помощью платформы бизнес-аналитики.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Airthings
airthings.com
Приложение Airthings позволяет отслеживать качество воздуха, предоставляя данные о радоне, углекислом газе, ЛОС, температуре и влажности в режиме реального времени.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - это база данных для обработки больших объемов данных в реальном времени, поддерживающая анализ с использованием временных и пространственных соединений.
Tractian
tractian.com
Приложение Tractian оптимизирует техническое обслуживание оборудования через удаленный мониторинг и анализ данных в реальном времени.
Knowi
knowi.com
Knowi - платформа бизнес-аналитики для интеграции и визуализации данных из различных источников, включая неструктурированные данные.
Blue Bite
bluebite.com
Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.
Initial State
initialstate.com
Приложение Initial State позволяет собирать и визуализировать данные с устройств в реальном времени, упрощая анализ и управление сложными наборами данных.
Metrikus
metrikus.io
Metrikus — платформа для управления данными рабочих мест, обеспечивающая анализ и визуализацию информации об использовании пространства и условиях окружения.
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