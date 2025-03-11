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Аналитические платформы Интернета вещей позволяют предприятиям анализировать и визуализировать данные с подключенных к Интернету устройств. Эти платформы помогают интерпретировать непрерывный поток структурированных, неструктурированных данных и данных временных рядов, генерируемых этими устройствами, что позволяет предприятиям понимать исторические тенденции и прогнозировать будущие результаты. Компании могут использовать аналитические решения Интернета вещей для мониторинга производительности оборудования, предоставления рекомендаций по профилактическому техническому обслуживанию и получения информации о конкретных данных, таких как температура, движение и звук. Аналитики данных могут использовать аналитические платформы Интернета вещей для подготовки, фильтрации, преобразования и изучения данных датчиков аналогично тому, как они анализируют структурированные данные с помощью платформы бизнес-аналитики.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Airthings
airthings.com
Приложение Airthings позволяет отслеживать качество воздуха, предоставляя данные о радоне, углекислом газе, ЛОС, температуре и влажности в режиме реального времени.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - это база данных для обработки больших объемов данных в реальном времени, поддерживающая анализ с использованием временных и пространственных соединений.
Tractian
tractian.com
Приложение Tractian оптимизирует техническое обслуживание оборудования через удаленный мониторинг и анализ данных в реальном времени.
Knowi
knowi.com
Knowi - платформа бизнес-аналитики для интеграции и визуализации данных из различных источников, включая неструктурированные данные.
Blue Bite
bluebite.com
Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.
Initial State
initialstate.com
Initial State — это IoT-платформа для визуализации данных. Передавайте данные с вашего устройства и сервисов в красивую облачную визуализацию данных.
Metrikus
metrikus.io
Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников, и предоставляет вам доступ именно к тому, что вам нужно. С помощью нашего веб-приложения или наших API-интерфейсов вы получите ценную информацию, которая поможет вам и вашим заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сосредоточиться на серьезных задачах.
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