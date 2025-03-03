Платформы IoT-аналитики - Самые популярные приложения - Тайвань

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Аналитические платформы Интернета вещей позволяют предприятиям анализировать и визуализировать данные с подключенных к Интернету устройств. Эти платформы помогают интерпретировать непрерывный поток структурированных, неструктурированных данных и данных временных рядов, генерируемых этими устройствами, что позволяет предприятиям понимать исторические тенденции и прогнозировать будущие результаты. Компании могут использовать аналитические решения Интернета вещей для мониторинга производительности оборудования, предоставления рекомендаций по профилактическому техническому обслуживанию и получения информации о конкретных данных, таких как температура, движение и звук. Аналитики данных могут использовать аналитические платформы Интернета вещей для подготовки, фильтрации, преобразования и изучения данных датчиков аналогично тому, как они анализируют структурированные данные с помощью платформы бизнес-аналитики.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить унифицированное наблюдение в режиме реального времени за всем стеком технологий наших клиентов. Datadog используется организациями всех размеров и в широком спектре отраслей для обеспечения цифровой трансформации и миграции в облако, стимулирования сотрудничества между командами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорения вывода приложений на рынок, сокращения времени на решение проблем, обеспечения безопасности приложений. и инфраструктуру, понимать поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентованная платформа позволяет создателям создавать динамичные цифровые впечатления и передавать их через физические объекты с использованием таких технологий, как NFC, QR и геозоны. Поскольку физические вещи стали умнее, пользователи могут получить доступ к ценному контенту одним касанием или сканированием смартфона.
Knowi
knowi.com
Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, включая NoSQL, SQL, СУБД, файловые системы и API, Knowi устраняет необходимость в ETL, драйверах ODBC или процессах преобразования данных, которые требуются альтернативным решениям. Инженеры по обработке данных могут объединять структурированные и неструктурированные источники данных для создания смешанных наборов данных и мгновенно визуализировать результаты, применять алгоритмы машинного обучения, встраивать результаты в приложения для обработки данных, делиться информационными панелями с бизнес-пользователями или запускать действия для других последующих приложений или систем уведомлений.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на основе SQL для пространственной, графической аналитики и анализа временных рядов или запуска контейнерного машинного обучения. модели
Tractian
tractian.com
Tractian предоставляет оптимизированные аппаратные программные решения для тех, кто находится на переднем крае промышленности и производственных мощностей: технических специалистов по техническому обслуживанию и лиц, принимающих решения. Помимо первых мобильных данных, данных в реальном времени, собранных с машин удаленно и автоматически, менеджеры также получают всесторонний надзор за их деятельностью. Наша технология также содержит патенты на обнаружение неисправностей в соответствии с USPTO, а также сертификат SAP, как SAP Silver Partner.
Airthings
airthings.com
Решение Airthings для бизнеса предоставляет вам данные о качестве воздуха, необходимые для принятия мер при первой же возможности. Благодаря доступу по требованию к текущим и историческим данным вы можете оптимизировать вентиляцию и качество воздуха в вашем здании, обеспечивая здоровую и продуктивную среду для всех его пользователей.
Metrikus
metrikus.io
Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников, и предоставляет вам доступ именно к тому, что вам нужно. С помощью нашего веб-приложения или наших API-интерфейсов вы получите ценную информацию, которая поможет вам и вашим заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сосредоточиться на серьезных задачах.
Initial State
initialstate.com
Initial State — это IoT-платформа для визуализации данных. Передавайте данные с вашего устройства и сервисов в красивую облачную визуализацию данных.
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