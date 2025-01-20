Платформы IoT-аналитики - Самые популярные приложения - Румыния

Metrikus

metrikus.io

Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников, и предоставляет вам доступ именно к тому, что вам нужно. С помощью нашего веб-приложения или наших API-интерфейсов вы получите ценную информацию, которая поможет вам и вашим заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сосредоточиться на серьезных задачах.