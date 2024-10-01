Самые популярные Недавно добавленные Платформы IoT-аналитики - Самые популярные приложения - Фарерские о-ва

Аналитические платформы Интернета вещей позволяют предприятиям анализировать и визуализировать данные с подключенных к Интернету устройств. Эти платформы помогают интерпретировать непрерывный поток структурированных, неструктурированных данных и данных временных рядов, генерируемых этими устройствами, что позволяет предприятиям понимать исторические тенденции и прогнозировать будущие результаты. Компании могут использовать аналитические решения Интернета вещей для мониторинга производительности оборудования, предоставления рекомендаций по профилактическому техническому обслуживанию и получения информации о конкретных данных, таких как температура, движение и звук. Аналитики данных могут использовать аналитические платформы Интернета вещей для подготовки, фильтрации, преобразования и изучения данных датчиков аналогично тому, как они анализируют структурированные данные с помощью платформы бизнес-аналитики.