Инвестиционные фирмы - Самые популярные приложения
Инвестиционные фирмы, как финансовые учреждения, предоставляют компаниям финансирование для содействия их расширению. Они вкладывают капитал роста в развивающиеся предприятия, которые демонстрируют многообещающие долгосрочные перспективы роста. Посредством своих инвестиций эти фирмы обычно приобретают долю или право собственности в компании, в то время как получатель получает доступ к финансовым ресурсам для роста. Более того, инвестиционные компании играют решающую роль в качестве финансовых наставников для бизнеса, помогая им принимать разумные финансовые решения, которые способствуют их развитию. Участие инвестиционных компаний дает предприятиям различные преимущества, главным из которых является возможность роста без сильной зависимости от банковских кредитов. Кроме того, инвесторы могут оптимизировать свои инвестиционные стратегии, используя сложное программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем для создания и контроля своих инвестиционных портфелей.
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Lighter Capital
lightercapital.com
Наше финансирование помогает технологическим предпринимателям выйти на новый уровень, не отказываясь от акций, мест в совете директоров или личных гарантий.
Leapfunder
leapfunder.com
Используя инструменты Leapfunder, предприниматели могут связаться с инвесторами, получить доступ к проверенной юридической документации и получить рекомендации при поиске начального финансирования или последующих раундов финансирования.
Jenfi
jenfi.com
Jenfi, основанная Джеффри Лю и Джастином Луи, является альтернативной финансовой компанией, основанной на доходах, для цифрового бизнеса и стартапов в Юго-Восточной Азии. Этот класс активов, получивший название «Капитал роста как услуга» (GCaaS), предлагает неразводняющий капитал в размере до 500 00...