Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.
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Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Picktime
picktime.com
Picktime - это платформа для управления встречами и записями, позволяющая предприятиям организовывать бронирование услуг удобным образом.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
Setmore
setmore.com
Setmore - это онлайн инструмент для планирования встреч, который позволяет управлять расписанием, встречами и клиентами через веб-приложение.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe — платформа для планирования встреч с настройкой страниц бронирования, автоматизацией напоминаний и интеграцией с календарями.
Ashby
ashbyhq.com
Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
Evie
evie.ai
Evie — это AI-ассистент для рекрутеров, который автоматизирует планирование собеседований, экономя время и улучшая взаимодействие с кандидатами.
HigherMe
higherme.com
HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.
Emi
emilabs.ai
Эми — платформа автоматизации подбора персонала, помогающая рекрутерам быстро заполнять вакансии и обеспечивать качественный опыт для кандидатов.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna - это платформа для удаленных пользовательских исследований, позволяющая компаниям проводить опросы и тестирования для понимания своей аудитории.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy — это инструмент для автоматизированного планирования собеседований, интегрирующийся с существующими приложениями и упрощающий управление доступностью.
Longlist
longlist.io
Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.
candidate.fyi
candidate.fyi
candidate.fyi — платформа для улучшения опыта кандидатов, автоматизирующая общение и предоставляющая информацию о процессе найма.
Sense
sensehq.com
Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime — это приложение для автоматизации управления собеседованиями, оптимизирующее взаимодействие с кандидатами и интервьюерами.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - это инструмент для автоматизации подбора кадров с использованием ИИ, оптимизирующий поиск и взаимодействие с кандидатами.
myInterview
myinterview.com
MyInterview - платформа для видео-собеседований, оптимизирующая процесс найма с помощью ИИ, поддержки мультиформатных вопросов и управления кандидатами.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop упрощает процессы рекрутинга, включая планирование интервью, обучение интервьюеров и аналитику, интегрируясь с почтой и календарями.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire – это AI-ассистент для рекрутинга, который автоматизирует общение, отбор и организацию собеседований с кандидатами, ускоряя процесс найма.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna - платформа для оптимизации процесса найма, предлагающая инструменты для рекрутинга на мероприятиях и управления кандидатами.
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