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Программное обеспечение для планирования интервью
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Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime - это платформа для управления встречами и записями, позволяющая предприятиям организовывать бронирование услуг удобным образом.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore - это онлайн инструмент для планирования встреч, который позволяет управлять расписанием, встречами и клиентами через веб-приложение.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe — платформа для планирования встреч с настройкой страниц бронирования, автоматизацией напоминаний и интеграцией с календарями.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.

Evie

Evie

evie.ai

Evie — это AI-ассистент для рекрутеров, который автоматизирует планирование собеседований, экономя время и улучшая взаимодействие с кандидатами.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.

Emi

Emi

emilabs.ai

Эми — платформа автоматизации подбора персонала, помогающая рекрутерам быстро заполнять вакансии и обеспечивать качественный опыт для кандидатов.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna - это платформа для удаленных пользовательских исследований, позволяющая компаниям проводить опросы и тестирования для понимания своей аудитории.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy — это инструмент для автоматизированного планирования собеседований, интегрирующийся с существующими приложениями и упрощающий управление доступностью.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi — платформа для улучшения опыта кандидатов, автоматизирующая общение и предоставляющая информацию о процессе найма.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot - это инструмент для автоматизации подбора кадров с использованием ИИ, оптимизирующий поиск и взаимодействие с кандидатами.

myInterview

myInterview

myinterview.com

MyInterview - платформа для видео-собеседований, оптимизирующая процесс найма с помощью ИИ, поддержки мультиформатных вопросов и управления кандидатами.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime — это приложение для автоматизации управления собеседованиями, оптимизирующее взаимодействие с кандидатами и интервьюерами.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop упрощает процессы рекрутинга, включая планирование интервью, обучение интервьюеров и аналитику, интегрируясь с почтой и календарями.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire – это AI-ассистент для рекрутинга, который автоматизирует общение, отбор и организацию собеседований с кандидатами, ускоряя процесс найма.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna - платформа для оптимизации процесса найма, предлагающая инструменты для рекрутинга на мероприятиях и управления кандидатами.

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