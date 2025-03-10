Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения - Ватикан

candidate.fyi

candidate.fyi

Добро пожаловать на Candidate.fyi, идеальную платформу для работы с кандидатами, которая революционизирует способы взаимодействия с талантами. Наша платформа, полностью интегрированная с вашей ATS, автоматизирует и оптимизирует каждый аспект общения с кандидатами: от персонализированных сообщений до писем с предложениями, предварительной регистрации, адаптации и опросов об опыте кандидатов в режиме реального времени. Благодаря нашему индивидуальному и фирменному порталу кандидаты попадают в мир информации и возможностей. Они могут легко отслеживать свой прогресс, быть в курсе предстоящих шагов, узнавать, с кем и когда они встретятся, а также погружаться в захватывающий контент по брендингу работодателя. Наш портал кандидатов предлагает всесторонний опыт, от подготовки к собеседованию до изучения корпоративной культуры, который оставляет неизгладимое впечатление. С помощью «candidate.fyi» вы можете собирать отзывы о настроениях кандидатов на каждом этапе процесса собеседования, а также отслеживать вовлеченность кандидатов на протяжении всего собеседования. В Candite.fyi мы верим в то, что процесс собеседования можно превратить в нечто незабываемое. Мы здесь для того, чтобы сделать путь каждого кандидата незабываемым, где он чувствует себя ценным, поддерживаемым и воодушевленным предстоящими возможностями.