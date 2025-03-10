Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.
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Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Программное обеспечение для отслеживания кандидатов в Интернете для беспрепятственного и совместного найма. Включает в себя один щелчок, публикуя работу в лучшие доски, настраиваемые рабочие процессы найма, отчеты о соответствии и многое другое. Наем - это система отслеживания заявителей (ATS) от Trakstar. Легко управлять резюме, привлечь кандидатов из различных источников, управлять веб -сайтом по карьере, сотрудничать с вашей командой по найму и создавать отчеты о ваших усилиях по набору персонала - все с одним решением. Наем помогает компаниям автоматизировать сквозное процесс найма, от публикации работы до выбора идеального кандидата. Управлять каждым резюме. Резюме протекают в прокат и разрабатываются в постоянно форматированные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут предоставить отзывы кандидатов и принять запросы на собеседование непосредственно по электронной почте и календарю. Измерьте свой успех найма: генерируйте отчеты в TrakStar Insights с сравнительным показателем, которые помогут вам определить узкие места в процессе набора и как вы складываете с аналогичными группами сверстников. Описание продукта Наем - это система отслеживания заявителей от Trakstar. Управляйте каждым шагом процесса найма от набора талантов до выбора правильного кандидата.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежедневную отдачу. Попрощайтесь с утомительным поиском по профилям. Достигайте той же и даже большей производительности менее чем за 10 минут в день. Среди клиентов Rolebot: Snowflake, Sandvik и USC.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
candidate.fyi
candidate.fyi
Добро пожаловать на Candidate.fyi, идеальную платформу для работы с кандидатами, которая революционизирует способы взаимодействия с талантами. Наша платформа, полностью интегрированная с вашей ATS, автоматизирует и оптимизирует каждый аспект общения с кандидатами: от персонализированных сообщений до писем с предложениями, предварительной регистрации, адаптации и опросов об опыте кандидатов в режиме реального времени. Благодаря нашему индивидуальному и фирменному порталу кандидаты попадают в мир информации и возможностей. Они могут легко отслеживать свой прогресс, быть в курсе предстоящих шагов, узнавать, с кем и когда они встретятся, а также погружаться в захватывающий контент по брендингу работодателя. Наш портал кандидатов предлагает всесторонний опыт, от подготовки к собеседованию до изучения корпоративной культуры, который оставляет неизгладимое впечатление. С помощью «candidate.fyi» вы можете собирать отзывы о настроениях кандидатов на каждом этапе процесса собеседования, а также отслеживать вовлеченность кандидатов на протяжении всего собеседования. В Candite.fyi мы верим в то, что процесс собеседования можно превратить в нечто незабываемое. Мы здесь для того, чтобы сделать путь каждого кандидата незабываемым, где он чувствует себя ценным, поддерживаемым и воодушевленным предстоящими возможностями.
myInterview
myinterview.com
Видео стоит тысячи резюме. Обработав более 7 000 000 собеседований, myInterview предоставляет малым предприятиям, крупным компаниям и предприятиям интуитивно понятную, совместную и надежную платформу для найма. Познакомьтесь с личностью, стоящей за резюме, и познакомьтесь со своими кандидатами еще до того, как они войдут в дверь! Благодаря настраиваемому брендингу, интеграции ATS и Smart Shortlisting путь к поиску следующего звездного сотрудника стал еще проще. Настройте и начните собеседование за считанные минуты. Начните БЕСПЛАТНО сегодня.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.
Emi
emilabs.ai
Устраните трудности при найме сотрудников на передовой. Emi — это передовая платформа автоматизации рекрутинга, которая помогает рекрутерам и менеджерам по найму быстро заполнять большие объемы должностей и обеспечивает оперативный подход к кандидатам.
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлагает полный набор функций, включая автоматизацию рекрутинга, CRM для подбора персонала, кампании, подсчет и подбор кандидатов, чат-бот с искусственным интеллектом, обмен текстовыми сообщениями, планирование собеседований и рекомендации. Оптимизируйте каждый этап процесса привлечения талантов с помощью Sense, в котором передовые технологии сочетаются с интуитивно понятным функционалом.
Evie
evie.ai
Evie — это AI-ассистент для рекрутеров, который автоматизирует планирование собеседований, экономя время и улучшая взаимодействие с кандидатами.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обеспечить лучший опыт кандидатов и внутренний опыт подбора персонала для вашей команды. Наша платформа помогает командам по найму, небольшим командам и командам с ограниченным временем работать более эффективно. Вы сможете: - Найти идеальный график собеседований и мгновенно провести его - Обеспечить лучший в своем классе опыт работы с кандидатами - Быстрее обучать внутренних интервьюеров - Настраивать потребности интервьюеров - Принимать решения на основе данных, используя показатели эффективности рекрутинга. Посетите нас на сайте Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna - это платформа для удаленных пользовательских исследований, позволяющая компаниям проводить опросы и тестирования для понимания своей аудитории.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe — платформа для планирования встреч с настройкой страниц бронирования, автоматизацией напоминаний и интеграцией с календарями.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
Setmore
setmore.com
Setmore - это онлайн инструмент для планирования встреч, который позволяет управлять расписанием, встречами и клиентами через веб-приложение.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime - это платформа для управления встречами и записями, позволяющая предприятиям организовывать бронирование услуг удобным образом.
HigherMe
higherme.com
HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy — это инструмент для автоматизированного планирования собеседований, интегрирующийся с существующими приложениями и упрощающий управление доступностью.
Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Ashby
ashbyhq.com
Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.
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