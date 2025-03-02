Cronofy

cronofy.com

Компании полагаются на Cronofy при составлении расписания, используя инструменты планирования собеседований, встраиваемые компоненты и API. Для рекрутеров Рекрутинг – это взаимоотношения. Речь идет не об управлении администрацией для поддержки ваших отношений. Речь также не идет о борьбе с календарями и бесконечным ведением дневников. Благодаря мощному программному обеспечению для планирования Cronofy попрощайтесь с двойными бронированиями и конфликтами в расписании. Встречайте более плавное планирование, которое так нравится интервьюерам и кандидатам. Назначайте собеседования быстрее – в 12 раз быстрее. Используйте эти функции, позволяющие экономить время, непосредственно с вашего ATS. Мы интегрируемся с более чем 80 АТС. - Наш планировщик интервью позволяет вам прощаться с электронной почтой и обратно. Создайте одноразовую ссылку для приглашения на собрание, которая может включать информацию о доступности нескольких людей и индивидуальные настройки. Ваша команда может делиться своей доступностью в режиме реального времени с кандидатами и менеджерами по найму, предлагая им время для встреч, встреч или собеседований. Вы также можете планировать занятия, где бы вы ни находились, в Интернете, используя наши расширения, в ваших любимых браузерах, приложениях и электронной почте. - Наши API-интерфейсы предлагают поставщикам программного обеспечения возможность интегрировать сложные функции планирования, соединяясь со всеми основными календарями и основываясь на доступности в режиме реального времени. В Cronofy мы очень серьезно относимся к безопасности, конфиденциальности и соблюдению требований к данным. Несколько центров обработки данных, где вы находитесь, чтобы ваши данные могли быть надежно размещены в выбранном вами регионе. Мы постоянно работаем над тем, чтобы соответствовать отраслевым и географическим стандартам, гарантируя, что наша деятельность выходит за рамки требований, соблюдая больше, чем просто необходимый минимум. Мы постоянно совершенствуем нашу деятельность и практику и гордимся тем, что соответствуем требованиям GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA и CCPA. Узнайте больше о нашей политике здесь: https://www.cronofy.com/privacy.