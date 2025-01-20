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Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения - Реюньон
Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.
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Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 миллионов пользователей в 230 странах используют Calendly, чтобы упростить встречи и повысить эффективность совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите Calendly.com. Calendly значительно повышает уровень удовлетворенности и удержания клиентов, циклы найма, экономию средств, производительность команды и многое другое, как указано в исследовании Forrester TEI, которое демонстрирует рентабельность инвестиций в 318% и общую чистую прибыль в размере 687 тысяч долларов США. Calendly клиенты могут рассчитывать на инвестиции в течение трех лет. Загрузите полный отчет здесь: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — это система отслеживания кандидатов (ATS) от Trakstar. Легко управляйте резюме, привлекайте кандидатов из различных источников, управляйте своим веб-сайтом вакансий, сотрудничайте с командой по подбору персонала и создавайте отчеты о своих усилиях по подбору персонала — и все это с помощью одного решения. Hire помогает компаниям автоматизировать комплексный процесс найма: от публикации вакансии до выбора идеального кандидата. Управляйте каждым резюме. Резюме поступают в Hire и анализируются в единообразные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут оставлять отзывы о кандидатах и принимать запросы на собеседования прямо из их электронной почты и календаря. Измеряйте свой успех в найме: создавайте отчеты в Trakstar Insights с помощью сравнительного анализа, которые помогут вам выявить узкие места в вашем процессе найма и оценить ваши преимущества по сравнению с аналогичными группами коллег. Описание продукта Hire — это система отслеживания кандидатов от Trakstar. Управляйте каждым этапом процесса найма: от подбора талантов до выбора подходящего кандидата.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежедневную отдачу. Попрощайтесь с утомительным поиском по профилям. Достигайте той же и даже большей производительности менее чем за 10 минут в день. Среди клиентов Rolebot: Snowflake, Sandvik и USC.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
candidate.fyi
candidate.fyi
Добро пожаловать на Candidate.fyi, идеальную платформу для работы с кандидатами, которая революционизирует способы взаимодействия с талантами. Наша платформа, полностью интегрированная с вашей ATS, автоматизирует и оптимизирует каждый аспект общения с кандидатами: от персонализированных сообщений до писем с предложениями, предварительной регистрации, адаптации и опросов об опыте кандидатов в режиме реального времени. Благодаря нашему индивидуальному и фирменному порталу кандидаты попадают в мир информации и возможностей. Они могут легко отслеживать свой прогресс, быть в курсе предстоящих шагов, узнавать, с кем и когда они встретятся, а также погружаться в захватывающий контент по брендингу работодателя. Наш портал кандидатов предлагает всесторонний опыт, от подготовки к собеседованию до изучения корпоративной культуры, который оставляет неизгладимое впечатление. С помощью «candidate.fyi» вы можете собирать отзывы о настроениях кандидатов на каждом этапе процесса собеседования, а также отслеживать вовлеченность кандидатов на протяжении всего собеседования. В Candite.fyi мы верим в то, что процесс собеседования можно превратить в нечто незабываемое. Мы здесь для того, чтобы сделать путь каждого кандидата незабываемым, где он чувствует себя ценным, поддерживаемым и воодушевленным предстоящими возможностями.
myInterview
myinterview.com
Видео стоит тысячи резюме. Обработав более 7 000 000 собеседований, myInterview предоставляет малым предприятиям, крупным компаниям и предприятиям интуитивно понятную, совместную и надежную платформу для найма. Познакомьтесь с личностью, стоящей за резюме, и познакомьтесь со своими кандидатами еще до того, как они войдут в дверь! Благодаря настраиваемому брендингу, интеграции ATS и Smart Shortlisting путь к поиску следующего звездного сотрудника стал еще проще. Настройте и начните собеседование за считанные минуты. Начните БЕСПЛАТНО сегодня.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
Emi
emilabs.ai
Устраните трудности при найме сотрудников на передовой. Emi — это передовая платформа автоматизации рекрутинга, которая помогает рекрутерам и менеджерам по найму быстро заполнять большие объемы должностей и обеспечивает оперативный подход к кандидатам.
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлагает полный набор функций, включая автоматизацию рекрутинга, CRM для подбора персонала, кампании, подсчет и подбор кандидатов, чат-бот с искусственным интеллектом, обмен текстовыми сообщениями, планирование собеседований и рекомендации. Оптимизируйте каждый этап процесса привлечения талантов с помощью Sense, в котором передовые технологии сочетаются с интуитивно понятным функционалом.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обеспечить лучший опыт кандидатов и внутренний опыт подбора персонала для вашей команды. Наша платформа помогает командам по найму, небольшим командам и командам с ограниченным временем работать более эффективно. Вы сможете: - Найти идеальный график собеседований и мгновенно провести его - Обеспечить лучший в своем классе опыт работы с кандидатами - Быстрее обучать внутренних интервьюеров - Настраивать потребности интервьюеров - Принимать решения на основе данных, используя показатели эффективности рекрутинга. Посетите нас на сайте Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (формально UsabilityHub) — это платформа удаленного исследования пользователей, которая позволяет компаниям набирать, исследовать, брать интервью и понимать свою аудиторию, чтобы они могли создавать лучший опыт. Лучшие команды используют Lyssna, чтобы глубже понять свою аудиторию и быстрее двигаться в правильном направлении.
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше программное обеспечение корпоративного уровня автоматизирует рабочие процессы, упрощая процесс найма персонала. Вместе мы можем улучшить способы поиска, привлечения и найма талантов. Узнайте больше: https://www.hirevue.com/
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe позволяет вам создать лучший опыт бронирования для ваших клиентов и вашего бизнеса. * Предоставьте своим клиентам лучший опыт бронирования. Выделитесь среди конкурентов благодаря полностью настраиваемому планированию, которое просто работает. * Бронирование - ваше дело. YouCanBookMe позволяет вам создать лучший опыт бронирования для ваших клиентов и вашего бизнеса. * Настройте страницу бронирования в соответствии со своим стилем работы. Создайте уникальный для вашего бизнеса опыт планирования с несколькими вариантами отображения и настраиваемыми уведомлениями, чтобы вашим клиентам было удобно планировать. * Удобное планирование, которое экономит ваше время. Больше не нужно взад и вперед в поисках времени для встречи. Позвольте клиентам бронировать вас, когда им удобно, с помощью сайта бронирования, который работает круглосуточно и без выходных для планирования, отмены и переноса бронирования. * Исключите ручные задачи. Оставьте нам планирование с автоматическими ссылками на видео, обновлениями CRM, напоминаниями, последующими действиями и отслеживанием неявок. * Легко вписывается в ваш стиль работы YCBM предлагает множество интеграций, которые помогут вам сэкономить время, сократить дублирование и повысить производительность.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
Setmore
setmore.com
Setmore — это программное обеспечение для онлайн-планирования встреч, которое помогает вам планировать встречи онлайн, управлять встречами, расписаниями и клиентами с помощью простого в использовании веб-приложения.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime — это платформа для планирования встреч, которая позволяет предприятиям без проблем управлять встречами, персоналом и услугами. Это универсальное решение для предприятий, которым необходимо планирование любого рода. Будь то управление помещениями, аренда оборудования, бронирование занятий, организация мероприятий или управление курсами, мы всегда готовы помочь вам. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и увидите, как доходы вашего бизнеса стремительно растут.
HigherMe
higherme.com
HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять всеми публикациями на доске объявлений о приеме на работу и заполнять новые документы для сотрудников. HigherMe создан для предприятий, которые нанимают почасовых работников, таких как рестораны и розничная торговля. Нанимайте сотрудников на ходу с помощью автоматического повторного размещения на доске вакансий, системы отслеживания кандидатов с мобильных устройств, технологии Text-To-Apply, планирования собеседований в один клик, видеосопроводительных писем, фирменной страницы вакансий, пользовательских приложений и облачной обработки документов. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить шесть часов на каждого сотрудника, сократить количество неявок на собеседования на 67 % и сэкономить до 3600 долларов США в год.
Cronofy
cronofy.com
Компании полагаются на Cronofy при составлении расписания, используя инструменты планирования собеседований, встраиваемые компоненты и API. Для рекрутеров Рекрутинг – это взаимоотношения. Речь идет не об управлении администрацией для поддержки ваших отношений. Речь также не идет о борьбе с календарями и бесконечным ведением дневников. Благодаря мощному программному обеспечению для планирования Cronofy попрощайтесь с двойными бронированиями и конфликтами в расписании. Встречайте более плавное планирование, которое так нравится интервьюерам и кандидатам. Назначайте собеседования быстрее – в 12 раз быстрее. Используйте эти функции, позволяющие экономить время, непосредственно с вашего ATS. Мы интегрируемся с более чем 80 АТС. - Наш планировщик интервью позволяет вам прощаться с электронной почтой и обратно. Создайте одноразовую ссылку для приглашения на собрание, которая может включать информацию о доступности нескольких людей и индивидуальные настройки. Ваша команда может делиться своей доступностью в режиме реального времени с кандидатами и менеджерами по найму, предлагая им время для встреч, встреч или собеседований. Вы также можете планировать занятия, где бы вы ни находились, в Интернете, используя наши расширения, в ваших любимых браузерах, приложениях и электронной почте. - Наши API-интерфейсы предлагают поставщикам программного обеспечения возможность интегрировать сложные функции планирования, соединяясь со всеми основными календарями и основываясь на доступности в режиме реального времени. В Cronofy мы очень серьезно относимся к безопасности, конфиденциальности и соблюдению требований к данным. Несколько центров обработки данных, где вы находитесь, чтобы ваши данные могли быть надежно размещены в выбранном вами регионе. Мы постоянно работаем над тем, чтобы соответствовать отраслевым и географическим стандартам, гарантируя, что наша деятельность выходит за рамки требований, соблюдая больше, чем просто необходимый минимум. Мы постоянно совершенствуем нашу деятельность и практику и гордимся тем, что соответствуем требованиям GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA и CCPA. Узнайте больше о нашей политике здесь: https://www.cronofy.com/privacy.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, неизменно отличный опыт кандидатов и рекрутеров, а также единый источник правды. Консолидируйте без компромиссов, масштабируйте без ограничений. Консолидированное комплексное решение Ashby объединяет ваши ATS, CRM, планирование и аналитику в единое масштабируемое решение с лучшими в своем классе функциями. Устраните надстройки и сократите затраты на программное обеспечение для подбора персонала. Научите свою команду использовать только один инструмент для реализации оперативных процессов подбора персонала мирового уровня. Мощная аналитика рекрутинга. Получайте надежные данные и полезную информацию для своей команды в режиме реального времени, чтобы улучшить рабочие процессы, беспрепятственно общаться с заинтересованными сторонами и стимулировать масштабные улучшения процессов. Используйте аналитику Ashby, чтобы стать рассказчиками стратегических данных, прогнозировать потенциал найма, а также отслеживать и оптимизировать прогресс в достижении целей найма. Избавьтесь от устаревших электронных таблиц, длительного ожидания построения отчетов и любых сомнений в точности ваших данных. Встроенные лучшие практики Ashby предоставляет вам встроенную структуру и автоматизированные рабочие процессы, необходимые для обеспечения последовательных и справедливых результатов найма. Всегда предоставляйте кандидатам исключительный опыт, экономя время с помощью проверенных шаблонов, настраиваемых оповещений и общих визуализаций конвейера. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на полезных и сложных аспектах рекрутинга, которые им нравятся.