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Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.
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Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 миллионов пользователей в 230 странах используют Calendly, чтобы упростить встречи и повысить эффективность совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите Calendly.com. Calendly значительно повышает уровень удовлетворенности и удержания клиентов, циклы найма, экономию средств, производительность команды и многое другое, как указано в исследовании Forrester TEI, которое демонстрирует рентабельность инвестиций в 318% и общую чистую прибыль в размере 687 тысяч долларов США. Calendly клиенты могут рассчитывать на инвестиции в течение трех лет. Загрузите полный отчет здесь: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше программное обеспечение корпоративного уровня автоматизирует рабочие процессы, упрощая процесс найма персонала. Вместе мы можем улучшить способы поиска, привлечения и найма талантов. Узнайте больше: https://www.hirevue.com/
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — это система отслеживания кандидатов (ATS) от Trakstar. Легко управляйте резюме, привлекайте кандидатов из различных источников, управляйте своим веб-сайтом вакансий, сотрудничайте с командой по подбору персонала и создавайте отчеты о своих усилиях по подбору персонала — и все это с помощью одного решения. Hire помогает компаниям автоматизировать комплексный процесс найма: от публикации вакансии до выбора идеального кандидата. Управляйте каждым резюме. Резюме поступают в Hire и анализируются в единообразные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут оставлять отзывы о кандидатах и принимать запросы на собеседования прямо из их электронной почты и календаря. Измеряйте свой успех в найме: создавайте отчеты в Trakstar Insights с помощью сравнительного анализа, которые помогут вам выявить узкие места в вашем процессе найма и оценить ваши преимущества по сравнению с аналогичными группами коллег. Описание продукта Hire — это система отслеживания кандидатов от Trakstar. Управляйте каждым этапом процесса найма: от подбора талантов до выбора подходящего кандидата.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежедневную отдачу. Попрощайтесь с утомительным поиском по профилям. Достигайте той же и даже большей производительности менее чем за 10 минут в день. Среди клиентов Rolebot: Snowflake, Sandvik и USC.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
candidate.fyi
candidate.fyi
Добро пожаловать на Candidate.fyi, идеальную платформу для работы с кандидатами, которая революционизирует способы взаимодействия с талантами. Наша платформа, полностью интегрированная с вашей ATS, автоматизирует и оптимизирует каждый аспект общения с кандидатами: от персонализированных сообщений до писем с предложениями, предварительной регистрации, адаптации и опросов об опыте кандидатов в режиме реального времени. Благодаря нашему индивидуальному и фирменному порталу кандидаты попадают в мир информации и возможностей. Они могут легко отслеживать свой прогресс, быть в курсе предстоящих шагов, узнавать, с кем и когда они встретятся, а также погружаться в захватывающий контент по брендингу работодателя. Наш портал кандидатов предлагает всесторонний опыт, от подготовки к собеседованию до изучения корпоративной культуры, который оставляет неизгладимое впечатление. С помощью «candidate.fyi» вы можете собирать отзывы о настроениях кандидатов на каждом этапе процесса собеседования, а также отслеживать вовлеченность кандидатов на протяжении всего собеседования. В Candite.fyi мы верим в то, что процесс собеседования можно превратить в нечто незабываемое. Мы здесь для того, чтобы сделать путь каждого кандидата незабываемым, где он чувствует себя ценным, поддерживаемым и воодушевленным предстоящими возможностями.
myInterview
myinterview.com
Видео стоит тысячи резюме. Обработав более 7 000 000 собеседований, myInterview предоставляет малым предприятиям, крупным компаниям и предприятиям интуитивно понятную, совместную и надежную платформу для найма. Познакомьтесь с личностью, стоящей за резюме, и познакомьтесь со своими кандидатами еще до того, как они войдут в дверь! Благодаря настраиваемому брендингу, интеграции ATS и Smart Shortlisting путь к поиску следующего звездного сотрудника стал еще проще. Настройте и начните собеседование за считанные минуты. Начните БЕСПЛАТНО сегодня.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
Emi
emilabs.ai
Устраните трудности при найме сотрудников на передовой. Emi — это передовая платформа автоматизации рекрутинга, которая помогает рекрутерам и менеджерам по найму быстро заполнять большие объемы должностей и обеспечивает оперативный подход к кандидатам.
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлагает полный набор функций, включая автоматизацию рекрутинга, CRM для подбора персонала, кампании, подсчет и подбор кандидатов, чат-бот с искусственным интеллектом, обмен текстовыми сообщениями, планирование собеседований и рекомендации. Оптимизируйте каждый этап процесса привлечения талантов с помощью Sense, в котором передовые технологии сочетаются с интуитивно понятным функционалом.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обеспечить лучший опыт кандидатов и внутренний опыт подбора персонала для вашей команды. Наша платформа помогает командам по найму, небольшим командам и командам с ограниченным временем работать более эффективно. Вы сможете: - Найти идеальный график собеседований и мгновенно провести его - Обеспечить лучший в своем классе опыт работы с кандидатами - Быстрее обучать внутренних интервьюеров - Настраивать потребности интервьюеров - Принимать решения на основе данных, используя показатели эффективности рекрутинга. Посетите нас на сайте Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (формально UsabilityHub) — это платформа удаленного исследования пользователей, которая позволяет компаниям набирать, исследовать, брать интервью и понимать свою аудиторию, чтобы они могли создавать лучший опыт. Лучшие команды используют Lyssna, чтобы глубже понять свою аудиторию и быстрее двигаться в правильном направлении.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe позволяет вам создать лучший опыт бронирования для ваших клиентов и вашего бизнеса. * Предоставьте своим клиентам лучший опыт бронирования. Выделитесь среди конкурентов благодаря полностью настраиваемому планированию, которое просто работает. * Бронирование - ваше дело. YouCanBookMe позволяет вам создать лучший опыт бронирования для ваших клиентов и вашего бизнеса. * Настройте страницу бронирования в соответствии со своим стилем работы. Создайте уникальный для вашего бизнеса опыт планирования с несколькими вариантами отображения и настраиваемыми уведомлениями, чтобы вашим клиентам было удобно планировать. * Удобное планирование, которое экономит ваше время. Больше не нужно взад и вперед в поисках времени для встречи. Позвольте клиентам бронировать вас, когда им удобно, с помощью сайта бронирования, который работает круглосуточно и без выходных для планирования, отмены и переноса бронирования. * Исключите ручные задачи. Оставьте нам планирование с автоматическими ссылками на видео, обновлениями CRM, напоминаниями, последующими действиями и отслеживанием неявок. * Легко вписывается в ваш стиль работы YCBM предлагает множество интеграций, которые помогут вам сэкономить время, сократить дублирование и повысить производительность.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
Setmore
setmore.com
Setmore — это программное обеспечение для онлайн-планирования встреч, которое помогает вам планировать встречи онлайн, управлять встречами, расписаниями и клиентами с помощью простого в использовании веб-приложения.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime — это платформа для планирования встреч, которая позволяет предприятиям без проблем управлять встречами, персоналом и услугами. Это универсальное решение для предприятий, которым необходимо планирование любого рода. Будь то управление помещениями, аренда оборудования, бронирование занятий, организация мероприятий или управление курсами, мы всегда готовы помочь вам. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и увидите, как доходы вашего бизнеса стремительно растут.
HigherMe
higherme.com
HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять всеми публикациями на доске объявлений о приеме на работу и заполнять новые документы для сотрудников. HigherMe создан для предприятий, которые нанимают почасовых работников, таких как рестораны и розничная торговля. Нанимайте сотрудников на ходу с помощью автоматического повторного размещения на доске вакансий, системы отслеживания кандидатов с мобильных устройств, технологии Text-To-Apply, планирования собеседований в один клик, видеосопроводительных писем, фирменной страницы вакансий, пользовательских приложений и облачной обработки документов. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить шесть часов на каждого сотрудника, сократить количество неявок на собеседования на 67 % и сэкономить до 3600 долларов США в год.
Cronofy
cronofy.com
Компании полагаются на Cronofy при составлении расписания, используя инструменты планирования собеседований, встраиваемые компоненты и API. Для рекрутеров Рекрутинг – это взаимоотношения. Речь идет не об управлении администрацией для поддержки ваших отношений. Речь также не идет о борьбе с календарями и бесконечным ведением дневников. Благодаря мощному программному обеспечению для планирования Cronofy попрощайтесь с двойными бронированиями и конфликтами в расписании. Встречайте более плавное планирование, которое так нравится интервьюерам и кандидатам. Назначайте собеседования быстрее – в 12 раз быстрее. Используйте эти функции, позволяющие экономить время, непосредственно с вашего ATS. Мы интегрируемся с более чем 80 АТС. - Наш планировщик интервью позволяет вам прощаться с электронной почтой и обратно. Создайте одноразовую ссылку для приглашения на собрание, которая может включать информацию о доступности нескольких людей и индивидуальные настройки. Ваша команда может делиться своей доступностью в режиме реального времени с кандидатами и менеджерами по найму, предлагая им время для встреч, встреч или собеседований. Вы также можете планировать занятия, где бы вы ни находились, в Интернете, используя наши расширения, в ваших любимых браузерах, приложениях и электронной почте. - Наши API-интерфейсы предлагают поставщикам программного обеспечения возможность интегрировать сложные функции планирования, соединяясь со всеми основными календарями и основываясь на доступности в режиме реального времени. В Cronofy мы очень серьезно относимся к безопасности, конфиденциальности и соблюдению требований к данным. Несколько центров обработки данных, где вы находитесь, чтобы ваши данные могли быть надежно размещены в выбранном вами регионе. Мы постоянно работаем над тем, чтобы соответствовать отраслевым и географическим стандартам, гарантируя, что наша деятельность выходит за рамки требований, соблюдая больше, чем просто необходимый минимум. Мы постоянно совершенствуем нашу деятельность и практику и гордимся тем, что соответствуем требованиям GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA и CCPA. Узнайте больше о нашей политике здесь: https://www.cronofy.com/privacy.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, неизменно отличный опыт кандидатов и рекрутеров, а также единый источник правды. Консолидируйте без компромиссов, масштабируйте без ограничений. Консолидированное комплексное решение Ashby объединяет ваши ATS, CRM, планирование и аналитику в единое масштабируемое решение с лучшими в своем классе функциями. Устраните надстройки и сократите затраты на программное обеспечение для подбора персонала. Научите свою команду использовать только один инструмент для реализации оперативных процессов подбора персонала мирового уровня. Мощная аналитика рекрутинга. Получайте надежные данные и полезную информацию для своей команды в режиме реального времени, чтобы улучшить рабочие процессы, беспрепятственно общаться с заинтересованными сторонами и стимулировать масштабные улучшения процессов. Используйте аналитику Ashby, чтобы стать рассказчиками стратегических данных, прогнозировать потенциал найма, а также отслеживать и оптимизировать прогресс в достижении целей найма. Избавьтесь от устаревших электронных таблиц, длительного ожидания построения отчетов и любых сомнений в точности ваших данных. Встроенные лучшие практики Ashby предоставляет вам встроенную структуру и автоматизированные рабочие процессы, необходимые для обеспечения последовательных и справедливых результатов найма. Всегда предоставляйте кандидатам исключительный опыт, экономя время с помощью проверенных шаблонов, настраиваемых оповещений и общих визуализаций конвейера. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на полезных и сложных аспектах рекрутинга, которые им нравятся.