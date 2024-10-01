Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения - Фолклендские о-ва

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Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.