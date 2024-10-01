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Программное обеспечение для планирования интервью - Самые популярные приложения - Доминика

Программное обеспечение для планирования собеседований с кандидатами, также называемое программным обеспечением для планирования собеседований, автоматизирует процесс планирования собеседований с кандидатами. Это повышает эффективность работы сотрудников отдела кадров и рекрутеров за счет оптимизации процесса собеседований и повышения качества опыта кандидатов. Эти инструменты заменяют необходимость длительного обмена электронными письмами и отнимающих много времени телефонных звонков, позволяя HR-командам, менеджерам по найму и рекрутерам отслеживать предстоящие собеседования в режиме реального времени. Они используют календари менеджеров по найму и интервьюеров, чтобы определить оптимальное время для планирования телефонных звонков, групповых собеседований на месте и видеоинтервью. Ключевые функции обычно включают интеграцию с электронной почтой и календарями, предварительно заполненные шаблоны электронной почты, возможности переноса расписания и автоматические напоминания интервьюерам и кандидатам по электронной почте или текстовым сообщениям. Программное обеспечение для планирования собеседований часто легко интегрируется с системами отслеживания кандидатов (ATS) и обычно используется вместе с платформами для видеоинтервью.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime — это платформа для планирования встреч, которая позволяет предприятиям без проблем управлять встречами, персоналом и услугами. Это универсальное решение для предприятий, которым необходимо планирование любого рода. Будь то управление помещениями, аренда оборудования, бронирование занятий, ...

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore — это программное обеспечение для онлайн-планирования встреч, которое помогает вам планировать встречи онлайн, управлять встречами, расписаниями и клиентами с помощью простого в использовании веб-приложения.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe позволяет вам создать лучший опыт бронирования для ваших клиентов и вашего бизнеса. * Предоставьте своим клиентам лучший опыт бронирования. Выделитесь среди конкурентов благодаря полностью настраиваемому планированию, которое просто работает. * Бронирование - ваше дело. YouCanBookMe по...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, ...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Компании полагаются на Cronofy при составлении расписания, используя инструменты планирования собеседований, встраиваемые компоненты и API. Для рекрутеров Рекрутинг – это взаимоотношения. Речь идет не об управлении администрацией для поддержки ваших отношений. Речь также не идет о борьбе с календаря...

Evie

Evie

evie.ai

Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говор...

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять...

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna (формально UsabilityHub) — это платформа удаленного исследования пользователей, которая позволяет компаниям набирать, исследовать, брать интервью и понимать свою аудиторию, чтобы они могли создавать лучший опыт. Лучшие команды используют Lyssna, чтобы глубже понять свою аудиторию и быстрее дв...

Emi

Emi

emilabs.ai

Устраните трудности при найме сотрудников на передовой. Emi — это передовая платформа автоматизации рекрутинга, которая помогает рекрутерам и менеджерам по найму быстро заполнять большие объемы должностей и обеспечивает оперативный подход к кандидатам.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

Добро пожаловать на Candidate.fyi, идеальную платформу для работы с кандидатами, которая революционизирует способы взаимодействия с талантами. Наша платформа, полностью интегрированная с вашей ATS, автоматизирует и оптимизирует каждый аспект общения с кандидатами: от персонализированных сообщений до...

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не тольк...

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обес...

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Hire — это система отслеживания кандидатов (ATS) от Trakstar. Легко управляйте резюме, привлекайте кандидатов из различных источников, управляйте своим веб-сайтом вакансий, сотрудничайте с командой по подбору персонала и создавайте отчеты о своих усилиях по подбору персонала — и все это с помощью од...

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежеднев...

myInterview

myInterview

myinterview.com

Видео стоит тысячи резюме. Обработав более 7 000 000 собеседований, myInterview предоставляет малым предприятиям, крупным компаниям и предприятиям интуитивно понятную, совместную и надежную платформу для найма. Познакомьтесь с личностью, стоящей за резюме, и познакомьтесь со своими кандидатами еще д...

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлаг...

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями...

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