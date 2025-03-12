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Международные услуги PEO
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Международные услуги PEO - Самые популярные приложения

Международная профессиональная организация работодателей (PEO) оказывает услуги компаниям, стремящимся к глобальной экспансии. Эти услуги позволяют компаниям легально присутствовать на зарубежных рынках без необходимости создания собственного юридического лица и принятия на себя сопутствующих рисков. Сотрудничая с международными поставщиками PEO, компании могут получить доступ к поддержке по различным аспектам своей глобальной деятельности, включая найм, человеческие ресурсы, администрирование льгот, управление заработной платой, соблюдение налогового законодательства и другие соответствующие требования.

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