Международные услуги PEO - Самые популярные приложения - Тонга

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель, мы упрощаем для вас удаленный найм в любой точке мира. Мы берем на себя все обязанности по управлению трудоустройством и соблюдению требований в 160 странах, одновременно снабжая ваших сотрудников инструментами и поддержкой, которые им необходимы, чтобы чувствовать себя частью вашей команды. Мы понимаем, что ваше время ценно, и вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы сделать все максимально простым, чтобы вы могли продолжать вести свой бизнес. ‍Работать где угодно. Будьте вездесущим.