Международные услуги PEO - Самые популярные приложения - Сирия

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Международная профессиональная организация работодателей (PEO) оказывает услуги компаниям, стремящимся к глобальной экспансии. Эти услуги позволяют компаниям легально присутствовать на зарубежных рынках без необходимости создания собственного юридического лица и принятия на себя сопутствующих рисков. Сотрудничая с международными поставщиками PEO, компании могут получить доступ к поддержке по различным аспектам своей глобальной деятельности, включая найм, человеческие ресурсы, администрирование льгот, управление заработной платой, соблюдение налогового законодательства и другие соответствующие требования.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble, запущенный в 2017 году, представляет собой простой в использовании облачный инструмент для письма, который позволяет писателям-любителям и опытным опубликованным авторам упростить организацию, доступ, составление сюжетов и создание удивительных историй: рукопись, примечания к рассказу, построение сюжета, цели. , перетаскивание, автофокус, автоматическая синхронизация между вашими устройствами и многое другое! Мы хотим помочь вам писать лучше, где бы и когда бы вас ни посетило вдохновение.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который может помочь вам с различными задачами. Он имеет более 80+ шаблонов на выбор и может помочь вам писать сообщения в блогах, электронные письма, описания вакансий, отзывы и т. д. Кроме того, он может расшифровывать аудио и генерировать изображения AI.
WordAI
wordai.com
WordAI прост в использовании. Скопируйте и вставьте абзац в WordAI. WordAI распознает ваши слова и переписывает их, сохраняя при этом смысл, когда вы нажимаете «Переписать». WordAI уникален тем, что может разумно перефразировать ваш текст, сохраняя при этом основную идею. Он заменяет слова, сохраняя при этом стиль оригинального произведения, предоставляя вам свежий контент с теми же основными идеями.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персонализированного контента для вашей целевой аудитории. NexMind — идеальное решение не только для владельцев бизнеса, но и для маркетинговых агентств и копирайтеров, которые хотят быстро создавать и оптимизировать высококачественный контент. Наша цель — создать более умных поисковых роботов, известных как программное обеспечение для автоматизации SEO, для упрощения процессов SEO. Мы предоставляем корпоративную SEO-платформу, которая помогает брендам повысить рейтинг веб-сайтов и повысить их видимость.
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global предлагает экспертные знания, которые помогут вашему бизнесу выйти на новые рынки. Наш обширный спектр услуг, который включает в себя PEO, подбор персонала и аутсорсинг заработной платы, позволяет вашей компании беспрепятственно выйти на новый рынок, в то время как мы берем на себя все ваши административные обязательства.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель, мы упрощаем для вас удаленный найм в любой точке мира. Мы берем на себя все обязанности по управлению трудоустройством и соблюдению требований в 160 странах, одновременно снабжая ваших сотрудников инструментами и поддержкой, которые им необходимы, чтобы чувствовать себя частью вашей команды. Мы понимаем, что ваше время ценно, и вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы сделать все максимально простым, чтобы вы могли продолжать вести свой бизнес. Работать где угодно. Будьте вездесущим.
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