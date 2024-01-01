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Международные услуги PEO - Самые популярные приложения - Канада
Международная профессиональная организация работодателей (PEO) оказывает услуги компаниям, стремящимся к глобальной экспансии. Эти услуги позволяют компаниям легально присутствовать на зарубежных рынках без необходимости создания собственного юридического лица и принятия на себя сопутствующих рисков. Сотрудничая с международными поставщиками PEO, компании могут получить доступ к поддержке по различным аспектам своей глобальной деятельности, включая найм, человеческие ресурсы, администрирование льгот, управление заработной платой, соблюдение налогового законодательства и другие соответствующие требования.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble, запущенный в 2017 году, представляет собой простой в использовании облачный инструмент для письма, который позволяет писателям-любителям и опытным опубликованным авторам упростить организацию, доступ, составление сюжетов и создание удивительных историй: рукопись, примечания к рассказу, постр...
WordAI
wordai.com
WordAI прост в использовании. Скопируйте и вставьте абзац в WordAI. WordAI распознает ваши слова и переписывает их, сохраняя при этом смысл, когда вы нажимаете «Переписать». WordAI уникален тем, что может разумно перефразировать ваш текст, сохраняя при этом основную идею. Он заменяет слова, сохраня...
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который может помочь вам с различными задачами. Он имеет более 80+ шаблонов на выбор и может помочь вам писать сообщения в блогах, электронные письма, описания вакансий, отзывы и т. д. Кроме того, он может расшифровывать аудио и г...
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персо...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодате...
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global предлагает экспертные знания, которые помогут вашему бизнесу выйти на новые рынки. Наш обширный спектр услуг, который включает в себя PEO, подбор персонала и аутсорсинг заработной платы, позволяет вашей компании беспрепятственно выйти на новый рынок, в то время как мы берем на себя все ва...