Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней упрощает создание, распространение и управление информационными бюллетенями внутри организации. Эти информационные бюллетени, предназначенные для внутренней аудитории, такой как сотрудники и внешние заинтересованные стороны, играют жизненно важную роль в повышении вовлеченности сотрудников и укреплении организационной культуры. Упрощая передачу важной информации, обновлений, объявлений и другого соответствующего контента, это программное обеспечение поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию. Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней, которое часто интегрируется в комплексные коммуникационные платформы для сотрудников, которые облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх, также может использоваться как автономное решение. Это идеально подходит для компаний, которые предпочитают информационные бюллетени другим методам внутренней коммуникации, таким как личные обновления, интрасети или мобильные приложения. Помимо новостей и объявлений, охватывающих всю компанию, отдельные отделы или команды могут адаптировать информационные бюллетени для более целенаправленной и сегментированной коммуникации. Они также универсальны и способны охватывать офисных, гибридных, удаленных и рядовых сотрудников.
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Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
Fellow
fellow.app
Fellow — приложение для автоматической транскрипции и управления собраниями, позволяющее организовывать встречи и эффективно отслеживать задачи.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это программа для внутренних коммуникаций, позволяющая отправлять обновления сотрудникам по электронной почте и SMS, а также отслеживать их вовлечённость.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo — приложение для управления рабочим пространством, которое позволяет сотрудникам бронировать рабочие места и улучшает взаимодействие в гибридной рабочей среде.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — это приложение для внутренней коммуникации, которое помогает организациям эффективно передавать важные сообщения сотрудникам через различные каналы.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
Cerkl
cerkl.com
Приложение Cerkl Broadcast объединяет каналы коммуникации сотрудников, предлагая персонализированные уведомления и аналитику для улучшения взаимодействия.
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение для маркетологов, позволяющее создавать кураторский контент и захватывать лиды через различные форматы, такие как рассылки и блоги.
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