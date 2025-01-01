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Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей
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Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней упрощает создание, распространение и управление информационными бюллетенями внутри организации. Эти информационные бюллетени, предназначенные для внутренней аудитории, такой как сотрудники и внешние заинтересованные стороны, играют жизненно важную роль в повышении вовлеченности сотрудников и укреплении организационной культуры. Упрощая передачу важной информации, обновлений, объявлений и другого соответствующего контента, это программное обеспечение поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию. Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней, которое часто интегрируется в комплексные коммуникационные платформы для сотрудников, которые облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх, также может использоваться как автономное решение. Это идеально подходит для компаний, которые предпочитают информационные бюллетени другим методам внутренней коммуникации, таким как личные обновления, интрасети или мобильные приложения. Помимо новостей и объявлений, охватывающих всю компанию, отдельные отделы или команды могут адаптировать информационные бюллетени для более целенаправленной и сегментированной коммуникации. Они также универсальны и способны охватывать офисных, гибридных, удаленных и рядовых сотрудников.

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Guru

Guru

getguru.com

Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow — приложение для автоматической транскрипции и управления собраниями, позволяющее организовывать встречи и эффективно отслеживать задачи.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey — это программа для внутренних коммуникаций, позволяющая отправлять обновления сотрудникам по электронной почте и SMS, а также отслеживать их вовлечённость.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo — приложение для управления рабочим пространством, которое позволяет сотрудникам бронировать рабочие места и улучшает взаимодействие в гибридной рабочей среде.

SnapComms

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms — это приложение для внутренней коммуникации, которое помогает организациям эффективно передавать важные сообщения сотрудникам через различные каналы.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Приложение Cerkl Broadcast объединяет каналы коммуникации сотрудников, предлагая персонализированные уведомления и аналитику для улучшения взаимодействия.

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate — это SaaS-приложение для маркетологов, позволяющее создавать кураторский контент и захватывать лиды через различные форматы, такие как рассылки и блоги.

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