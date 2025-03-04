Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения - Танзания

Sociabble

sociabble.com

Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущен в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобретает некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal и pwc. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.