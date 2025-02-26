Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней упрощает создание, распространение и управление информационными бюллетенями внутри организации. Эти информационные бюллетени, предназначенные для внутренней аудитории, такой как сотрудники и внешние заинтересованные стороны, играют жизненно важную роль в повышении вовлеченности сотрудников и укреплении организационной культуры. Упрощая передачу важной информации, обновлений, объявлений и другого соответствующего контента, это программное обеспечение поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию. Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней, которое часто интегрируется в комплексные коммуникационные платформы для сотрудников, которые облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх, также может использоваться как автономное решение. Это идеально подходит для компаний, которые предпочитают информационные бюллетени другим методам внутренней коммуникации, таким как личные обновления, интрасети или мобильные приложения. Помимо новостей и объявлений, охватывающих всю компанию, отдельные отделы или команды могут адаптировать информационные бюллетени для более целенаправленной и сегментированной коммуникации. Они также универсальны и способны охватывать офисных, гибридных, удаленных и рядовых сотрудников.
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Fellow
fellow.app
Fellow — единственное универсальное программное обеспечение для транскрипции и управления собраниями с использованием искусственного интеллекта для удаленных и гибридных команд. Проводите меньше встреч и бесед один на один, но они будут более эффективными благодаря искусственному интеллекту, функциям управления поведением и плавной интеграции. Fellow легко вписывается в существующую повседневную работу вашей команды благодаря интеграции, расширениям для браузера и настольному приложению, поэтому все, что вам нужно до, во время и после встречи, находится там, где вам это нужно, и тогда, когда вам это нужно. Дальновидные компании, такие как Shopify, Aledade, Vidyard и GoCardless, доверяют Fellow экономить время и деньги своих команд, радикально меняя способы встреч.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr - это современная интранет, которая трансформирует опыт работы для всех сотрудников - где бы они ни работали. Simpplr-единственная платформа, которая объединяет вовлечение сотрудников, поддержку и услуги, используя современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесшовного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Клиенты SIMPPLR достигают значительного улучшения в производительности, удержании и общей удовлетворенности своих сотрудников, заслуживают доверия 700+ глобальных брендов, в том числе Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar и AAA.
Poppulo
poppulo.com
Imagine delivering the exact message each person needs—precisely how, when, and where it matters most to them. Messages are more effective when they’re relevant, personalized, and measurable. Poppulo makes it easy. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным организациям достичь большего, без особых усилий подключая своих сотрудников, клиентов и рабочих мест с помощью Omnichannel Confopeemente Communications, цифровых вывесок и управления рабочим местом.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast-это ведущий, дальновидный набор сотрудников. В отличие от существующих мобильных решений, ориентированных только на электронную почту или платформы, Broadcast объединяет ваши существующие каналы Commes для предоставления современного опыта сотрудников. Сотрудники могут получать целевые коммунирования по электронной почте, SharePoint, командам, трансляции мобильного приложения и многого другого. Крестный опыт Broadcast побуждает сотрудников потреблять контент на своей предпочтительной платформе. Поделитесь межканальной аналитикой в режиме реального времени с вашей командой и лидерством, чтобы отслеживать ваши организационные цели Comms. Вещательные функции, которые сделают ваших сотрудников счастливее, оптимизируют процессы и помогут вам достичь статуса Rockstar.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущен в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобретает некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal и pwc. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey - это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет своевременно отправлять сотрудникам с помощью вашего почтового клиента (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует то, как ведущие организации в мире соединяются, общаются и взаимодействуют со своими сотрудниками. В быстро меняющемся мире работы наш инструмент облегчает для компаний привлекать удаленных, гибридных и безлетних работников - все через одну платформу. Мы помогаем командам внутренних коммуникаций создавать, отправлять и отслеживать информационные бюллетени для сотрудников, обновления SMS и кризисные связи с целью повышения вовлеченности сотрудников и производительности. С помощью ContactMonkey вы можете отправить красивые информационные бюллетени по электронной почте HTML или кризисные сообщения через SMS, собрать отзывы сотрудников и измерить аналитику электронной почты сотрудников (открытые ставки, ставки кликов, ставки чтения, ENCS), чтобы понять, что действительно привлекает ваших сотрудников.
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по электронной почте, обзорные публикации в блогах, центры ресурсов и фирменные публикации в социальных сетях, за считанные минуты, а затем добавляйте форму для привлечения потенциальных клиентов к любому фрагменту контента. Все просто: курируйте контент, привлекайте потенциальных клиентов.
SnapComms
snapcomms.com
Snapcomms является ведущим поставщиком программного обеспечения для внутренних коммуникаций. Это помогает организациям привлечь внимание сотрудников через ряд ярких инструментов, которые обходят электронную почту для максимальной эффективности. Очень визуальные, многоцелевые инструменты связи доставляются непосредственно сотрудникам, где бы они ни находились, и выполняются по всему спектру связи-от навязчивых, полноэкранных аварийных оповещений до более пассивных каналов для общего осознания. Свежие, увлекательные форматы включают: * Настольные (и мобильные) оповещения о срочной или важной связи сотрудников * Прокрутка сообщений (тикеров), доставленных на рабочий стол со ссылками на дополнительную информацию и полные окна сообщений * Информационные бюллетени для упаковки куратор * Интерактивные цифровые вывески и обмен сообщениями доставляются на экране. * Инструменты викторины и обследования для геймификации и обратной связи сотрудников * Уведомления о кнопке паники для чрезвычайных ситуаций Универсальное программное обеспечение используется коммуникациями, ИТ, кадром, безопасностью, соответствием и другими бизнес -функциями по всему миру. Созданный в 2007 году, Snapcomms имеет миллионы платных пользователей в 75 странах. Эти клиенты охватывают каждую отрасль и включают в себя несколько компаний Fortune 500 и посредников, распространяющихся по всей Северной Америке, Европе, Юго -Восточной Азии, Австралии, на Ближнем Востоке, Африке, Карибском бассейне и Южной Америке. Компания со штаб -квартирой в Окленде, штат Новая Зеландия, с офисами в Соединенных Штатах и в Соединенном Королевстве и центрах обработки данных по всему миру. Snapcomms-компания Everbridge, предлагающая единственное комплексное решение для управления событиями и коммуникации сотрудников в мире.
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