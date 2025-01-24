Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб-сайты компаний и т. д.) и кураторских платформ, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может просматриваться на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в интрасетях, корпоративных социальных сетях и экранах дисплеев. Разрешенным контентом можно поделиться одним щелчком мыши в профилях пользователя в социальных сетях. Помимо потребления контента, сотрудники также могут участвовать в встроенных викторинах и опросах. Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на различных уровнях взаимодействия с пользователем, чтобы максимизировать вовлеченность. Уникальная платформа общения и защиты интересов сотрудников Sociabble делает общение простым, быстрым и интересным. Сотрудники лучше информированы о новостях компании, обновлениях и своем рабочем месте, что приводит к более заинтересованному и влиятельному персоналу. Компании могут распространить использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или поклонников бренда. Созданная в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальных сетей и контент-маркетинга, Sociabble в настоящее время используется более чем в 80 странах и приобрела некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L' Ореаль и PwC. Компания Sociabble со штаб-квартирой в Париже (Франция) также имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне и Мумбаи.