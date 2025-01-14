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Программное обеспечение для внутренней рассылки новостей - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн
Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней упрощает создание, распространение и управление информационными бюллетенями внутри организации. Эти информационные бюллетени, предназначенные для внутренней аудитории, такой как сотрудники и внешние заинтересованные стороны, играют жизненно важную роль в повышении вовлеченности сотрудников и укреплении организационной культуры. Упрощая передачу важной информации, обновлений, объявлений и другого соответствующего контента, это программное обеспечение поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию. Программное обеспечение для внутренних информационных бюллетеней, которое часто интегрируется в комплексные коммуникационные платформы для сотрудников, которые облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх, также может использоваться как автономное решение. Это идеально подходит для компаний, которые предпочитают информационные бюллетени другим методам внутренней коммуникации, таким как личные обновления, интрасети или мобильные приложения. Помимо новостей и объявлений, охватывающих всю компанию, отдельные отделы или команды могут адаптировать информационные бюллетени для более целенаправленной и сегментированной коммуникации. Они также универсальны и способны охватывать офисных, гибридных, удаленных и рядовых сотрудников.
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Fellow
fellow.app
Fellow — единственное универсальное программное обеспечение для транскрипции и управления собраниями с использованием искусственного интеллекта для удаленных и гибридных команд. Проводите меньше встреч и бесед один на один, но они будут более эффективными благодаря искусственному интеллекту, функциям управления поведением и плавной интеграции. Fellow легко вписывается в существующую повседневную работу вашей команды благодаря интеграции, расширениям для браузера и настольному приложению, поэтому все, что вам нужно до, во время и после встречи, находится там, где вам это нужно, и тогда, когда вам это нужно. Дальновидные компании, такие как Shopify, Aledade, Vidyard и GoCardless, доверяют Fellow экономить время и деньги своих команд, радикально меняя способы встреч.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Наши клиенты, которым доверяют более 1000+ ведущих брендов, включая Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign и AAA, добиваются измеримых улучшений в вовлеченности сотрудников, производительности и ускорении эффективности бизнеса.
Poppulo
poppulo.com
Представьте себе, что вы доносите именно то сообщение, которое нужно каждому человеку, — именно то, как, когда и где это для него наиболее важно. Сообщения более эффективны, когда они релевантны, персонализированы и измеримы. Популо делает это легко. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным организациям достигать большего, легко соединяя своих сотрудников, клиентов и рабочие места посредством омниканальной коммуникации между сотрудниками, цифровых вывесок и управления рабочими местами.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast стремится помочь вам отправить нужные сообщения нужным сотрудникам по предпочитаемым ими каналам. Cerkl Broadcast — это целостный подход к общению сотрудников, управляемый из одного места. В отличие от существующих решений для отслеживания электронной почты или бесконтактных решений для работы с персоналом, наша платформа развивается вместе с вашими текущими и будущими инициативами по вовлечению сотрудников. Всего несколькими щелчками мыши вы можете мастерски распространять внутренний контент по электронной почте, Teams, Sharepoint или мобильному приложению. Cerkl Broadcast позволяет легко делиться своими успехами с помощью централизованной аналитики и информационных панелей в режиме реального времени. Компании по всему миру используют Cerkl Broadcast, чтобы информировать и раскрывать потенциал своих сотрудников.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб-сайты компаний и т. д.) и кураторских платформ, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может просматриваться на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в интрасетях, корпоративных социальных сетях и экранах дисплеев. Разрешенным контентом можно поделиться одним щелчком мыши в профилях пользователя в социальных сетях. Помимо потребления контента, сотрудники также могут участвовать в встроенных викторинах и опросах. Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на различных уровнях взаимодействия с пользователем, чтобы максимизировать вовлеченность. Уникальная платформа общения и защиты интересов сотрудников Sociabble делает общение простым, быстрым и интересным. Сотрудники лучше информированы о новостях компании, обновлениях и своем рабочем месте, что приводит к более заинтересованному и влиятельному персоналу. Компании могут распространить использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или поклонников бренда. Созданная в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальных сетей и контент-маркетинга, Sociabble в настоящее время используется более чем в 80 странах и приобрела некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L' Ореаль и PwC. Компания Sociabble со штаб-квартирой в Париже (Франция) также имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне и Мумбаи.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со своими сотрудниками. В быстро меняющемся мире труда наш инструмент облегчает компаниям привлечение удаленных, гибридных и нерабочих сотрудников — и все это с помощью единой платформы. Мы помогаем командам внутренних коммуникаций создавать, отправлять и отслеживать информационные бюллетени для сотрудников, SMS-обновления и кризисные коммуникации с целью повышения вовлеченности и производительности сотрудников. С помощью ContactMonkey вы можете отправлять красивые информационные бюллетени по электронной почте в формате HTML или кризисные сообщения через SMS, собирать отзывы сотрудников и измерять аналитику электронной почты сотрудников (рейтинг открытий, рейтинг кликов, рейтинг чтения, eNPS), чтобы понять, что действительно привлекает ваших сотрудников. Узнайте больше о функциях ContactMonkey здесь: https://www.contactmonkey.com/features/
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по электронной почте, обзорные публикации в блогах, центры ресурсов и фирменные публикации в социальных сетях, за считанные минуты, а затем добавляйте форму для привлечения потенциальных клиентов к любому фрагменту контента. Все просто: курируйте контент, привлекайте потенциальных клиентов.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — это компания Everbridge, единственное в мире комплексное решение для управления важными событиями и коммуникации между сотрудниками. Наше программное обеспечение, разработанное с учетом всех рабочих мест, позволяет информировать и вовлекать каждого сотрудника в обход электронной почты. Динамические визуальные инструменты обеспечивают 100% читательскую аудиторию сообщений на настольных компьютерах, цифровых дисплеях и мобильных устройствах, независимо от того, работают ли сотрудники дома или на рабочем месте. Настраиваемые функции гарантируют, что сотрудники каждый раз будут видеть ваши сообщения в нужное время. Платформа SnapComms включает в себя ряд каналов, которые можно комбинировать для любых потребностей внутренней коммуникации — от срочных уведомлений до повышения осведомленности и изменения поведения. Мы помогаем вам информировать и вовлекать сотрудников с помощью эффективных оповещений и тикеров, пассивных, но эффективных заставок и обоев, а также интерактивных опросов и викторин. SnapComms помогает таким специалистам по внутренним коммуникациям, как вы, привлечь внимание сотрудников. SnapComms предлагает альтернативные способы информирования и вовлечения сотрудников, уменьшая перегрузку электронной почтой и снижая уровень шума на рабочем месте. Многоканальные кампании доказали свою эффективность. Наша платформа гарантирует, что ваши приоритетные сообщения никогда не будут пропущены, кампании по культуре и повышению осведомленности будут успешными, а вовлеченность сотрудников повысится. Цены начинаются от 100+ сотрудников.